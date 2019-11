River Plate - All Boys: La Previa

River se verá mañana las caras con All Boys en El Monumental a las 20: 30 horas. Es entonces cuando los hombres de Ramón Díaz tiene que salir con todo a conseguir los 3 puntos que tanto necesita para seguir en la lucha por el campeonato.

'La Banda' es tercera en la clasificación con 22 puntos conseguidos en 12 partidos, ganando 6, empatando 4 y perdiendo 2. All Boys por su parte es noveno con 16 puntos en 12 fechas en las cuales suma 4 victorias, 4 empates y 4 derrotas.

Necesita la victoria

El equipo de Ramón Díaz llega a este encuentro tras haber empatado a 1 con Boca en la pasada fecha. Algo no funciona en 'La Banda'. Los que solían marcar el año pasado ya no lo hacen, las bajas siguen afectando al equipo, la figura del Torneo Inicial, Ponzio, no está pasando por un buen momento de forma y a pesar de que se encuentran terceros en el clasificación, no logran trasmitir tranquilidad a los hinchas, ni tampoco a ellos mismos. Hay veces que por más que lo intentan las cosas no funcionan y eso es lo que más preocupa por Núñez.

Ramón Díaz ya confirmó el once que se enfrentará a All Boys. Un once con muchas bajas, como las de González Pirez y Carlos Sánchez, ambos por haber llegado a la quinta amarilla, la de Leo Ponzio que se resintió de su desgarro. La buena noticia es la vuelta de Jonatan Maidana que ya está recuperado de su lesión y volverá a jugar tras 7 meses de parate.

Las bajas que presenta el equipo serán suplidas de la siguiente manera: Balanta reemplazará a González Pirez y formará la dupla defensiva junto a Maidana. Por el uruguayo Sánchez ingresará Ariel Rojas. Otro cambió es la entrada de Cirigliano por Mora. El uruguayo, que se ha ganado rápidamente el cariño de la hinchada a base de goles y buenas actuaciones en el Torneo Inicial, ahora mismo no está pasando por un buen momento de forma. En cuanto al ataque, se repetirá por tercer partido consecutivo la dupla Iturbe – Funes Mori.

Además de los titulares ya confirmados, concentrarán Chichizola, Espíndola López, Bottinelli, Solari, Diego Martínez, Acevedo, Tomás Martínez, Luna y Mora. River no solo necesita la victoria para seguir cerca de la punta sino también para la mejora de su estado anímico. Los millonarios necesitan creer en ellos mismos y en lo que hacen.

Otra buena noticia para los riverplatenses es que Ramón Díaz podrá dirigir a su equipo desde el banco ya que el club pagó la multa y suspendió la sanción.

All Boys piensa en las Copas

El torneo que están cuajando los albos es bastante aceptable. En una zona tranquila de la clasificación, con vida en la Copa Argentina y con chances de clasificarse a la Copa Sudamericana, el conjunto de Pepe Romero intentará ponerle las cosas difíciles a River.

A diferencia del Millonario, All Boys no acusa bajas, sino todo lo contrario. Pepe Romero podrá volver a contar con Iván Borghello, quien cumplió con una fecha de suspensión. Ingresará por Friedrich y sería el único cambio en el equipo con respecto al partido frente al Pincha.

Si en Núñez hay cosas por las que preocuparse, en Floresta también las hay. Y es que tanto la defensa como la delantera de los albos funcionan bien. La problemas surgen en el medio del campo donde no se logra encontrar un equilibrio. Pepe Romero sigue confiando en los mismos jugadores que cosecharon un 0 a 0 ante Estudiantes en la pasada fecha.

Con el once titular ya confirmado, los suplentes albos serán: Leyenda, Coronel, Lequi, Perea, Fredrich, Morel y Caspary. All Boys no se juega nada pero siempre es mejor una victoria que una derrota así que no bajará los brazos e intentará doblegar a un River que si necesita los 3 puntos para afinzarse.

Historial

Han jugado 18 partidos, de los cuales River ha ganado 11 (39 goles), All Boys 4 (14 goles) y han empatado en 3 ocasiones: Torneo Inicial 2012 - Fecha 13 All Boys 0 River Plate 0; 08-05-2011 River Plate 0 All Boys 2; 07/11/2010 All Boys 1 River Plate 0; 09/07/1980 River Plate 5 All Boys 0; 31/03/1980 All Boys 1 River Plate 1; 25/09/1978 River Plate 4 All Boys 0; 30/04/1978 All Boys 2 River Plate 5; 30/10/1977 River Plate 3 All Boys 0; 31/07/1977 All Boys 2 River Plate 1; 30/11/1975 River Plate 4 All Boys 1; 19/10/1975 All Boys 0 River Plate 5; 29/06/1975 River Plate 2 All Boys 0; 23/03/1975All Boys 0 River Plate 1; 02/05/1974 River Plate 3 All Boys 0; 03/03/1974 All Boys 1 River Plate 1; 05/10/1973 All Boys 0 River Plate 1; 19/08/1973 River Plate 1 All Boys 3; 06/05/1973 All Boys 1 River Plate 2

Las mayores goleadas han dado por vencedor a River: Metropolitano 1980: River 5 – All Boys 0, Nacional 1975: All Boys 0 – River 5, Metropolitano 1978: River 4 – All Boys 0 y Metropolitano 1978: All Boys 2 – River 5.

En la cancha riverplatense jugaron 8 partidos. Los albos ganaros 2 convirtiendo 6 goles y River ganó en 6 ocasiones con 22 goles. No se registran empates.

Y es que que desde que volvió a la primera división tras ganarle la promoción a Rosario Central, All Boys le trajo a River más de un dolor de cabeza en los tres partidos que jugaron: un empate y 2 derrotas bastante dolorosas para los riverplatenses. La primera le costó el puesto a Ángel Cappa, que al siguiente partido fue reemplazado por J.J. López y la segunda, fue cuando Juan Pablo Carrizo quiso hacer la heroica buscando el empate y en una contra, y con el arco de River vacío, el uruguayo Juan Pablo Rodríguez liquidó el partido.

Árbitro

Néstor Pitana será el encargado de repartir justicia en este encuentro. En este Torneo dirigió 9 partidos que acabaron con una victoria local, 3 empates y 5 triunfos de las visitas. Otorgo 2 penales, uno a los locales y uno a los visitantes, expulsando 2 jugadores locales y 2 visitantes.

Arbitró 5 triunfos y 4 empates del All Boys y 6 victorias, 6 empates y 5 derrotas de River. Dirigió en una sola ocasión a River en el presente Torneo Final 2013. Fue por la fecha 10, en la victoria de 'La Banda' por 2 a 1 en Mendoza.

Onces titulares

RIVER: Barovero; Mercado, Maidana, Balanta, Vangioni; Cirigliano, Ledesma, Ariel Rojas; Lanzini; Funes Mori y Iturbe.

ALL BOYS: Cambiasso; Grana, Ferrari, Quiroga, Soto; Sanchez, Stefanatto, Sarmiento; Montoya; Borghello y Vildozo.