Milito y mi viejo

Pisa la puerta del área grande. Despega una de sus manos de la cintura, alienta a sus compañeros y da indicaciones. Pareciera que lleva 15 años de experiencia en el medio de la defensa, pero todavía no llegó a primera. “Se para como crack, mirá que impronta”, se escucha desde uno de los rincones de la Doble Visera de cemento. Todavía no hay mucha gente en la cancha, está jugando la reserva y faltan casi dos horas para el partido.

Uno, dos, cinco domingos en el mismo balcón, apoyado contra la misma pared. Subía la escalera que daba a la calle Alsina y contaba los balcones desde la ex calle Cordero para no romper la cábala…. Cuando se trata del club de tus amores, todos caemos en las cábalas en algún momento.

Un tiempo disfrutaba de sus salidas de zurda viéndolo de espalda, el otro lo veía venir jugando desde lejos, nunca con un pelotazo… Eso es para los "burros" y él estaba muy lejos de serlo. Salía con la pelota atada, al ras del pasto, con la precisión del que sabe.

Una de esas tardes en las que iba a ver a su equipo amado se cruzó con un viejo conocido del barrio, flequillo le decían y no justamente por tenerlo, aunque el hombre ignoraba el apodo por obvias razones. “Oscar! ¿Qué hacés acá tan temprano?”, le preguntó Daniel. “Vengo a ver a la reserva…. En realidad al seis”, le respondió mi viejo. “Ah, mirá vos ¿Y es bueno?”, inquirió el vecino. “Venite un par de domingos y miralo, después me decís”, lo desafió Oscar que iba solo a la cancha desde los 13 años, cuando vivía en Gerli y llegaba caminando por las vías del tren, soñando ser como el Chivo Pavoni o, más tarde, como el Bocha.

Pasaron los años, no tantos en realidad, y el pibe debutó en primera con tan solo 17 años y sus rulos al viento. No hizo falta mucho tiempo para que la hinchada del “paladar negro” comenzara a corear su apellido. “Es un genio, miralo pararse nada más”, le decía el Ruso –apodo con el que Oscar es conocido entre sus amigos- a su hijo mayor. Y un día, con 20 años, le dieron la cinta de capitán, esa que llevaba aunque no la tuviera puesta. Era una promesa cumplida, no una ilusión como muchas que se diluyen al llegar a la primera. Siempre había sido la voz cantante, era admirado por propios y ajenos. La capitanía solo era una confirmación visible de lo que ya significaba para el equipo y para los hinchas, a su corta edad.

Con el Gaby como referente su equipo salió campeón. Él, que había nacido en el Rojo, festejó de corazón. Flequillo se volvió a encontrar con el Ruso durante los festejos y, al borde de las lágrimas, lo abrazó y le dijo: “¡¡Oscar!! ¡¡Es tu pollo, es tu pollo!!”. El Ruso, que ya se había olvidado de la charla de años atrás, no pudo más que sonreír y emocionarse. La promesa se había hecho realidad, ahora todos conocían su nombre, pero para él seguía siendo el “crack”, “el gran número seis de la cantera”.

Milito se fue a España a continuar con su carrera. Oscar empezó a llevar a la cancha “la camiseta del campeón firmada por el Gaby”, para hacer fuerza desde afuera. Algunas lesiones en la rodilla lo marginaron y le sacaron continuidad, pero seguía siendo respetado en cada césped que pisaba, seguía siendo “el mariscal”. Lastimado y todo fue utilizado como ejemplo de fortaleza por el entrenador del Barcelona, Josep Guardiola, en una final de Champions.

Y un día volvió. Cambió la comodidad del mejor equipo del Mundo, de ser compañero de Lio Messi y otros “monstruos” para regresar a su primer amor: Independiente. Antes del partido del “re-debut”, sus hijos le preguntaron a Oscar si iba a llevar la camiseta firmada a la cancha y él les dijo que ya no hacía falta, porque su pollo iba a estar otra vez mandando en la defensa. Resultó imposible que no se emocionara con el “Miliiiito, Miliiito” o con el “Milito es del Rojo, del Rojo de verdad”. Oscar siempre lo supo.

Poco después, su rodilla ya no lo dejó seguir. Él prefirió dejar el fútbol al no poder brindarse al 100% dentro del césped. Pero nunca se fue del todo. El gran Anibal Troilo dijo alguna vez: “¿Quién dijo que me fui si siempre estoy volviendo?” y ese es el caso del último Caballero Rojo de la defensa de Avellaneda, quien ahora no piensa en otra cosa que en fomentar las inferiores del club para volver a los primeros planos mundiales.

Adentro o afuera de la línea de cal, como central o como técnico, sigue siendo el respetado Mariscal de los hinchas, como Oscar, que vio en él al crack, mucho antes que todos lo conocieran.

Este 26 de diciembre de 2013, aceptó su despedida pero, fiel a su humilde personalidad y temperamento, con la condición de que lo recaudado sea destinado a obras para la cantera, el futuro del Club. Por eso, más que nunca, si sos hincha del Rojo tenés que gritar “Muchas gracias Mariscal”.

Video que recorre la carrera de Gaby Milito (fuente: Independiente Oficial)

Último partido de Gabriel Milito en el Libertadores de América (fuente: Diablos de Avellaneda/ Fútbol para todos)

Presentación del partido homenaje (fuente: Independiente Oficial)