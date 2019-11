En Tucumán, Atlético lo dio vuelta y venció Sportivo Belgrano 3 a 2

El "decano" comenzó con todo con buen juego fue el primero en generar situaciones de peligro primero lo perdió Ontivero, cuando su remate fue rechazado sobre la línea, luego Rigamonti le sacó el gol a Carabajal.

Atlético ganó metros en el campo y acorralaba a Sportivo que no podía salir del fondo, no porque no quisiera, sino por mérito del equipo local que no cesaba en el afán de ir sobre el arco de Rigamonti. Sin embargo en el mejor momento de Atlético en el partido, a los 17 minutos, Juan Pablo Francia hizo gala de su pegada exquisita y metió un golazo olímpico desde un tiro de esquina que se clavó en el ángulo de un atónito Lucchetti, no es la primera vez que Francia mete un gol olímpico, ya le había hecho uno de la misma forma a Alumni de Villa María en la temporada 2011-2012 del Torneo Argentino A.

La alegría le duró poco a Sportivo, ya que 4 minutos más tarde Morel habilitó de manera magistral a Acosta, que definió ante Rigamonti y puso el empate.

A los 29 minutos llego la polémica, Francia envió un pelotazo cruzado que encontró al "chapa" García entrando al área, Barrado lo derribó en un claro penal que el árbitro Mariano González no sanciono. A los 31' Francia envió un centro Medina cabeceó dio en la mano de un defensor, el árbitro volvió a omitir el penal pero esta vez fue salvado por Velasco que capturo el rebote y envió el balón a la red para poner el 2 a 1 para el visitante. Dos jugadas paradas, dos goles para Sportivo y a ganar en el Monumental tucumano.

A partir de ese momento el conjunto local se volvió un manojo de nervios y comenzó cometer muchas imprecisiones, el murmullo del público se hizo sentir, lo que benefició a Sportivo que termino tranquilo el primer tiempo.

En el segundo tiempo el "decano" salió dispuesto a quemar las naves y acorraló a Sportivo contra su área, luego de desperdiciar dos ocasiones, llegó la ráfaga letal para pasar arriba en el marcador, a los 6 minutos Ontivero habilitó a Acosta que quedó solo ante el arquero y convirtió su segundo gol en el partido, con un tiro a media altura que dejo sin chances a Rigamonti.

A los 10 minutos enviaron un pelotazo cruzado al área verde Canever la esperaba y Rigamonti salió con todo y lo chocó, esta vez sí González cobro el penal, los visitantes se lanzaron contra el árbitro a protestar ya que la jugada fue muy similar a la de García con Barrado en el primer tiempo, a la "pulga" Rodríguez poco le importó y mandó la pelota al fondo de la red.

Al equipo de barrio Alberione se le vino la noche, la defensa era un desconcierto y no sufrió una goleada sólo por la impecable actuación de Rigamonti que se encargó de desbaratar uno tras otro los ataques de Atlético Tucumán.

El local se floreaba y podría haber goleado pero poco a poco empezó a bajar el ritmo por el intenso calor y lo pesado del campo de juego, entonces Mazzola se la jugó el todo por el todo y mandó a la cancha a Ortiz y a Almerares, el verde paso atacar con tres delanteros y dispuso de tres ocasiones inmejorables para llevarse por lo menos un punto de Tucumán. Primero Dolci capturó un rebote en el área, fusilo a Lucchetti que respondió de manera espectacular, luego Almerares anticipo de cabeza al arquero y la pelota se fue besando el poste, y por último fue nuevamente Almerares, quien tras una gran jugada en el área remato pero Lucchetti envió la pelota al córner.

El "verde" se fue masticando bronca por no poder llevarse nada de Tucumán pero sin embargo cierra una muy buena primera fase con 29 puntos que le dan tranquilidad en la tabla de promedios.

El decano cierra el año con 33 puntos y la esperanza de pelear el ascenso en la etapa final del campeonato.

Mazzola habló en su despedida

Carlos Mazzola no continuara siendo el entrenador de Sportivo Belgrano, y se sentó en el banco de suplentes por última vez anoche, tras el partido el técnico expresó: "Jugamos ante un gran rival, pudimos haber empatado. No terminamos el año de una manera esperada en cuanto resultados, pero el balance es sumamente positivo. Espero que en 2014 se pueda cumplir el gran objetivo. Le deseo todo el éxito al club, al próximo entrenador y me pongo a disposición de quien venga para charlar, si lo considera necesario, porque cuando yo llegué Craviotto lo hizo conmigo. Esperamos que lo jugadores tengan una buenas vacaciones y que estén bien el año que viene".

Por su parte el enganche de Sportivo, Juan Pablo Francia, autor de un golazo olímpico, expresó: "Hicimos un buen primer tiempo y en 10 minutos regalamos el partido. Estaba pesado por el calor, el césped también estaba difícil, pero es para los dos equipos. Nos vamos tristes porque quedamos con las manos vacías".

Mirá el gol olimpico del Juampi Francia.