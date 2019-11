Un Olimpo iluminado va contra Rosario Central

Rosario Central lleva un campeonato aceptable, a mitad de tabla, y si bien viene de perder, fue contra Vélez… y le costó eh? 3 a 2, y antes de eso 8 partidos sin derrotas, es un equipo con un rumbo. Para Olimpo ha sido hasta aquí un mal torneo, empezó mal, siguió mal, y algunos chispazos y los empates en casa evitaron que se prendiera fuego, aunque el fin de semana pasado Olimpo dejó de mirar abajo, y empezó a mirar el horizonte.

Era un secreto a voces que para Perazzo el Monumental marcaba su destino, pese a la solidez del apoyo dirigencial, se estimaba que si perdía, se iba, “para no dañar al club” de Dagna, y sin embargo, aunque empezó perdiendo, el hecho de “resistirse a un destino”, hizo que después de varias fechas en penumbras comenzara a verse un resplandor, que se fue intensificando, al correr de los minutos y de sus jugadores, al llegar los goles, al aparecer las risas, las luces en caras que estaban en penumbras.

Dylan Gissi: "Jugar contra River y ganarle es el sueño de todo jugador. Fue algo hermoso pero no podemos quedarnos solo con eso" Y todo cambió al terminar, abrazos de júbilo y no de consuelo, puños de “por fin” y no de “otra vez…”, volvieron las entrevistas, ya no los “comunicados”, la semana fue distinta… a todas, ni siquiera el triunfo ante Boca (esperanzador) tenía ésta intensidad, aquella vez se pensaba en el despegue a una situación esquiva, la salida del sol después de nubes negras, ahora se sabe que llegaron al fondo, y se plantea como un renacer, un amanecer… o un atardecer. El tiempo en que se define son éstas 3 fechas, la primera es hoy, en el Carminatti, con los rosarinos.

Miguel Ángel Russo no contará por lesiones ni con Niell, ni Delgado, Donatti ni Abreu (en Bahía algunos querían ver al legendario “Loco”), si bien son bajas importantes, en su plantel cuenta con diferentes opciones para jugar. Lisandro Magallán, irá en lugar de Alejandro Donatti, entrará el juvenil Elías Gómez como marcador de punta, y arriba Medina, Luna y Carrizo.

Perazzo : "Para que los 3 puntos ante River los recordemos, tenemos que vencer el sábado. Es una obligación" Walter Perazzo se rigió por la clásica “Equipo que gana, no se toca”, sus suplentes tampoco, en este caso. Si bien ensayo variantes destinadas o corregir indicaciones y probar variantes, apuesta a los mismos, lo que no es de extrañar, ya que estos jugadores, además de triunfar, dejaron perlitas como las siguientes: Dylan Gissi: "Jugar contra River y ganarle es el sueño de todo jugador. Fue algo hermoso pero no podemos quedarnos solo con eso" ; Jonatan Blanco: "Si no se puede ganar jugando bien, a Central le tenemos que ganar pasándolo por arriba…los 3 puntos nos dieron fortaleza. Si hacemos las cosas como el domingo, podemos sacar los 9 pts que nos quedan". Estas declaraciones van en línea con lo que su entrenador pretende de todo el plantel, es decir, que si bien la semana se ha vuelto un ambiente respirable y más relajado, toda la energía positiva debe transformarse en concentración y convicción para que no les pase como con Boca, que luego de ganar fueron derrotados. la nota

Evidentemente el concepto es claro, han puesto el rumbo hacia arriba, pero… ahora “hay que subir”, que no es poco, aunque el DT lo remarca:"Para que los 3 puntos ante River los recordemos, tenemos que vencer el sábado. Es una obligación"

Con esas ganas y esas convicciones plantea el partido de hoy sábado 23 de noviembre en el Roberto Natalio Carminatti, a las 19:10 horas, transmitido por la TV Pública, arbitrado por Mauro Vigliano, con mucho calor previsto, el climático y el de sus protagonistas, los visitantes para retornar al triunfo que los afiance en la senda de la permanencia, los de Olimpo para salir de la banquina y ponerse en carrera, para afirmar que esa luz en sus cabezas es la del amanecer, y no la otra.

Fuentes: Aurinegro.com.ar, La brújula 24, Lu2