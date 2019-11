Pérez García demostró su enojo con el árbitro del partido

Pasan los partidos pero no puede levantar cabeza. Hace varios encuentros que Tigre no consigue un triunfo y una identidad de juego, su última victoria fue enfrentando a Vélez de visitante por la fecha 11 del torneo (hace 5 fechas). Si repasamos el último año del Matador, su balance no sería malo en cuanto a lo que respecta a la competencia internacional, ya que a fines del 2012 se encontraba jugando la final de la Copa Sudamericana y, en este 2013, disputó la Libertadores hasta los octavos de final. Pero es claro que su presente no es bueno.

Despúes de la eliminación de la copa internacional, el equipo de Gorosito no pudo remontar futbolísticamente. Además, durante el transcurso del semestre, el club sufrió la baja de su jugador más desquilibrante, Rubén Botta.

Ayer era una posibilidad para conseguir la vuelta al triunfo. Pero enfrente había un rival con un objetivo muy claro y que jugó el encuentro mentalizado en lo que buscaba. Imponiendo su juego y con un Tigre sin poder desplegar su idea, San Martín de San Juan se llevó tres puntos más que valiosos para la tabla de abajo. El Matador, con campañas pésimas en los últimos dos torneos, tendrá que volver a mirar los promedios el torneo que viene.

El partido dejó a varios jugadores calientes, sobre todo por las jugadas polémicas que el encuentro presentó y por los fallos arbitrales en contra que viene recibiendo el club en los últimos encuentros. Uno de los que mostró su tristeza y enojo por la derrota fue Pérez García." Es muy triste terminar así , más este partido, en cancha nuestra", dijo el buen jugador del Matador. Refiriéndose al penal no cobrado sostuvo: " Los últimos cinco minutos no tenía ganas de jugar y la verdad me ha pasado pocas veces esto . Es muy triste, hasta ganas de llorar me da , porque en una jugada fundamental, en el penal que todo el mundo lo ve, el arbitro no lo ve". Además, agregó que en el partido contra Arsenal la fecha pasada, se le anuló un gol a Tigre que era legítimo.

Gorosito tiene mucho para mejorar, su equipo no puede jugar de la manera que él lo pretende, por lo que deberá trabajar duro en lo que resta del campeonato para cambiar la cara de Tigre, que lleva cinco partidos sin conocer la victoria en el torneo local.