'Keko' Villalva, tercer refuerzo de Argentinos

Fue todo lo contrario a aquellas novelas de verano a las que nos tiene acostumbrado el fútbol argentino en su etapa de negociaciones. Daniel Villalva no era un nombre mencionado en La Paternal, pero de un día a otro se convirtió en el nuevo refuerzo de Argentinos, por lo que se puso en boca de todos. El ex jugador de River llega a préstamo por un año, sin cargo y con una opción de 2 millones de dólares por el 50% del pase.

El delantero firmó su contrato en la tarde de ayer, alrededor de las 19. Ramón Díaz no lo iba a tener en cuenta y aunque siempre fue una promesa, nunca le llegó la titularidad. Cada vez que se abría el libro de pases, el apellido Villalva estaba siempre en la carpeta de los dirigentes del Bicho, pero nunca se concretó el acuerdo. Y cuando menos se lo esperaban, se dio. "La última vez tenía todo arreglado, pero hubo algunos problemas con la dirigencia de River y no pude llegar. Hoy la realidad es otra, me hicieron todo muy fácil y por suerte pude firmar", contó el Keko a la prensa oficial del club.

Su llegada al club no se la esperaba nadie ya que a Argentinos no le quedaban más cupos de refuerzos. Una buena gestión de los dirigentes hizo que el club sume un cupo ya que la lesión que arrastra Federico Pistone en el pie le tomará seis meses más de recuperación. De esta manera, Juan Luis Anangonó y José Carlos Fernández podrán jugar -si llegaba un jugador más, alguno de los dos no iba a estar habilitado- junto al nuevo refuerzo.

El joven de 20 años se desempeña normalmente como delantero. Como Gabriel Schurrer utiliza un solo delantero y Villalva no reúne las características de un nueve de área, el jugador será utilizado como volante ofensivo por las bandas. Hoy realizará su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros. "Al técnico no lo conozco personalmente, por lo que voy a esperar a ver qué me dice. De volante ya jugué, y si lo tengo que hacer no tengo ningún problema. Mañana será el primer entrenamiento y trataré de dar lo mejor de mí", declaró sobre su posible posición.

Argentinos debuta en el Torneo Final ante Vélez, el viernes a las 21.15 en el estadio Diego Armando Maradona. El encuentro será dirigido por Diego Abal.