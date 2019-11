M. Córdoba a Vavel: "Tengo mucha fe en que Argentinos se quede en primera"

Vavel tuvo la oportunidad de entrevistar mano a mano a Matías Córdoba, ex jugador de Argentinos Juniors, Tigre, Quilmes y San Martín de Tucumán, que en esta última temporada estuvo militando en el Perth Glory, de Australia, después de sus pasos por Real Salt Lake (EEUU), Monagas (Venezuela), Atlante (México) y Deportes La Serena (Chile).

El talentoso volante dialogó sobre su presente, y se animó a abrir la charla hablando del fútbol argentino, de la selección y, como no podía ser de otra manera, de la actualidad de su querido Bicho de La Paternal, club del cuál es socio.

- ¿Qué te llevó a hacerte socio?

- Cuando me fui de Argentinos, sentí que no fui valorado durante bastante tiempo y me quedé con algo de resentimiento hacia la institución. Paralelamente a esto, la gente me brindó un apoyo que considero muy lindo y a pesar de estar lejos de ser ídolo, me tienen un respeto y un cariño hermoso. No podía devolverle al club en la cancha todo este sentimiento y supe de una campaña de socios y me anoté para colaborar mínimamente en algo con ellos.

- ¿Cómo vive desde tan lejos un socio de Argentinos este momento que le toca pasar a la institución?

- Se sufre mucho por haber estado 16 años en el club y sentir un cariño que va más allá de jugar cada domingo en el equipo o no. Se sufre de igual manera que un hincha común, pienso que en estas situaciones los que más sufren son los que viven el día a día y no se les dan las cosas: los jugadores y el cuerpo técnico.

- ¿De quién crees que es la responsabilidad de que hoy esté en riesgo su permanencia en primera?

- Cuando hay riesgo de descenso 3 años después de haber salido campeón, las responsabilidades son repartidas entre todas las patas que conforman el club: dirigentes, técnicos y jugadores, que seguramente intentaron hacer las cosas de la mejor manera, pero nada está garantizado, se cometen errores y pasa lo que pasa.

- ¿Crees que Caruso Lombardi era el indicado para hacerse cargo del equipo?

- Por el momento en el que le tocó irse a Gabriel Schurrer, y por los antecedentes de Caruso salvando equipos del descenso, era el indicado. Pero claro, esto es fútbol y nunca se sabe lo que puede pasar.

- ¿Qué mensaje se le puede dar a los jugadores en un momento como este?

- El mensaje tiene que ser de apoyo y fe. Son situaciones difíciles, dónde los más chicos maduran de golpe y el momento los marca para el resto de su carrera, viviendo cosas que sin dudas, más allá de todo, llevan a un importante aprendizaje.

- ¿Contra quién crees que es la lucha directa de Argentinos: con Independiente o Quilmes?

- A esta altura, con los dos. Independiente tiene un fixture muy complicado y Quilmes, si bien juega muy bien al fútbol, no tiene una regularidad de triunfos que le garanticen la permanencia.

- ¿Se va a quedar en primera o la ves difícil?

- La situación está complicada, pero hay que confiar. Yo tengo mucha fe todavía.

Aprovechando el conocimiento que Matías Córdoba tiene sobre el fútbol argentino, Vavel compartió y analizó junto al volante el presente de los equipos que disputan el Torneo Final. Al respecto, Córdoba explicó que “siento que el nivel de juego se emparejó para abajo. Hay partidos muy aburridos, pero el nivel de jugadores siempre sigue siendo muy bueno, eso hace que se vena cosas diferentes que en otros lados”.

Y agregó: “entre los equipos que forman parte del campeonato de primera, me sorprendió Newell’s. Me tocó verlo el torneo pasado y es excelente técnica y tácticamente. También me gusta lo que intenta Unión; creo que Lanús y River tienen momentos de buen fútbol y si bien no me gusta el estilo que utiliza, Belgrano tácticamente es un equipo para aprender muchísimo. Además, Quilmes tiene muchos jugadores de buen pie que, cuando están bien, son muy vistosos. Creo que de cara al final del torneo, los que mejor están son Newell’s, Lanús y River, en ese orden”.

“Me gustó la idea de ir a jugar a Australia”

- ¿Cómo llegaste a Australia?

- Llegué en enero de 2013. Los primeros días del año viajé a Azerbaiyán para jugar en Gabala FC, pero estando allá surgieron unas diferencias en el contrato y surgió la posibilidad de ir a Perth Glory y no lo dudé. Tenía buenas referencias de aquel fútbol y me gustó la idea. Mi contrato se terminó en este receso y ya me hicieron una oferta para renovar el vínculo, aunque todavía no tomé una decisión, también quiero esperar para saber si surge alguna otra posibilidad.

- ¿Cómo es jugar al fútbol del otro lado del Mundo?

- Soy de los que piensan que el fútbol es parecido en todos lados, obviamente con diferentes niveles. En Australia se imita bastante lo que es la Premier, hay muchos equipos que juegan fútbol directo como era antes en Inglaterra y otro más construido, como también se hace ahora en aquel país. El nivel es bastante bueno y la liga tiene una infraestructura inmejorable.

- ¿Qué ventajas encontraste vos en Australia?

- No sé si hablar de ventajas. En cuanto al fútbol, es una liga tranquila, donde la gente entiende que uno se mata por ganar y después de cada partido, más allá del resultado, eso se valora. Además, está muy cerca de China, Japón y Corea, que son campeonatos que quizás en Argentina no llaman mucho la atención, pero son muy fuertes en lo económico y en lo futbolístico. En cuanto a la vida, para la familia es todo soñado. Todo está limpio, hay seguridad, es ideal para la vida familiar. Yo tengo una nena muy chiquita y disfrutaba mucho de la cantidad de espacios verdes que hay allí.

- ¿Y las desventajas?

- Como desventaja podría decir que, como futbolista, para el fútbol de Sudamericano el propio argentino, desapareces un poco y tu nombre deja de aparecer en la rueda por un tiempo. Pero si te va bien, sea donde sea, se sabe y las chances vuelven a surgir. En cuanto a la vida, lo único malo que veo es la distancia y la lejanía de la familia y los amigos.

- ¿Cómo es el nivel de los equipos?

- Muy bueno. Me sorprendió. Quizás al no conocerse demasiado, se prejuzga, pero el nivel es bueno y están en crecimiento.

- ¿Qué se extraña del fútbol argentino?

- La manera en que se vive todo el fútbol, desde las hinchadas hasta el vestuario. Más que nada extraño lo extra futbolístico, estar mucho tiempo con el resto de tu familia y los amigos.

- ¿Es difícil para un futbolista acostumbrarse a diferentes estilos de juego? Lo digo porque justamente vos estuviste en Argentina, Chile, México, Venezuela, Estados Unidos y ahora en Australia.

- No es tan fácil porque al extranjero siempre se le exige más que al resto. En todos estos países el estilo de juego es distinto, pero como te dije antes, sigue siendo fútbol y uno siempre tiene la chance de demostrar, te puede ir bien o mal, pero la chance está. Lo que más me preocupa es que se adapte mi nena y mi esposa a la vida, pero hasta el momento no hubo problemas.

- ¿Cómo siente la gente el fútbol en esos países?

- En ningún lado, al menos que me haya tocado jugar a mí, la gente vive el fútbol como en Argentina. En algunos países va poca gente a la cancha, en otros, como en Estados Unidos, van mucho y gritan, pero no es lo misma pasión que acá. Quizás en México haya encontrado lo más parecido al público argentino.

- ¿Te gustaría volver al fútbol argentino?

- No me desespera la chance de volver. Iré a dónde me quieran y me sienta cómodo. En caso de tener posibilidades de volver, obviamente que uno se ilusiona por lo que significa este fútbol para el Mundo. Me gustaría algún día poder volver a Argentinos, aunque no lo veo muy probable por el momento. También me gustaría jugar en algún equipo que sea compatible con mi forma de juego y en dónde me pueda sentir importante, ya que ese es siempre mi objetivo.

Antes de culminar la charla exclusiva con Vavel, Córdoba se hizo un tiempo más para poder opinar sobre la selección nacional Argentina, teniendo en cuenta la cercanía del Mundial y que el equipo de Alejandro Sabella está muy cerca de conseguir la clasificación.

Sobre la albiceleste, Córdoba remarcó que “creo que Sabella encontró un grupo de jugadores con los que obtuvo resultados y pudo rodear de buena manera a Lionel Messi. El mayor logro creo que es la ausencia de egos, algo muy difícil habiendo tantas estrellas, lo cual seguramente tuvo mucho que ver con el cuerpo técnico”.

“La selección mejoró desde que el entrenador apostó por mantener a los Di María, Agüero, Higuaín y Messi. Para mí no pueden no estar, son los mejores del Mundo. Después te quedan 6 jugadores para compensar o equilibrar el equipo. Además no hay que olvidarse que los 4 de arriba colaboran constantemente en defensa, ya sea presionando o tomando una posición sin pelota”, agregó el volante que espera ofertas para decidir su futuro.

Sobre los aspectos a corregir, Córdoba opinó que “le falta afianzamiento en defensa. A veces da la sensación de ser el punto flojo del equipo, más allá de que yo citaría a algunos jugadores que pueden ser de gran recambio y no son llamados como Lamela y Saja”.

Para cerrar la entrevista, el cronista de Vavel quiso saber cuál era su pensamiento sobre Lio Messi, a lo que Córdoba respondió: “al menos desde que yo tengo uso de razón, es lo mejor que vi. A Diego, Pelé o Platini, los vi por videos más que nada y eran fabulosos. pude disfrutar de Ronaldinho, Zidane, el Gordo Ronaldo, que eran lo mejor hasta la parición de Messi. Pero Lio es otra cosa, yo fui de los tontos que pensaba que en la selección no jugaba como en el Barcelona, por suerte me di cuenta que el que no veía bien las cosas era yo (risas). Calculo que nunca veré algo igual”.