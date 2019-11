La Liga: Goles de Messi en el Barcelona de Martino

De manera superlativa. Así empezó la Liga española 2013/14 el último campeón, el Barcelona de Gerardo Martino. Con Javier Mascherano y Lionel Messi entre los titulares, goleo al Levante 7 a 0 con tantos de Alexis Sánchez, dobletes Leo Messi – uno de penal- y de Pedro, Dani Alves y Xavi.

La presión, la rotación de jugadores, banco para Neymar y el cambio de Messi. Sobre estas características se afianzaron los sobrados halagos que recibió el entrenador ex Newell´s, Gerardo Martino. Al técnico rosarino no le faltó autoridad para sentar a los jugadores que habían visto acción con sus selecciones en la fecha FIFA, Andrés Iniesta y Jordi Alba con España y Neymar en Brasil, para no arriesgar en innecesariamente desde el punto de vista físico.

"Fui muy claro con toda la plantilla, no se puede alcanzar el éxito a final de temporada, con tantos partidos, con sólo once o doce jugadores, hemos de repartir el esfuerzo entre los 23. Tiene lógica y eso lo han entendido todos".

Además, se volvió a ver a un equipo adelantado para recuperar la pelota lo más cerca del arco contrario y fueron particularmente Pedro, Sánchez y Messi, los más involucrados.

"La presión ya estaba, no han hecho nada que no supieran hacer, de lo que se trata es de mantenerla el máximo de tiempo posible. Yo no quiero un Barça modelado por Tata Martino, yo ya era un enamorado de los conceptos del Barça antes de venir, sólo es que algunos conceptos se olvidaron o se dejaron de hacer"

Precisamente el capitán de la selección argentina, se fue sustituido a falta de veinte minutos para el final del partido, algo que no pasaba desde dos largas temporadas atrás.

"Nadie cambiaría a Messi en un partido igualado, no hay nadie tan loco, pero hablé con él y entendió que en los partidos que se resuelven rápido hay que descansar. Si lo haces en tres o cuatro es como un partido entero. Messi es muy inteligente nos pusimos de acuerdo enseguida"

Agitado debut de Ancelotti en el Bernabéu

El Real Madrid sufrió para ganarle sobre el final al Betis por 2 a 1. No había comenzado el partido para ver la primera sorpresa de la noche madrileña. Diego López salió a calentar con el tercer arquero y ausencia de Iker Casillas. Minutos después, el propio López debajo de los tres palos del Santiago Bernabéu e Iker al banco. Cuarto de hora de partido y el Betis que da la segunda sorpresa. Jorge Martínez que pone arriba a la visita hasta el empate de Benzema, doce minutos después. El Real Madrid llegaba con peligro pero no lograba romper el empate. A falta de cuatro minutos del final, el debutante Isco de cabeza, le dio el gol y la primera victoria de la era Ancelotti. Ángel Di María había ingresado a falta de veinte minutos, en lugar del alemán Özil. En el banco de suplentes de la visita, estuvo el arquero ex Atlético de Rafaela, Guillermo Sara.

Gran triunfo del Atlético de Madrid de Simeone

El Atlético de Madrid de Diego Simeone, sin Emiliano Insúa y con Martín Demichelis entre los suplentes sin tener minutos, le ganó al Sevilla como visitante por 3 a 1. En el equipo local hizo su debut oficial no con buenos resultados, la dupla central argentina Federico Facio-Nico Pareja, mientras que Diego Perotti había puesto el empate transitorio dos minutos después de que el brasileño Costa, abriera el marcador. Otra vez Diego Costa y el uruguayo Cristián Cebolla Rodríguez, pusieron las cifras definitivas.

Campeón de la última Copa del Rey, Simeone se quita la posibilidad de ser el tercero en discordia entre los dos grandes de España: "El Madrid y el Barcelona juegan una Liga diferente. Éste es un campeonato aburrido. Habrá que esperar a otros repartos televisivos porque ahora la Liga es sólo de dos".

Victorias del Valencia y el Granada

El Valencia con los argentinos Éver Banega y Federico Cartabia de titulares, le ganó 1 a 0 al Málaga, que se paró en Mestalla ya sin Manuel Pellegrini como entrenador, se al Manchester City, pero con Willy Caballero, Marcos Angeleri y el Lanús, Federico Tissone entre los once iniciales. El gol llegaría por obra de Ricardo Costa después de que Caballero algo forzado, no lograra despejar con claridad un centro desde la izquierda.

Con Diego Buonanotte entre los suplentes sin ingresar, el Granada le ganó de visitante al Osasuna por 2 a 1. En el equipo local, jugó de titular el ex Independiente, Federico Armenteros.