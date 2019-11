El torneo de la defensa

River terminó el Torneo Inicial con una 17ª posición, tan sorprendente como lamentable. Ramón no terminó de encontrar el equipo, los refuerzos no rindieron y los resultados no estuvieron ni cerca de lo esperado. A todo esto el arco del Millo fue el menos vencido del campeonato (con sólo 14 goles en contra y al igual que Estudiantes) por la gran participacion de Marcelo Barovero y un aceptable semestre de la defensa en general. Aquí repasaremos el torneo personal de los defensores.

Éder Álvarez Balanta



El colombiano es el jugador estrella de este River. Su aparición en el Final 2013 dio que hablar ante la presencia de un jugador de calidad mundial. Enorme porte, infranqueable en el juego físico haciendo siempre valer su tamaño y potencia; muy efectivo para el juego aéreo tanto en el "tiempismo" para saltar a disputar como en la precisión del cabezazo, y con mucha técnica y calidad para jugar con los pies. River mostró otra cara cuando faltó él. Es fundamental para resguardar el arco, para ir a los costados a relevar a sus compañeros, para salir jugando y hasta para animarse con alguna subida a puro empuje. No por nada está en carpeta de los mejores clubes del mundo (por ejemplo Barcelona) y es muy complicado que en este fútbol argentino, el colombiano dure en Núñez a mediano plazo.

PJ: 15.

Goles: 0.

Tarjetas Amarillas: 4 (Colón, Belgrano, Vélez y Racing).

Tarjetas Rojas: 1 (Racing).



Jonathan Maidana

Un pilar en la defensa. Sin grandes errores a lo largo del campeonato, siempre firme tanto para el juego aéreo como para el pie a pie con los delanteros. Si bien es uno de los apuntados para dejar el equipo (más por el dinero que entraría que por no contar, o servir, para el entrenador) tuvo un buen semestre a fuerza de dedicación y no dar, nunca, nada por perdido. No suele ser el que lleva la voz de mando en el sector pero es fundamental para el orden y buen funcionamiento de la defensa como bloque.

PJ: 14 (más 1 de suplente sin ingresar).

Goles: 0.

Tarjetas Amarillas: 6 (Gimnasia, Colón, San Lorenzo, Arsenal, Olimpo y Argentinos)

Gabriel Mercado





Con el gran valor de la polifuncionalidad, el de Puerto Madryn fue uno de los que mejor rindió dentro de la mediocridad general que el equipo mostró en el torneo. Tanto para jugar de lateral derecho, como de central (en línea de 3) tuvo buenas actuaciones y se ganó el lugar en la cancha. Cuando le tocó actuar de carrilero mostró algunas deficiencias en el aspecto ofensivo con problemas para llegar al fondo desbordando y/o encarando para el arco. Aunque no concuerde mucho con la frase anterior, la verdad es que llegó al arco de enfrente 2 veces para convertir y terminó como uno de los goleadores del equipo, lo que en realidad deja en claro la pobreza del ataque en el campeonato.



PJ: 13 (más 3 en el banco sin entrar).

Goles: 2 (Arsenal y Lanús).

Tarjetas Amarillas: 5 (Rosario Central, Tigre, Belgrano, Vélez y Racing)

Leonel Vangioni

Es sabido que su puesto nautral, y también en el que mejor rinde, es de volante, con buena colaboración ofensiva y vocación en defensa. Ramón, ante la falta de un lateral izquierdo idóneo, utilizó al ex Newell's para ocupar dicha posición. "Piri" lo hizo bastante bien, aunque le tomó algunos partidos acostumbrarse, mostró dedicación total para no fallar en un puesto al cual no estaba acostumbrado. Sus buenas intervenciones en ataque, la colaboración completa en la marca y el retroceso; y un ida y vuelta constante, todo el partido, cada partido, sobre la banda, lo marcan como uno de los mejores del equipo.

PJ: 17 (16 de titular, 1 entrando desde el banco en la única vez que fue suplente)

Goles: 0.

Tarjetas Amarillas: 6 (San Lorenzo, Tigre, Arsenal, All Boys, Boca y Racing).



Germán Pezzella

Su enorme recorrido en inferiores, sumado a las grandes actuaciones en selecciones juveniles donde siempre fue capitán, Pezzella es una de las mayores proyecciones de jugadores formados en la cantera que tiene el club. Llegó a primera de la mano de Almeyda pero tuvo su oportunidad de jugar regularmente recién este año y tras una lesión que lo dejó un buen tiempo fuera de las canchas. Se fue ganando el puesto a medida que avanzó el campeonato. Como primer marcador central es fundamental en el juego aéreo y en el mano a mano con los delanteros rivales por su presencia y calidad en el puesto. Además suele ser la voz de mando y orden para todo el resto del aspecto defensivo, tanto para acomodar a sus compañeros de puesto como para dar órdenes de defender a los volantes de turno. Se espera mucho de él para el próximo semestre y el futuro cercano.

PJ: 9 (7 titular y 2 entrando desde el banco, además fue otras 7 veces sin ingresar).

Goles: 0.

Tarjetas Amarillas: 1 (Racing).

Jonathan Bottinelli

El ex San Lorenzo tuvo, nuevamente, una actuación para el olvido cada vez que le tocó participar. No se afianzó nunca, no encontró el nivel que supo tener en San Lorenzo o sus convocatorias a selecciones juveniles y seleccion "local"; y fue desde su llegada muy resistido por el hincha. Cuando participó sufrió los ataques rivales, cometió siempre demasiadas faltas peligrosas cerca del área y no transmitió seguridad para un puesto en el que es muy necesaria. Su continuidad en River es una incognita y dependerá del DT.

PJ: 5 (3 titular y 2 ingresando desde el banco en las 5 veces que se sentó allí)

Goles: 0.

Tarjetas Amarillas: 2 (All Boys y Estudiantes).

Ramiro Funes Mori

El Melli volvió tras una lesión ligamentaria de rodilla que lo tuvo más de medio año fuera de juego. Si bien alternó entre el puesto de segundo marcador central y lateral izquierdo, no logró el rendimiento que se esperaba. Le costó ganar fútbol tras el parate y recuperación, y no se lo vio cómodo en los partidos. Sufre de mucha imprecisión con la pelota en los pies tanto para jugar como para ser salida aunque su enorme porte lo vuelve importantísimo en el control del juego aéreo. Otro que estará a prueba para determinar su valor para el equipo.

PJ: 5 (4 titular y 1 entrando desde el banco, al cual fue otras 4 veces)

Goles: 0.

Tarjetas Amarillas: 0.





Federico Vega

Otro de los chicos que promovió Ramón a primera división. Jugó tan sólo dos partidos pero sus aceptables/buenas actuaciones lo ubican como primer remplanzante de Mercado en el lateral derecho. Dio buenas muestras de lo que suele hacer en Reserva, con buen ida y vuelta, concentración en la marca y algunos atrevimientos ofensivos más que interesantes. Seguramente tendrá más minutos en 2014.

PJ: 2 (ambos de titular)

Goles: 0.

Tarjetas Amarillas: 1 (Estudiantes).