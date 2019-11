Lomachenko: "Puedo aceptar un desafío"

Uno de los púgiles más grandes de la actualidad, y de los pesos ligeros, es Vasyl Lomachenko no solo por sus diferentes distinciones, como ser exaltado al campeonato élite llamado Campeón Franquicia, sino por su único boxeo que presenta en donde se puede ver uno de los puños más ligeros y certeros con peso a la hora de impactar.

Pues “The Venum” tras conseguir dichos logros que lo han llevado al sitio donde se encuentra como el segundo hombre nombrado como Campeón Franquicia del CMB, concepto que el mismo organismo realizó para marcar a los pugilistas de gran elite y solo se medían a lo mejor de lo mejor; el mismo pugilista ha tenido que salir a dar sus declaraciones sobre dicho nombramiento y el rumor de estar evadiendo posibles rivales considerados de gran envergadura.

“Leí una entrevista con Sulaimán, y dijo que presentamos una solicitud para que se nos otorgue el título de campeón de la franquicia. Me gustaría dejar en claro que no solicité nada, y nadie me lo pidió. No pedí ser galardonado con este título, y no escribimos ninguna carta. Cuando leí esa entrevista, me sorprendió mucho”, testificó Lomachenko.



Claro está que hay controversia entre el boxeador como del presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Sulaimán; pero si eso fuese poco para el pugilista zurdo, otro de los puntos en donde se tuvo que referir fue al estar eludiendo un posible pugilato con Davin Haney quien es el actual reinante del CMB en la categoría peso ligero.

“Aceptémoslo de esta manera, ¿de acuerdo?, ¿Quién es Haney y a quién ha derrotado? ¿Cómo ha ganado el título? ¿Cómo? Sin pelear con los campeones por el título o frente a los retadores oficiales. Obtuvo el cinturón simplemente porque lo dejé vacante y se lo concedieron”, fueron las palabras expresadas por Vasyl.



Y ahí no habían finiquitado las expresiones de un púgil que habla poco pero es certero, ya que afirmó que él no le huye a ningún retador, solo le tienen que poner fecha y hora y estará ahí. Asimismo manifestó que no solo depende de sí mismo de que lucha quieran llevar a cabo sino que dependen de la pelea que los promotores de ambas partes lleven a cabo para un acuerdo desde el pugilismo hasta lo monetario.

“Estoy listo para pelear con cualquiera en cualquier momento y en cualquier lugar, no importa. Esto es un negocio, Es un deporte profesional donde ni siquiera los deportistas decidimos, son los promotores los que generan dinero. Entonces todas las preguntas deben ir a ellos. Estoy listo, y no es un problema. Puedo aceptar un desafío e ir a donde lo organicen en cualquier momento (Recordando que peleó en Inglaterra frente a Luke Campbell)”, atestiguó.