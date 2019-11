River Plate - All Boys, así lo vivimos

Gracias por seguir este partido con nosotros. Hasta la próxima!!!

Próximos partidos (Fecha 9): All Boys recibe de local a Rosario Central. River visita Lanús antes de Superclásico

Ganó River en El Monumental a All Boys por 1 a 0 con un gol de Carbonero en el minuto 35 de la segunda parte.

Vangioni: "Ahora tenemos que disfrutar y descansar y domingo a salir con todo"

Vangioni: "Un triunfo durísimo. Por suerte se ganó"

Carbonero: "Contento por el gol y por la victoria"

Ramón Díaz: "Ahora tenemos que descansar"

Ramón Díaz: "Hicimos un gran primer tiempo. Son 3 puntos importantes que nos permiten acomodarnos más arriba"

FINAL DEL PARTIDO

48' Lateral para River

47' Tiro libre para La Banda

46' La salvó Bottinelli!!!!

45' Que buena jugada de River anulada por offside de Gio Simeone

El gol de Carbonero

44' Giooo! Fueraa!

43' Se van a recuperar 4 minutos

41' Amarilla para Calleri

39' Agota los cambios Falcioni: Barbaro por Torassa

39' Cambio en All Boys: ingresa Gagliardi por Espinoza

38' Amarilla para Vangioni

38' Al segundo rechaze no perdonó el colombiano y anotó su primer gol con la camiseta de River

35' GOOOOOOOOL DE RIVER!!! GOOOOOOL DE CARBONERO!!!

34' Tiro de esquina para River

31' Tiro libre para River

30' Cada vez que un jugador de River en ataque toma la pelota ya tiene a 2 jugadores de All Boys encima y sólo a un compañero para descargar

28' Los hombres de Ramón Díaz no logran progresar por el medio pero tampoco buscan las bandas sino que se estancan siempre en las mismas jugadas sin buscar la sopresa.

Buena jugada de Andrada

26' Tiro libre para All Boys

24' River no logra dominar el partido al igual que en la primera parte y no sólo no logra combinar bien sino que parece perdido sin saber que hacer con al pelota cuando al tiene

24' Lateral para La Banda

23' Cayó mal Cambiasso que se duele de la espalda y está siendo asistido. Se recupera el arquero.

21' Cambio también en All Boys. Se va Cámpora y entra Calleri

21' Último cambio en River: abandona la cancha Rojas. Ingresa en su lugar Ferreyra

22:33 Andrada estuvo cerca de convertir en los primeros minutos de juego. Se ofreció siempre aunque no logró combinar bien con sus compañeros en el ataque riverplatense. Foto via @CARPoficial

16' Segundo cambio en River. Se va Andrada y entra Gio Simeone

15' Amarilla para Botinelli tras una falta sobre Torassa

14' Carbonero le pegó a pesar de haber podido centrar y su zurdazo se marchó fuera cerca del ángulo derecho

13' Tiro libre para All Boys

22:26 Dato: All Boys le marcó su último gol a River el 8 de mayo de 2011. El tanto fue de Rodríguez sen un partido que acabó con una victoria del Albo por 2 a 0. Desde aquel gol, los hombres de Falcioni llevan 222 minutos sin anotarle a La Banda.

9' Que buen corte de Vangioni!!

8' Amarilla para Carbonero tras una falta sobre Colazo. La fecha siguiente, el colombiano tendrá que cumplir sanción por acumulación de tarjetas

7' Lateral para River

5' Remate con la zurda de Andrada que se le marchó desviado

4' River pierde muy rápido la pelota y soigue sin poder aprovechar los espacios que deja el Albo

3' Tiro de equina para All Boys. Le pegará Colazo

2' Teooo! A punto de anotar el colombiano! La pelota se fue muy poco por encima del larguero. Bonito autopase previo de Vangioni!

1' Buen pase de Ponzio para Andrada que o logró llegar para controlar la pelota

1' Salida para Cambiasso

Empieza la segunda parte

22:15 Cambio en River: se va Mercado con molestias y salta a la cancha Ponzio que jugará como lateral derecho

22:12 Dato: River y All Boys. No sólo no igualaron 0-0 jamás -siendo el Millonario local-, Siempre hubo como mínimo 2 goles.

22:07 El mano a mano de Teo con Cambiasso

22:04 Las Reservas de River y All Boys igualaron a 1 en El Monumental.

22:04 Dato: Nehuén Paz es el primer jugador que debuta en 1ª en El Monumental en los últimos 3 años. El último en hacerlo fue Angel Gastón Díaz. Lo hizo con Tigre, el 8 de agosto de 2010.

22:03 River fue superior y logró crear juego, sobre todo por las bandas aunque no llegó ser claro de cara al arco. All Boys defiende y busca la contra aunque se deja espacios que River por el momento no logró aprovechar.

Final de la primera parte

46' Le pega Carbonero! Fuera!

45' Córner favorable para River

45' Se va a recuperar 2 minutos

Dato: Sólo 2 jugadores (de 7) metieron 3 goles y a la semana siguiente convirtieron - River: Pobersnik y Pisculichi. Logrará hacerlo Matos?

42' Falta de Cámpora sobre Lanzini

41' Lateral para All Boys

40' Andradaaa!!! Mano a mano con Cambiasso, rechaza el arquero del Albo!!

Los capitanes del partido: Ledesma y Cambiasso

38' All Boys espera a que River se equivoque y salir a la contra mientras que La Banda intenta combinar aunque no logra lucirse.

37' Saque de meta para River

37' Tiro libre para All Boys

36' River domina el partido aunque no lográ ser efctivo de cara al arco

36' Calientan los suplentes riverplatenses

32' Inisite River! Disparo de Rojas que se marcha fuera. Saque desde el arco para Cambiasso

31' Amarilla para Ferrari por protestar una falta previa sobre Teo

31' Con buena presión, River aprieta a All Boys. Los hombres de Ramón Díaz intentan crear desde el centro del campo y culminar todas las jugadas con un disparo entre los 3 palos.

30' Lateral para el Albo

28' Saque de esquina favorable a All Boys. Le va a pegar Colazo.

Cariñoso saludo antes del inicio del partido entre Ramón y Falcioni

25' Mano de Lanzini y tiro libre que efectuará Cambiasso, el capitán del Albo

25' Lateral para River. Lo hace efectivo Vangioni

24' Carbonero la envia por encima!! No le pegó bien el colombiano desde la derecha.

23' Barovero chocó con Bustamante al salir de puños y está siendo asistido. Se recupera el arquero riverplatense

22' Falta de Vangioni sobre Torassa. Tiro libre para All Boys

21' Ramón le pide a Lanzini que adelante su posición

20' Colazo!!! Se anticipa a la defensa millonaria que flaquea por la banda izquierda

19' No logra materializar River su dominio. Cierra muy bien los espacios All Boys!

18' Otro offside de Andrada.

17' Buena jugada de Lanzini que culmió con un pase en la frontal para Andrada. Jugada anulada por offside de Andrada.

16' Saque desde el arco para All Boys.

14' Córner para All Boys. La envia fuera Cámpora. Saque de arco para River

14' Falta de Mercado. Tiro libre para el Albo

14' Segundo saque de equina para River. Despeja Matos

13' Córner favorable a River. Cabezea Maidana... fuera

13' Carboneroo!!! El colombiano le pegó mordido a la pelota que se marchó por línea de fondo

12' Amarilla para Andrada

11' Insiste River! Defiende muy bien All Boys.

10' Vangioni!! Le pegó desde cerca del centro de la cancha pero la pelota acabó en las manos de Cambiasso

9' Tiro libre favorable a All Boys tras un falta de Teo

8' Teooo! A punto de anotar el colombiano. Que buen rechaze de Cambiasso a quema ropa!

5' Torassa se ha hecho daño y tiene que ser asistido

4' Muy buen inicio de partido, con mucha intensidad por parte de ambos equipos que buscan el arco rivel desde el primer minuto

3' Cámpora la envia fuera! Avisa de nuevo el equipo dirigido por Falcioni

2' Arribaaa el disparo de Andrada tras recoger en la frontal del área el pase entre líneas de Teo Gutiérrez.

1' Cabezazo de Colazo que se marcha por línea de fondo. Saque desde el arco para Barovero

1' Tiro libre para All Boys

1' Lateral para River

EMPIEZA EL PARTIDO

21:12 Árbitro: Silvio Trucco; Asistente 1: Diego Bonfa; Asistente 2: Christian Navarro; Árbitro Suplente: Ignacio Lupani.

21:12 Suplentes River: Chichizola, Pezzella, Kranevitter, Ponzio, Fabbro, Ferreyra y Simeone.

21:10 Suplentes All Boys: Leyenda, Fuentes, Barbaro, Sánchez, Battión, Gagliardi, Calleri.

21:10 Formación River: Barovero; Mercado, Maidana, Bottinelli, Vangioni; Carbonero, Ledesma (C), Rojas; Lanzini; Andrada y Teo Gutiérrez.

21:09 Formación All Boys: Cambiasso (C); Grana, Ferrari, Paz, Bustamante; Torassa, Benavídez, Espinoza, Colazo; Cámpora y Matos.

20:27 Partidos de La Banda en el Torneo Inicial 2013:

Fecha 1: Gimnasia LP 1-0 River Plate

Fecha 2: River Plate 1-0 Rosario Central

Fecha 3: Godoy Cruz 0-0 River Plate

Fecha 4: Colon SF 2-1 River Plate

Fecha 5: San Lorenzo 1-0 River Plate

Fecha 6: River Plate 3-0 Tigre

Fecha 7: Arsenal 1-1 River Plate

20:23 Como local, River disputó 3 partidos de los cuales ganó 2 y perdió 1. Marcó 5 goles y recibió 2 goles: eficacia 66,67%.

20:19 Partidos del Albo en el Torneo Inicial 2013:

Fecha 1: All Boys 1-1 Atletico Rafaela

Fecha 2: Estudiantes La Plata 1-0 All Boys

Fecha 3: All Boys 1-1 Velez Sarsfiel

Fecha 4: Olimpo 1-1 All Boys

Fecha 5: All Boys 1-0 Racing

Fecha 6: Argentinos Juiors 1-0 All Boys

Fecha 7: All Boys 4-0 Quilmes

20:15 Como visitante en este Torneo, All Boys disputó 3 partidos de los cuales empato 1 y perdio 2. Marcó 1 gol y recibió 3: eficacia 11,11%. En codición de visita acumula 7 partidos sin triunfar, con 2 empates y 5 derrotas.

19:51 Ramón Díaz sonriente en su arribada al Monumental. (via @CARPoficial)

19:47 En minuto 35 del primer tiempo, las Reservas de River y All Boys igualan 1 a 1 en el Monumental.

19:47 Falcioni: "River es un equipo que juega bien, con futbolistas desequilibrantes. Tenemos que estar atentos a las diferentes virtudes de ese equipo"

19:45 Falcioni: "Va a ser un partido duro para nosotros, pero también para River"

19:43 Julio César Falcioni: “Admiro mucho el trabajo de Ramón Díaz. Va a ser un compromiso muy difícil”

19:42 Ramón Díaz: “Dejé recuperar a un par de jugadores, no queremos que se nos alejen tanto en el campeonato”

19:38 Recordamos: River igualó el domingo 1 a 1 ante Arsenal en Sarandí y jugó el jueves ante Liga de Loja (2-1) por Copa Sudamericana. All Boys goleó a Quilmes 4 a 0.

19:32 Último partido: River 2 (Lanzini y Luna) – All Boys 0

19:31 Mayores goleadas: Nacional 1975: All Boys 0-5 River Plate y Metropolitano 1980: River Plate 5-0 All Boys.

19:31 Últimos 5 partidos:

31-03-1980: All Boys 1-1 River Plate

09-07-1980: River Plate 5-0 All Boys

07-11-2010: All Boys 1-0 River Plate

08-05-2011: River Plate 0-2 All Boys

04-11-2012: All Boys 0-0 River Plate

19:31 Historial: Jugaron 19 veces. El Millonario venció en 12 oportunidades, el Albo en 4 e igualaron 3 veces.

19:20 Así luce El Monumental antes del partido

19:12 El Albo por su parte es 13º con 9 puntos en 7 partidos (2 victorias, 3 empates y 2 derrotas).

19:08 La Banda se ve obligada a ganar ya que se encuentra en el 19º puesto de la tabla con 8 puntos en 7 partidos jugados (2 victorias, 2 empates y 3 derrotas).

19:05 Todos los detalles de la previa de éste partido los puedes encontrar aqui.

19:03 Buenas noches y bienvenidos a la retrasmisión del partido correspondiente a la 8ª fecha del Torneo Inicial 2013 que enfrentará a River Plate y All Boys en El Monumental.