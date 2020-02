Wilder: “Será peligroso para Fury”

Camino al 22 de febrero todas las previas se suman y van calentando los puños por lo que por ahora todo es válido y lo que se platique es solo el preámbulo de lo que podría venir, asi lo empezó Tyson Fury y ahora el que calienta las predicciones es Deontay Wilder quien ha declarado que su oponente está nervioso y no ve que lo pueda noquear en un momento exprés.

"Cuando llegue al ring , puede sentirse afortunado y sentir cierta confianza de que hará lo que dice que hará, pero será muy peligroso para él si continúa con esa idea. No me hizo daño en absoluto. Fury tiene almohadas como puños, y eso es lo que tiene”, atestiguó Wilder.

Pues el campeón de los peso pesado asegura que una revancha con “The Gitan” no será una prueba difícil para caer en el abismo, sino que solo volverá hacer un paseo por el ring porque no cree que los puños lastimen su físico por lo que asegura que si hay una guerra el la ganaría.

“Hay un poco de nerviosismo allí en el campamento. Estás cambiando mucho y estás obteniendo todos estos entrenadores diferentes, ya sabes. Cuando obtienes una cierta cantidad de entrenadores. Puede llegar al punto en que tengas demasiados muchachos, y tendrás demasiados jefes en el campamento. No te permitirá lograr nada, porque te preocupa que esta persona y esa persona controlen tu campamento", expresó Wilder.

Por último se refirió a que el puede seguir noqueando dejando a cada uno, como Fury, en el lienzo como lo podria seguir haciendo por los 6 años siguiente en donde recalca que todo lo que hace es dar la medicina del nocaut que quieren los fanáticos del pugilismo.

"Para las personas que me llaman 'One Trick Pony', te invitaré al ring y realizaré mi único truco para ti. Estaré feliz de hacerlo. Como dije, si no está roto, ¿por qué arreglarlo? He estado haciendo esto 12 años, y lo que he estado haciendo es algo continuo. y he sido consistente. He estado dando a los fanáticos lo que quieren ver, y eso es nocaut. Estaré aquí por seis años más. Para entonces tendré 40 años, y debería tener todo lo que he buscado tener. Quiero grandeza ", testificó Wilder.