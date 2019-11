San Lorenzo de Almagro: Torneo Inicial 2013

Dice el refrán: “siempre que llovió paró” o “después de toda tormenta sale el sol”. Y San Lorenzo de Almagro es un claro ejemplo de esto.

Luego de un pasado tormentoso con Rafael Savino y Carlos Abdo a la cabeza, el presente es prometedor y hasta permite soñar. Y es que la dupla Matías Lammens y Marcelo Tinelli lograron objetivos, que hace un año atrás se creían imposibles. Algunos de ellos, por nombrar, son: hacer que el club volviera a tener un cierto renombre, que hace que los jugadores lo prefieran por encima de otras opciones (recordemos que muchas de las incorporaciones para este torneo, prefirieron a San Lorenzo antes que a las ofertas europeas); la aprobación de la tan ansiada Ley de Restitución Histórica, y como consecuencia, la vuelta a su barrio natal, Boedo (con la ayuda de Adolfo Res) que desvela a grandes y chicos día tras día; presentó la clausura del concurso de acreedores para que no entren más pedidos de quiebra ni más deudas y también contrató a Santiago Magallán Valentín Perales, dos juveniles que se encuentran en la reserva y con posibilidades de ser promesas. Estas son las razones más amplias de por qué estos dos hombres lograron que los corazones azulgranas volvieran a soñar.

Yendo al plano futbolístico, vale aclarar que, a diferencia de la modalidad que encierra hoy en día a este hermoso deporte, prefirieron apostar al DT Juan Antonio Pizzi y a su proyecto. Y esto dio como resultado, un modesto colchón en puntos, para alejar a San Lorenzo de los promedios y posicionarlo, luego de cuatro años, en torneos internacionales.

Plantilla

Arqueros: Sebastián Torrico, Cristian Álvarez, Ezequiel Mastrolía

Defensores: Gonzalo Próspero, Mauro Cetto, Pablo Alvarado, Santiago Gentiletti, Germán Voboril, Alejandro Alemandi, Matías Catalán, Walter Kannemann, Fabricio Fontanini, Emanuel Más, Rodrigo Arias.

Mediocampistas: Julio Buffarini, Juan Ignacio Mercier, Leandro Romagnoli, Enzo Kalinski, Néstor Ortigoza, Leandro Navarro, Ignacio Piatti, Alan Ruiz, Fernando Elizari, Gonzalo Bazán, Nicolás Bertochi, Juan Ignacio Cavallaro.

Delanteros: Rodrigo Contreras, Gonzalo Verón, Martín Cauteruccio, Ángel Correa, Héctor Villalba,Gabriel Esparza.

Altas

Fabricio Fontanini (Atlético Rafaela), Fernando Elizari (de Quilmes), Martín Cauteruccio (de Quilmes), Emanuel Más (lateral izquierdo de San Martín de San Juan), Cristian Alvarez (viene de atajar en Espanyol).Juan Ignacio Cavallaro (Unión ). Mercier, Gentiletti y Piatti renovaron su contrato, mientras que se hizo uso de la opción por el 50% de Buffarini.

Bajas

Matías Ibáñez (Olimpo), Pablo Migliore (Croacia), Nicolás Bertochi, Damián Martínez (Aldosivi), Abel Masuero, José Luis Palomino, Salvador Reynoso, Fabián Bordagaray, Franco Jara (Benfica), Denis Straqcualursi, Fernando Meza (Olimpo). Y liberaron a JC Menseguez, Adrián Martínez y Emiliano Tellechea.

Volvieron y no siguen: Champagne (vendido a Olimpo), Nahuel Benítez (préstamo Olimpo), Adrián Martínez (nuevo préstamo Olimpo o Brasil), Fabricio Pedrozo(Aldosivi).

Se iría: Giancarlo Carmona (a Universitario de Perú)

Equipo Técnico

Entrenador: Juan Antonio Pizzi

Segundo entrenador: Manuel Suárez

Preparador físico: Alejandro Richino

Entrenador de arqueros: Gustavo Campagnuolo

Sistema de juego

Luego de pasar por esquemas como el 4-3-2-1, el DT azulgrana se decantó en las últimas fechas por el ya conocido y efectivo 4-4-2. En este último dibujo táctico las principales figuras fueron Ángel Correa, Gonzalo Verón, Héctor Villalba y Leandro Navarro. Durante el torneo, los juveniles demostraron que las inferiores del club están volviendo a funcionar. Pero, esto no se hubiese podido conseguir, si no era que, tanto cuerpo técnico como comisión directiva, hubiesen apostado a ellos. Sin embargo, aunque los jóvenes deslumbraron con su potencia, garra y muchas virtudes, no hay que olvidarse de las otras figuras. Un claro ejemplo es Juan Ignacio Mercier. El Pichi, como mejor se lo conoce, fue el dueño y artífice del mediocampo cuervo. El era el punto de partida para el inicio de las jugadas y del rendimiento del equipo. Si el ex jugador de Argentinos Juniors no tenía un buen partido, el equipo no lograba funcionar de la mejor manera. Esto no quita que se haya ganado partidos con un flojo rendimiento del mediocampista, pero se hacía difícil.

Pensando en el torneo que se avecina, y con interesantes incorporaciones, Juan Antonio Pizzi comienza a diagramar lo que será el equipo. Y dentro de sus diversos dibujos, hay uno que emerge con mayor firmeza: el 4-2-3-1. De darse dicha formación, la columna será la dupla: Juan Ignacio Mercier – Néstor Ortigoza. Ambos jugadores salieron campeones con el Bicho en el 2010, ilusionando a la gente del Ciclón. Partiendo de esa base, los nombres comienzan a surgir solos. Sin embargo, hay muchos que pisan fuerte en el equipo, sean los casos de Julio Buffarini, Ignacio Piatti, Fernando Elizari, Martín Cauretuccio, Leandro Romagnoli, Alan Ruiz, Gonzalo Prósperi, Fabricio Fontanini y los ya nombrados juveniles azulgranas. Es por eso, que la lucha por “colarse” en el equipo titular va a ser muy atractiva.

Ante la inminencia de los tres torneos, Juan Antonio Pizzi puede quedarse tranquilo, porque equipo y jugadores sobran.

Defensa: Este sector de la cancha se arma, fecha tras fecha, con los mismos cuatro jugadores. Por la banda derecha se encuentra Gonzalo Prósperi (muchas veces ayudado por Julio Buffarini quien baja del mediocampo), Pablo Alvarado (su historia es particular, ya que iba a emigrar del club hacia horizontes pero, con la llegada de Juan Antonio Pizzi, encontró una cierta regularidad como defensor central), Santiago Gentiletti (al principio el DT lo hacía jugar de tres, posición incómoda para él y su juego y esto hacía que la hinchada se rehusara al ex jugador de Gimnasia Esgrima de La Plata. Pero, con la expulsión de Cetto, Pizzi tuvo la obligación de colocarlo como segundo defensor central y allí se consolidó y quedó) y Walter Kannemann (una de las promesas del club, proveniente de las inferiores, quien deslumbra a los hinchas cuervos con su potencia, garra y arranque. El juvenil además de defender, también recorre la banda izquierda con mucha proyección). Sin embargo, en esta segunda mitad del año, llegaron dos defensores nuevos: Emanuel Mas y Fabricio Fontanini. El ex jugador de San Martín de San Juan y el ex jugador de Atlético de Rafaela deberán “pelear” en cada entrenamiento para poder consolidarse en el 11 titular. Aunque, el presente de los tres torneos, les abre las chances de poder estar allí.

Por el momento, tanto Cetto como Fontanini se encuentran lesionados (el primero se encuentra con un esguince de tobillo, ocurrido en el partido con Estudiantes, teniendo para 15 días de recuperación; mientras que el segundo tendrá un mes ya que padece una fisura en su tobillo).

Mediocampo: Aquí es donde va a surgir el problema para el ex director técnico de Rosario Central. Y es que, poseen muchos y variados jugadores. Partiendo de la base de la dupla Mercier- Ortigoza, los otros tres jugadores que los acompañarán serán el problema. Y es que San Lorenzo cuenta con: Julio Buffarini, Ignacio Piatti, Fernando Elizari, Leandro Romagnoli, Leandro Navarro, Alan Ruiz y Juan Ignacio Cavallaro. Al ver tantos nombres, uno se ilusiona. Es que el el común denominador que tienen todos, es su buen despliegue de juego. Mirando dichos nombres de reojo, se da por sentado que Ignacio Piatti será (junto con Leandro Romagnoli) los principales conductores del equipo, mientras que los demás lo acompañarán, basando su ataque en ellos. Pero, el presidente Matías Lammenns pensó en el torneo que se le avecina al Ciclón y prefirió reservas en el banco de suplentes. Reservas que prometen, y mucho.

Ataque: Este sector de la cancha, fue el que más cambios sufrió a lo largo del Torneo Final 2013. Y es que, de comenzar con la dupla Stracqualursi – Jara, terminó con el dúo Verón – Correa. Por este sector también pasó Héctor Tito Villalba, pero luego de sufrir una plubialgia (que derivó en una intervención quirúrgica) se perdió su titularidad y lo que quedaba del torneo. Sin embargo, el joven dejó muy gratos recuerdos y una esperanza en los corazones azulgranas. Con la ida de Stacqualursi y Jara (quienes no lograron adaptarse al equipo y su funcionamiento de la manera esperada) llegó Martín Cauteruccio. El ex jugador de Quilmes, quien fue una revelación en la temporada 2012/2013, trasladó sus goles y buen juego al Bajo Flores, para darle mayor consistencia al sueño de San Lorenzo.

Once Tipo

Si bien este es un 11 "ideal", no debemos olvidarnos de los demás jugadores que componen el plantel como Romagnoli, Villalva, Verón, Navarro, Gentilleti y Ruiz. La idea de aquí fue poner a los jugadores que terminaron titulares en el Torneo Final 2013 y aquellas posibles variantes o incorporaciones.