Ramón: "Vamos a pelear hasta el final"

Ramón Díaz compareció en conferencia de prensa y se mostró así de tajante ante las críticas que recibió tras su gesto en el Superclásico: ”Para los que son o están susceptibles, si alguno tiene alguna duda de lo hincha de River que soy, estoy dispuesto a dejar mañana de ser el entrenador. Siempre he dado el máximo por esta camiseta”.

“Quiero mandarle un mensaje a toda la gente de River, a los que son hinchas de verdad. No me considero un entrenador y como hincha de la B. El gesto se lo hice a la gente de Boca. Fue un accidente lo que pasó y a este club lo voy a defender hasta las últimas consecuencias. De parte mía y de los hinchas, no se tienen que sentir lo que cantaron los vecinos, somos realmente un equipo grande”, añadió Ramón.

El DT riverplatense aseguró que el empate le sentó bastante mal y sabe que está en deuda con la hinchada: “Me puso muy mal no haberle ganado a este Boca, que es de los peores de la historia. Por eso, con mi cuerpo técnico nos sentimos en deuda con la gente porque era importante ganar para seguir arriba. Quiero dejar en claro que yo quedé en deuda, los jugadores no”.

En cuanto al partido en sí, Ramón explicó: “Hemos tenido tres o cuatro opciones para definir el partido y no pudimos concretarlo. Después hubo muchas cosas ajenas al juego, como el hecho de que se paró el partido 10 minutos, agredieron a Barovero y no se suspendió el partido.”

"Analizando el partido, me parece que nos faltó un poquito de precisión de mitad de cancha para adelante. Eso es parte también del juego, de la presión, de las situaciones que se vivieron durante el partido. El árbitro lesionado, la gente que paró el partido, a Barovero lo trataron muy mal y no lo suspendieron. Hay muchas cosas que pasaron en este partido que no se dicen, entonces decidí hablar, no sólo por mi gesto. Me sorprendió que le hayan tirado tres o cuatro que lo podrían haber lastimado. Hasta que no pase algo dentro del campo de juego, esto no se tendría que repetir", siguió explicando el 'Pelado'.

Ramón aseguró que el Monumental será una fiesta ante All Boys ya que la hinchada sabe que este River puede luchar por el Campeonato: “Me siento orgulloso de estar en este club. Estoy muy contento porque hace mucho que no peleábamos el campeonato y ahora sí. Por eso el domingo contra All Boys la cancha va a explotar. Sé que la gente el domingo nos va a acompañar, porque saben que tenemos chances de pelear el campeonato. Y conociéndome a mi, a mi cuerpo técnico y a mis jugadores saben que vamos a pelear hasta el final.”

En cuanto a Delfino, Ramón declaró: "Es un árbitro que es el primer clásico que tiene, y yo creo que tanto la AFA como los árbitros saben la importancia de este partido y tenés que tener experiencia para dirigir estos partidos, entonces eso es lo que cuestionamos" .

Por último, Ramón dejó boquiabiertos a todos cuando, de una bolsa que había traido consigo sacó unos chupetines y dijo: “Acá traje un regalo. Como dicen que jugamos contra pibes, a los jugadores de Boca les traje un bolsa de chupetines”.