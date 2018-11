Liga BBVA española: Gol de Demichelis en la victoria del Málaga

De cabeza y a los cuatro minutos del segundo tiempo, el ex defensor de River, Martín Demichelis, abrió el marcador con el que el Málaga le ganaría finalmente al Sevilla en su estadio, por 0 a 2. El otro gol del equipo de Manuel Pellegrini lo convertiría Eliseu tras convertir en gol, un claro penal que Federico Fazio le cometió a Joaquín. En ese jugada el Sevilla quedaría con diez jugadores, tras la expulsión del defensor ex Ferrocarril Oeste.

Otro de los argentinos que estuvieron en el equipo de Pellegrini, que marcha cuarto en la Liga BBVA, es Wilfredo Caballero. El arquero ex Boca, con 10 goles en contra en 16 partidos, es la valla menos vencida de la temporada en España. Faltando veinte minutos, Javier Pedro Saviola ingresó para el equipo que se llevaría los tres puntos. El ex Barcelona y Real Madrid probó con dos derechazos desde fuera del área, pero sus disparos se irían afuera del arco del Sevilla, club con el que el delantero argentino ganó una Copa Uefa, hoy Europa League. En el banco se quedaron sin ingresar, Diego Buonanotte y el uruguayo ex Banfield, Seba Fernández.

Por el lado del Sevilla, además de Fazio, estuvieron presentes el chileno ex Boca, Gary Medel y Diego Perotti.

De esta manera y con la fecha número dieciséis aún por jugarse completamente, el Málaga mantiene su cuarta posición con 28 puntos, mientras que el Sevilla continúa con 16, en la décimo segundo lugar.

Hace clic aquí y mirá el resumen del partido.