Martino: "No me gusta participar de este tipo de situaciones"

Trasncurrían 36 minutos del segundo tiempo cuando en cancha de Arsenal se vivió una situación que sorprendió a todos. Juan Pablo Pompei decidió expulsar a Gerardo Martino ante las reiteradas protestas del entrenador, pero antes de irse de la cancha, el 'Tata' ingresó al campo de juego a seguir recriminándole al árbitro sobre su actuación en el partido. En ese momento, el referee empujó al entrenador y provocó la reacción de todos los jugadores de Newell's y de los colaboradores de Martino que se encontraban en el banco.

Ayer, tras el encuentro, el técnico de la "Lepra" habló en conferencia de prensa y no esquivó el tema. Antes que nada, el "Tata" señaló que "no es agradable y no me gusta participar de este tipo de situaciones", y enseguida hizo referencia al arbitraje expresando que "perdemos bastante con Pompei. Yo, sinceramente, tengo una mala predisposición cuando sé que el árbitro es Pompei. Debo confesar que no tengo ningún motivo, pero es cierto".

Y agregó que "me daba la sensación que podía amonestar algún jugador porque no nos dejaban jugar rápido. Después de que me echó, por si tenía alguna duda, le dije algo como para que me eche. Justamente hoy hicimos una charla por estas cuestiones y quizás fuimos los primeros en perder la línea, pero a veces resulta un poco difícil. No me gustó de nosotros como cuerpo técnico perder la compostura, no está bien y mucho menos en la derrota".

Por su parte, Juan Pablo Pompei hizo su descargo en el mediodía de hoy en diálogo con Radio La Red. Allí el 'hombre de negro' señaló que "ayer el banco de Newell's se encontraba en un estado de exitación importante. Yo sé que no me tengo que desequilibrar como lo hice, pero ahora ellos deberán reunirse con los dirigentes para evaluar su comportamiento".