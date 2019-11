Victoria en Floresta

Después de una semana turbulenta, con el despido de Luis Zubeldía y el arribo de Carlos Ischia, Racing visitaba a All Boys para disputar la fecha 5 del Torneo Inicial 2013. Y lo hacía con un solo objetivo: ganar. Pero la realidad no fue como el sueño. Los de Avellaneda no se hallaron en Floresta y se llevaron su séptima derrota consecutiva. Mientras el Albo se mostraba tranquilo y seguro a la hora de defender su idea de juego, la Academia mostró intranquilidad y preocupación.

En el primer tiempo, All Boys controló el juego a partir de los constantes errores de Racing. A pesar de haber dejado a Rodrigo De Paul y Luciano Vietto en el banco, los jugadores dirigidos por Radaelli no fueron claros en ninguna de sus líneas. En la delantera la falta de claridad e imaginación se hizo evidente en el momento en el que tenían que definir. En el mediocampo, tanto Zuculini como Pelletieri estuvieron nerviosos e impresisos, aunque el ex jugador de Lanús se vistió de "armador" mostrándose como opción de pase a la hora de atacar y, muchas veces, armando los ataques. Por último, la defensa no fue concisa en ninguna de sus bandas y los centrales tuvieron que remediar esos errores. En la vereda de en frente, el Albo fue correcto, no apabulló a su contrincante pero supo controlarlo y dañarlo en los momentos justos. Así es como a los 16 minutos, y luego de un gran remate que se pega al palo de Sebastián Saja, Roberto Battión, ex jugador de Independiente, marcó lo que sería el único tanto del encuentro.

Ya en la segunda mitad del encuentro, Racing comenzó jugando con la desesperación de, aunque sea, empatar el encuentro. Pero dicha situación emocional no los benefició, al contrario, los perjudicó. Con el afán de poder llegar al arco defendido por Nicolás Cambiasso, los errores en los pases se hizo más evidente. Los protagonistas estuvieron alterados y nerviosos, y eso se vió en aquellos jugadores de gran importancia en el equipo como Agustín Pelletieri. Pero, con el correr de los minutos y las entradas de De Paul, Vietto y Regueiro, fue encontrando situaciones claras de gol. La más clara, fue el cabezazo de Viola que pegó en el travesaño. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos, los de Avallaneda no lograron encontrarse con el gol, terminando el partido 1 a 0 a favor de All Boys.

Con este resultado, los dirigidos por Julio César Falcioni llegan a su primera victoria, luego de tres empates y una victoria ubicándose en el puesto 11 con 6 puntos.

Racing, por su parte, se encuentra último en la tabla con 1 punto y espera por Carlos Ischia quien será presentado en la semana.