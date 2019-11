Zielinski: "No hablo de los árbitros, ustedes vieron todo"

La mesura de siempre con la que se maneja Zielinski trataba de pasarla a sus jugadores. Es que despues del partido que se perdió con Boca, y muchas veces decimos que "culpa del árbitro", ésta vez así fue. Situaciones claras, que Maglio y sus asistentes obviaron. Un penal a Sebastián Carrera, una mano de Leandro Marín dentro del área y dos goles anulados lícitos a Jorge Velázquez. Eso sí, los errores de Juan Carlos Olave ayudaron y mucho a la victoria del Xeneize.

Zielinski manifestó "jugamos un buen partido. Mejor que Boca. Tuvimos situaciones. A mi no me gusta hablar de los árbitros, pero ustedes vieron todo. Así no se puede" En contrapartida, los jugadores de Belgrano manifestaron mucha bronca para con el árbitro y los jueces de línea.

El ambiente en los vestuarios no era el mejor. Bronca, calentura e impotencia en los jugadores de Belgrano. "Fueron tres o cuatro jugadas claves. Cuando nos fuimos al entretiempo nos dijeron que los goles eran lícitos y de los penales. Nos vamos muy calientes" repudió el volante Guillermo Farré. Y agregó "A Boca estas jugadas se las cobran. A nosotros no". Para complementar el enojo y el fastidio, Olave explicó "No lo podemos creer. No nos cobró un penal, dos manos en el área. la falta a Carrera. No se que pasó. No quiero ser medido, pero las equivocaciones del arbitro fueron decisivas. Para finalizar, Juan Quiroga prefirió no hablar de Maglio, y valoró que "el equipo jugó un muy buen partido. Creamos situaciones jugando por abajo y no al pelotazo. Estamos bien, no supimos ganarlo".

En el vestuario de Boca eran conscientes de lo que pasó. Es que los errores de Maglio fueron muy evidentes. Aunque Carlos Bianchi dijo "lo más justo hubiese sido un empate. Lo importante es que jugamos mejor que el semestre pasado. También explicó que Belgrano tuvo un par de situaciones más, y a la hora de defender lo hizo bien y su equipo no podía entrarle. Agrega "Boca ganó porque hizo un gol más. Haber conseguido el gol sobre el final no le permitió a ellos ir a buscar el empate. Son tres puntos importantes". Por último cerró refiriendose al Cata Díaz "Ya empezó a pagar la transferencia con el gol. Se tiene que acostumbrar al fútbol argentino, en el cual se lucha mucho".

Por su parte, Maglio manifestó "me voy tranquilo. En las jugadas del los penales no tuve dudas". Como par aque los hinchas del Pirata mastiquen mas bronca. Declaraciones encontradas en ambos vestuarios. Lo que si quedó a la vista es que Belgrano fue perjudicado por la terna arbitral. Y Boca se llevó mucho desde Córdoba.