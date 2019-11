River no pudo con Arsenal

River se enfrentó hoy a Arsenal en El Monumental. Los hombres de Ramón llegaban con confianza tras haberle ganado a Racing en la última fecha por 0 a 2, pero la suerte y el desacierto hicieron que no logrará llevarse los 3 puntos también hoy.

Los primeros minutos de River no fueron malos ya que empezó controlando la posesión del balón y el partido en si, mostrándose muy acertados en los pases, cosas que no venía demostrando en los últimos partidos. Lo que les faltaba a los millonarios era un poco más de verticalidad. Arsenal por su parte no lograba reaccionar ni tocar pelota.

River domina

Cuando mejor estaba jugando River, Arsenal golpeó duro. En una jugada aislada empezada por Pérez, que se regateó a Abecasis, puso el centro para Benedetto que marcó en el minuto 13 el primer gol del partido que ponía por delante en el mercador al conjunto visitante. A pesar de dominar en partido, La Banda abusaba del desborde y del centro pero no creaba un juego asociado.

Ramón, que no estaba nada contento con lo que veía, pedía a sus jugadores que jueguen por fuera, intentando aprovechar las bandas. El único que le hizo caso fue Abecasis, aunque sin demasiado acierto. Tan solo 5 minutos después River lograba empatar el partido. tras una excelente definición de Funes Mori por arriba rematando un gran pase en profundidad de Rojas. Y es que Rojas fue el mejor por parte de los millonarios y no solo por la asistencia sino porque fue el único que mantuvo un nivel más regular durante todo el transcurso del partido, intentando participar en cada jugada.

El partido no cambió de tónica ya que la posesión la seguía manteniendo River que adelantó un poco más sus líneas mientras que Arsenal buscaba hacer daño a la contra. En el minuto 27, el 'Chino' Luna, estuvo un poco lento en la definición ya que dudó demasiado entre chutar o pasársela a algún compañero, dando así tiempo a la defensa visitante a arreplegarse.

Con el paso de los minutos Arsenal empezó a presionar mejor y se vino arriba. River por su parte seguía manteniendo la iniciativa. La intensidad del partido bajó y los 2 equipos empezaron a estancarse en el medio del campo o en su propia área, sin mucho ritmo y con muchas imprecisiones.

Muchos de los aficionado millonarios habrán echado en falta más intervención en el juego de Lanzini que solo fabricó una jugada de claro peligro. Fue en el minuto 45 cuando entró solo en el área, pero entre que se resbaló y lo empujaron un poco, mandó al pelota directamente fuera. Sobre los minutos finales, River perdió la precisión que inicialmente había mostrado en los pases. Cabe destacar la buena actuación de Balanda en defensa, que ha salvado a La Banda en varias ocasiones.

La peor noticia del partido fue la lesión de Leonardo Ponzio que se tuvo que retirar de la cancha sufriendo un desgarro en el abductor izquierdo. El tiempo que estará de baja se estima no ser superiores a 3 semanas. Ante Racing no pudo jugar por acumulación de tarjetas y ahora tuvo que abandonar la cancha a los 30 minutos.

De más a menos

River no pudo aguantar el buen ritmo al que había comenzado el encuentro. Los millonarios sabían que Arsenal no ganó nunca en El Monumental pero no tenían que confiarse sino salir a buscar el gol. Fue Arsenal el que intentó golpear primero con un remate de Carbonero que acabó sin causarle demasiadas problemas a Barovero. River empezó a acusar la falta de profundidad y Ramón decidió quemar las naves y hacer los últimos 2 cambios que le quedaban.

Otro problema con el que tuvo que lidiar River fue con la insistencia de Carbonero que no dejó de buscar el arco de Barovero en ningún momento. Tras un centro de Furch para la llegada de Benedetto desde atrás, éste no logró a definir bien y la mandó fuera. Seguía amenazando Arsenal mientras que River no encontraba soluciones para poder quedarse lo 3 puntos.

La Banda tardaba en efectuar los pases y por lo tanto en sorprender al rival al que le daba tiempo arreplegarse en defensa. A pesar del buen inicio de la primera parte, los jugadores visitantes empezaron a renunciar un poco al ataque e intentar así encontrar los huecos que dejaba La Banda al buscar tan desesperadamente un gol. Las ocasiones más claras las estaba creando el Arsenal a la contra, que tras atacar en seguida se replegaba en defensa.

Funes Mori fue muy activo. El millonario no dejó de implicarse en cada jugada que podía, intentando asociarse y marcar un gol más. Entre el e Iturbe revolucionaron a La Banda en los últimos minutos del partido. Tras una buena recuperación de Iturbe que salió en carrera desde el medio del campo, la pelota le llegó al 'Melli' que al no encontrarse en una buena posición para disparar al arcó de la devolvió a su compañero, pero la jugada fue invalidad por fuera de juego.

Arsenal lo intentó por medio de Benedetto que quiso anotar desde lejos pero la pelota acabó en las manos de Barovero. El que también lo intentó con un disparo lejano fue Rojas pero sin mejor suerte. La última ocasión del partido la tuvo Iturbe en el área. El joven jugador millonario no se la pasó a Rojas que estaba solo y al decidir continuar el mismo la jugada regateandose a varios rival, la perdió. En los últimos minutos, ninguno de los 2 conjuntos mostraron su mejor cara.

El partido se acabó con un empate a 1. El resultado fue justo ya que River se confió demasiado por momentos mientras que El Arse intentó ponerle las cosas muy difíciles a cada minuto. Ramón perdió para el próximo partido a Ponzio por lesión y a Vangioni y Funes Mori que vieron la quinta amarilla y por lo tanto tendrán que cumplir el parido de sanción, mala noticia teniendo en cuentas las numerosas bajas que sufre el conjunto millonario.