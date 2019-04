Banfield venció a Independiente Rivadavia y vuelve a soñar

Arbitro: Saúl Laverni (ARG) no amonestó a ningún jugador.

Con esta victoria, el combinado que dirige Almeyda, vuelve a soñar con la posibilidad de acercarse más a los equipos que pelean por el tercer ascenso. Por otro lado, para el club de Mendoza, esta derrota, deja más preocupaciones, porque no puede salir de la irregularidad y se compromete más su promedio para permanecer en la categoría en el futuro.

En el primer tiempo, los dos equipos jugaron un partido de ida y vuelta, con situaciones de riesgo frente a los dos arcos. Había comenzado mejor, el elenco visitante, ya que creaba opciones de peligro con muchas ganas. Ferradas, Britez Ojeda y Caballero, jugaban y trataban de generar complicaciones hasta el arco protegido por Santillo. Luego de unos minutos, una vez que el equipo local, se asentó en el campo, comenzó a manejar más la pelota. Chávez, Prichoda y Rearte empezaron a asociarse y en consecuencia las chánces de peligro, aparecieron en el área contraria.

Por el juego desplegado por los dos clubes, se veía un partido equilibrado, parejo. Sin embargo, con el correr de los minutos, Independiente Rivadavia fue jugando más de contragolpe y tuvo diferentes posibilidades para abrir el marcador. Pero no pudo hacerlo, porque siempre chocó con la buena tarea del guardameta Santillo.

Pese a los ataques que creó el combinado visitante, la actitud de Banfield, de controlar la pelota no varió, siguió jugando de la misma manera. Su juego era manejar el balón y acelerar en los metros finales. Tuvo sus oportunidades para marcar el primero, pero no pudo, porque a veces fallaba en el remate final y en otras, porque el arquero Ayala, no mostraba falencias. Entonces en la primera etapa, tanto el local, como el visitante desplegaron una propuesta ofensiva, abierta y fue un desarrollo atractivo y equilibrado.

Por ello, no se sacaron ventajas, no hubo un equipo superior al otro y en consecuencia la primera etapa era atrapante. Además las dos formaciones, contaron con una virtud, tenían dos porteros, que venían teniendo una buena noche ya que mostraron seguridad ante cada ocasión que los buscaron. El primer tiempo se jugó de forma pareja, porque los dos atacaron, tuvieron llegadas, que no finalizaban con la pelota tocando la red, por virtudes de los arqueros y por imprecisiones en los remates finales. De esta forma, terminó la primera parte, con el marcador en 0, pero con la posibilidad de seguir viendo un partido parejo y emotivo.

En el segundo tiempo, Independiente Rivadavia, salió a controlar más la pelota y le sacó el dominio al club local. Manejaba el balón y trataba de llegar con ocasiones para abrir el marcador. Sin embargo, no podía convertir, porque el guardameta Santillo, seguía mostrándose seguro. Debido a la propuesta desplegada por la visita, el conjunto de Almeyda, se paró más en su campo y trataba de jugar de contragolpe, cuando tenía las chances. Contó con algunas posibilidades, pero fallaba en el momento final, hasta que Noguera se salió del libreto. En una jugada ofensiva, el defensor de la escuadra local, con un cabezazo, abrió el marcador y desató la alegría en sus compañeros, en el cuerpo técnico y en los hinchas.

Con la ventaja mínima, Banfield se sintió más cómodo, continuó jugando al contraataque, aprovechando los huecos que dejaba el elenco dirigido por Del Bosco. El combinado visitante, tenía urgencias por buscar la igualdad, y dejaba espacios para los contragolpes locales. Pero, la manera de jugar de Independiente Rivadavia, no se modificó y siguió buscando el empate.

Finalmente, el delantero visitante, Caballero marcó el gol de la igualdad y trajo un poco de justicia ya que el partido era equilibrado. A pesar de que había empatado, el club de Mendoza siguió atacando y dejaba huecos en su defensa. Por ello, el club de la provincia de Buenos Aires, aprovechó esa desinteligencia, y pudo anotar el segundo tanto, por intermedio de Chávez. El delantero marcó su gol a los 27 minutos del complemento y volvió a dejar tranquilos a la parcialidad local.

Con la victoria parcial por 2 a 1, Banfield continuó sereno, parado en propio campo y jugando al contraataque. Era más inteligente que su rival, porque de esta forma contó con algunas chances más y parecía que jugaba mejor por las ocasiones que tenía. El conjunto de Del Bosco, con la desventaja, empezó a tener dificultades porque atacaba con mucha gente y no era claro en los metros finales.

Ingresó Fabbiani en Independiente Rivadavia pero no pudo tener chances claras para empatar. Tanto la defensa como el portero local se encargaron de solucionar cada llegada que tuvo el ex delantero de Lanus, Neweel´s y River. Con la seguridad que mostraba en el fondo, los atacantes locales, seguían contragolpeando y de esta forma llegaron a convertir el tercer gol. El ex delantero de Boca, Noir, definió a los 45 minutos para Banfield y la fiesta en la tribuna y en la platea fue total.

Este gol le dio más tranquilidad y también le otorgó la posibilidad de soñar con la chance de pelear por el tercer ascenso. Parece difícil esa empresa, porque Olimpo tiene 59 puntos (10 más que el Taladro) y Sarmiento suma 52 puntos (el más cercano con 4 unidades más). Luego del tercer gol, los hombres de Matías Almeyda jugaron los últimos minutos con paciencia, mientras que los jugadores visitantes sintieron el impacto.

Finalmente, el partido llegó a su fin, con la victoria de Banfield, que se reencontró con los goles, con una propuesta inteligente y con las ganas de seguir peleando por un lugar por el tercer ascenso. Por ultimo, Independiente Rivadavia vive otra realidad, pensando en tratar de engrosar más su promedio. Por ello, deberá solucionar algunos errores cuando pierde la pelota y tratar de buscar que sus delanteros no fallen las ocasiones que tienen.