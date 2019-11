Por siempre Chiarini

EN LA FOTO: Julio Chiarini, el arquero de la "Gloria", atajando el penal que mantuvo el partido 0 a 0 y le dio un punto sobre la hora al local. (Foto: Vero Sánchez)

En una tarde calurosa, donde la gente fue acudiendo de a poco al Monumental de Alta Córdoba, se enfrentaron el Instituto de Elvio Agüero y un Ferrocarril Oeste que venía levantando (le ganó a Defensa y Justicia en la fecha 18 después de haber perdido ante Independiente Rivadavia de Mendoza por 3 a 0).

Como en San Juan, el equipo cordobés dejó una imagen más negativa que positiva con algunas excepciones. Tuvo la posesión de la pelota ampliamente en los 90 minutos, sin embargo careció de profundidad y no pudo lastimar al "Verdolaga" que, de contra, complicó varias veces a la "Gloria" y demostró algunas falencias de la defensa albirroja. Vale aclarar que el local no formó con los titulares que su técnico hubiera preferido poner, ya que se vio obligado a realizar seis variantes (con respecto al partido pasado) y no contó con jugadores clave: en primer lugar "Wanchope" Ábila ya hace dos fechas que no puede jugar y está descartado hasta el próximo torneo por su conocida fractura; además Juan Martín (que estaba suspendido por acumulación de tarjetas) se lesionó y estará sin pisar las canchas por un mes al menos. Debido a esto el 9 titular fue Ponzio, este chico de la división quinta de las inferiores de AFA, que venía de meterle un gol a River en su categoría (ya había debutado en primera), y no tuvo una buena tarde porque la pelota no le llegó, no supo cómo arreglárselas ante los centrales del conjunto de Caballito que ganaron siempre.

Quien tampoco pudo estar fue Burzio (de buen torneo en general) por un síndrome isquiotibial, siendo suplantado por Lastra. De La Fuente, el principal recuperador del equipo cordobés, llegó a las 5 amarillas en Cuyo y no estuvo presente en la tarde del sábado, su ausencia fue notoria y el uruguayo Tellechea no pudo acomodarse bien en esa posición de doble cinco para reemplazarlo. Los otros dos que se quedaron en el banco por agotamiento físico fueron el capitán Damiani y Abel Masuero; por lo que De Miranda, uno de los mejores del terreno de juego, volvió a ser marcador central, Dematei (de flojo partido) fue en su lugar a la zona izquierda de la defensa y Parrino entró como carrilero por derecha. El ingreso de Velázquez en el segundo tiempo fue productivo, el nacido en Zárate trajo peligro y estuvo cerca de marcar en más de una oportunidad dejando conformidad en los hinchas locales para con él.

La gran figura fue Chiarini, el arquero que demostró una vez más por qué es titular y se ganó los elogios de todos los periodistas, el abrazo de sus compañeros, y la ovación de su público en el día de ayer. Ya en los primeros minutos atajó un tiro importante que ponía al visitante arriba en el marcador y era un baldazo de agua fría. Luego no tuvo demasiado trabajo ya que el local dominó la pelota (a pesar de no lastimar al rival), salvo en algunos contraataques de Ferro que, según parecía, el empate no le sentaba mal. Y fue en una de esas jugadas, en el minuto 49 del segundo tiempo, donde Endrizzi bajó a Morales Heredia que se le escapaba adentro del área e iba en busca del gol para llevarse los 3 puntos a Buenos Aires. Merlos pitó penal y Javier Correa, ex Instituto, pidió patearlo; se paró frente a la pelota y los ojos del arquero albirrojo no se despegaron de la misma, remató hacia el palo izquierdo de éste y allí fue Chiarini que contuvo y le dio un punto a su equipo que, al final, tuvo un buen sabor. Fue entonces cuando se empezó a sentir desde los distintos sectores del estadio Juan D. Perón los aplausos y los cantos de "olé, olé olé olé Julio, Julio..." y "para Chiarini, la selección...". Es que el 1 albirrojo se ganó el corazón de sus hinchas, que lo apodan "San Chiarini", y ayer logró que las palmas de sus manos queden coloradas de tanto aplaudirlo.

En conclusión el empate fue porque Ferro no aprovechó lo que tuvo, y la "Gloria" se ubica quinto en la tabla de posiciones (junto con Atlético Tucumán que tiene un partido menos), esperando algunos resultados de hoy para ver si se modifica su ubicación. Ahora el equipo cordobés piensa en el partido que, de no cambiarse, se disputará el próximo lunes 2 de Diciembre a las 21.15 hs ante Independiente en Avellaneda y luego cerraría el sabado 7 del mismo mes, como local, recibiendo a Defensa y Justicia. Son dos encuentros complicados donde Instituto no podrá contar con los jugadores ya mencionados por lesión, y tampoco con Tellechea por llegar a las 5 amarillas además de la expulsión posterior, ni (para el de la fecha 20) con Dematei por acumulación de tarjetas también.

El penal para Ferro, la atajada de Chiarini y la ovación para el arquero