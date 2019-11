Talleres dio el batacazo y le manchó la fiesta a Newell's

Newell’s se consagraba campeón del Torneo Final hacía apenas media hora (ya que Lanús no dio vuelta el resultado frente a Estudiantes), y Rosario era una fiesta. Pero en Chaco, en el Estadio Centenario, se jugaban los octavos de final de la Copa Argentina, se enfrentaban Talleres de Córdoba y Newell’s, el flamante campeón. La lepra quería avanzar para seguir soñando con la triple corona, y los albiazules continuar avanzando luego de lograr el ascenso a la Primera B Nacional. Finalmente el festejo fue para los cordobeses, que vencieron por 1 a 0 y avanzaron a cuartos de final, pero nada pudo opacar la alegría del nuevo campeón.

El comienzo del cotejo fue predecible. Newell’s manejó la pelota fiel a su estilo, pero no fue profundo. Talleres tampoco se desesperó por atacar, pero no se tiró atrás e intentó jugar lo más adelantado posible. Lo dirigidos por Martino contaron con la primera llegada clara, un remate de Scocco, que atajó Aguiar en dos tiempos. La T no se durmió y respondió con una buena jugada que definió Velasco y se fue cerca. El partido era entretenido, la lepra seguía dominando el juego pero no era punzante, atacaba sin ideas y Talleres lo esperaba ordenado. Carabajal se las ingenió y volvió a complicar a los rosarinos, los tallarines tenían menos el balón pero eran peligrosos. En el minuto 30, Chávez fue bajado en la puerta del área grande y ganó un tiro libre. A la ejecución fue Carabajal, todos esperaban en el área, pero Bottino entró por sorpresa, cabeceó el buen centro que le mandó su compañero y la mandó al fondo de la red. Talleres se ponía en ventaja y había sorpresa en Chaco, una más de tantas en esta Copa Argentina. Newell’s no respondió y la T tuvo dos ocasiones más para ampliar el marcador.

En el complemento las cosas no cambiaron. Los rosarinos disponían de la pelota pero no generaban peligro al arco defendido por Diego Aguiar, ahora sí Talleres esperaba un poco más atrás. Los albiazules seguían generando peligro y Martino buscaba torcer el rumbo. Comenzó a buscar soluciones en el banco de suplentes. Desde ese momento los leprosos fueron más y generaron algunas chances con remates desde fuera del área, pero el arquero Matador respondía con seguridad. Volcados a la contra los cordobeses pudieron liquidar el pleito pero no estuvieron finos, lo tuvieron Klusener y Leyes (el 5 de la T fue figura). Talleres aguantó los envistes del campeón y Delfino decretó el final.

El partido tuvo un justo ganador y Newell’s se despidió de la triple corona. La gran concurrencia de público de ambos equipos le dio al cotejo un gran marco y los jugadores regalaron un partido entretenido. Al final, la Lepra festejó el campeonato y se fue feliz (a pesar de la derrota) y Talleres consiguió una gran victoria y el pase a cuartos. Todos felices en Chaco.