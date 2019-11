El adiós de un grande

Marcelo debutó en el Athletic en un partido contra el Trabzonspor de Turquía, por la clasificación previa a la fase de grupos de la Europa League. El club es uno de los tres que nunca descendieron a la Liga Adelante, junto con Barcelona y Real Madrid. Éste entrenador se familiarizó con el club. El retiro fue anunciado hace casi un mes, cuando el contrato terminaba para el rosarino, cerrando una nueva etapa en su carrera. En las últimas semanas los hinchas del club, le han hecho llegar a Marcelo muestras de respeto hacia su persona.

El repaso de sus dos temporadas:

Su primera temporada no fue tan exitosa en la Liga, ya que al equipo le costaba adaptarse al nuevo estilo de juego que planteaba Bielsa, y terminó en el décimo puesto con 49 puntos. Pero en las copas hizo una gran tarea, consiguiendo el segundo puesto en Copa del Rey y UEFA Europa League. En la Copa de liga perdieron la final frente al Barcelona, quien ganó 3-0, con goles de Pedro en dos ocasiones y Messi. En este certamen su recorrido se simplificó, ya que jugó con solo dos equipos de primera división, el Mallorca y en el partido decisivo contra el conjunto catalán.

La competencia internacional demandó 16 partidos, ya que lo jugó desde los Play-Off para clasificar a la fase de grupos. Fue un gran torneo, y también una sorpresa para los aficionados, que no esperaban llegar hasta instancias definitivas y hasta dejó eliminado al Manchester United. Cayó en la final con el Atlético de Madrid 3-0 en Bucarest, con dos goles de Falcao y uno de Diego. A pesar de esto fue un año positivo para el Athletic Club.

Su segunda temporada fue quizás más discreta, el club terminó en el decimosegundo puesto con 38 puntos conseguidos. El equipo no marchaba bien, y los resultados no eran los que se esperaban. Además no clasificó a ninguna competencia europea. En la Copa del Rey fue eliminado por el Eibar, equipo de la Segunda división B, en dieciseisavos de final. En Europa League también no le fue como lo esperaba, y fue despedido de la competencia en la fase de grupos, en manos del Lyon francés y Sparta Praga de República Checa.

En sus dos temporadas Bielsa disputó 113 partidos, ganó 43 encuentros, empató 31, y perdió 39. No quedará en la historia del Athletic por sus números de liga, ya que no logró superar el record de Valverde –quien firmó como nuevo entrenador del club- desde el 2003 al 2005. Pero sí para la UEFA, que lo declaró como mejor entrenador de la liga española en 2012. A pesar de esto, cabe destacar que durante su estadía hubo problemas extra futbolísticos que influyeron de alguna manera en los resultados, como las obras en Lezama, las idas y vueltas con las renovaciones de Llorente y Amorebieta, y la marcha de Javi Martínez.

Luego de concluir su etapa, y por el gran apoyo de la gente, ésta es la carta de Bielsa, para sus hinchas:

"A la hinchada del Athletic:

Después de dos años, es el momento de despedirme y expresar mi agradecimiento por todo lo que he recibido durante este periodo en Bilbao. Me siento orgulloso de haber pertenecido al Athletic y honrado por obtener en su día la oportunidad de dirigir al primer equipo. El fútbol, que tantas veces tiene un lado mágico, me premió con la posibilidad de vivir dos campañas inolvidables, que en mi caso han significado una formidable experiencia humana y profesional.

Esta intensa etapa ha trascendido lo futbolístico. Aprendí que Bizkaia se expresa a través del Athletic. La afición se emociona con el fútbol de una manera singular. Creo que he comprendido los sentimientos, valores y principios que sostienen al Athletic.

He recibido mensajes en las últimas semanas. En estas circunstancias, quiero agradecer a todas las personas que me enviaron obsequios y cartas de despedida. No encuentro la forma de devolver ese afecto.

Finalmente quiero recordar con cariño a los niños de Bizkaia, porque con su ingenuidad transmiten de forma natural lo que significa el sentimiento por el Athletic y garantizan que el vínculo seguirá siendo masivo, duradero e indestructible.

Le deseo suerte al equipo y los mayores éxitos en el recorrido que viene".

Para su futuro Marcelo ya tiene algunas ofertas. La federación de fútbol de Qatar, tiene en mira el mundial del 2022 que se organizará allí mismo. Es por eso que quieren a Bielsa como organizador de la selección en el país hasta el certamen internacional. Del punto de vista económico es rentable, ya que le ofrecerían una cifra cercana a los US$ 8 millones de dólares.

Charla luego de perder la final de la Uefa Europa League y Copa del Rey frente al Barcelona:

Una de sus tantas conferencias de prensa: