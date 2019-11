Banfield 2013: operación retorno

Banfield es uno de los clubes más antiguos del fútbol argentino, que en su vasta historia transitó buenos y malos momentos, con ascensos y descensos. Pero luego del último ascenso a primera división en el año 2001, los mejores momentos del Taladro llegaron. En un lapso de 9 años, Banfield disputó 4 Copas Sudamericanas, 3 Libertadores y logró consagrarse campeón del Apertura 2009. El albiverde se encuentra en la segunda división pero sus hinchas saben que el club no pertenece a esta categoria.

Desde la asunción de la comisión directiva presidida por Eduardo Spinoza, Banfield transitó un camino muy difícil de recorrer. Luego de la acefalía, la nueva comisión directiva tomó el mando de la institución con varios juicios en puerta, sin dinero para afrontar sus deudas y con un plantel diezmado que ni siquiera contaba con un cuerpo técnico presente.

Iniciado el año los nuevos dirigentes del Taladro pusieron en marcha varios planes para tratar de devolverle el rumbo que había perdido el club en el año 2012. La primera decisión trasendental que tomó la junta directiva, fue la de enviar a dos jugadores del plantel (Nicolás Tagliafico y Jonathan Gomez) a jugar al Real Murcia - club que milita en la segunda división española - a modo de un préstamo por dos millones de dólares, que deberían ser abonados una vez finalizado el préstamo de dichos jugadores, o bien, en caso de una futura venta de los mismos. Ésta medida fue muy rechazada y hasta calificado como "turbia" por algunos sectores opositores en Banfield, pero gracias a ésto el club pudo solventar algunas deudas, contratar un cuerpo técnico e incorporar jugadores.

A principio de año quien asumió el control técnico en el club del sur fue Daniel Garnero, que junto a Andrés San Martín - ex Banfield - llegaron al club con la esperanza de devolverlo a la máxima división del fútbol argentino.

En el primer semestre Banfield contrató alrededor de una docena de jugadores, muchos de ellos eran suplentes en sus equipos, jugadores libres, fuera de estado y hasta sin si quiera haber hecho la pretemporada.

El proyecto de Daniel Garnero no empezó como él y todo el mundo Banfield hubiese querido, las cosas venían mal barajadas desde el principio, pero al comenzar el torneo ésto no se notaba dentro del campo de juego. Con varios puntos altos en su formación, citando jugadores como Pablo Santillo, Fabián Noguera, Lihué Prichoda, Ivan Pérez, Andres Silvera y Andres Chavez. El taladro obtuvo una muy buena cantidad de puntos y se encontraba bien posicionado para pelear por algún puesto de ascenso, y por qué no, para salir campeón del torneo. Aunque todo este sueño sureño se fue derrumbando de a poco, Banfield no pudo desplegar el juego que lo llevó a pelear arriba en la primera parte del torneo e hizo que el equipo cayera en un bajón anímico del que no pudo salir.

Sumado al mal rendimiento del equipo, desde la tribuna se empezaba a sentir cada vez más el descontento general hacia el equipo y hacia su entrenador, y como no pudo haber sido de otro modo, el hincha se hizo escuchar. Partido tras partido la gente acompañó al taladro, pero al menor signo de flaqueza fútbolistica emergía el pedido de renuncia al director técnico y todos sus colaboradores. Desde la dirigencia, que tantas veces "bancó" el proyecto de Daniel Garnero, de a poco le fueron soltando la mano al entrenador y así mismo a varios jugadores que llegaron al club de la mano de la nueva dirección técnica. La historia de Garnero terminó, o la terminaron, a mediados del mes de Marzo del año 2013, cuando el equipo demostró un muy flojo rendimiento dentro del campo de juego y se alejó de los puestos de ascenso.

Luego del alejamiento de Daniel Garnero, la comisión presidida por Eduardo Spinoza contrató a Matías Jesús Almeyda, quién llegaba al club luego de su exitoso ascenso con River Plate en su vuelta a la primera división.

Si bien Banfield contaba con mínimas chances de luchar por el ascenso, el nuevo entrenador dejó en claro desde el principio que "era casi imposible" y subrayó que su mentalidad estaba puesta en la segunda parte del año. Transcurridas las fechas y finalizado el campeonato, el taladro se quedó con las ganas de la vuelta a primera división, lo alarmante de la situación era que el equipo no llegaba a responder del todo dentro del campo de juego y ni siquiera se le encontraba un estilo fútbolistico.

Todo cambió en la segunda parte del año 2013 para Banfield, el club comenzó a salir a flote con una nueva estrategia dirigencial. La misma consistía en "blindar" los ingresos del club para que los mismos no fueran absorbidos por los acreedores a quienes se les debía dinero. Así fue como la comisión de Banfield decidió crear una sociedad anónima que se encargue de regular y administrar los ingresos del club, deribando el dinero a los pagos más importantes, para luego así con lo restante del dinero abonar las deudas de menor importancia.

Sumado a ésta medida se realizó una depuración importante del plantel profesional con el que se contaba para comenzar al temporada, muchos jugadores emigraron hacia otros equipos, y aunque la mayoría de ellos estaban a préstamo en el club, Banfield logró deshacerse de muchos sueldos altos para lo que significa la categoría del Nacional B.

Gracias a esta medida y con la colaboración del nuevo director técnico, se le abrió camino a muchos jóvenes del club que hoy forman parte del plantel actual.

Antes del comienzo del segundo semestre del año, Banfield rearmó su equipo incorporando algunos ex jugadores, trayendo jugadores de jerarquía y reteniendo algunos valores altos de la dirección de Garnero. Al club volvieron jugadores como Enrique Bologña y José Devaca (quienes fueron parte del plantel campeón en 2009), regresaron de su préstamo Nicolas Tagliafico y Nahuel Yeri - ambos jugadores surgidos de la cantera de Banfield - Se retuvo a Lihué Prichoda, Tito Noir y Omar Zarif, e incorporaron jugadores de la talla de Nicolas Bianchi Arce, Santiago Salcedo y Juan Ramón Cazares. Pero la frutilla del postre fue la vuelta de un querido futbolista como lo es Nicolás Bertolo, quien pasó por el club en años anteriores y dejó un muy grato recuerdo.

Conformado este plantel, Matías Jesús encaró de lleno la pretemporada y comenzó a darle forma a su Banfield modelo 2013/14.

Un pelado en el Taladro

Con la misión de lograr el tan ansiado, pero a la vez complicado ascenso, Matías Jesús Almeyda se hizo cargo del equipo en abril del 2013. El pelado siempre se caracterizó por un juego agresivo y ultraofensivo, atacando con 1 enganche y 3 delanteros y siempre jugando con la pelota sobre el suelo. Banfield se hizo fuerte de local, cayendo derrotado tan solo una vez bajo el mando de Almeyda y su cuerpo técnico. De visitante el asunto no fue sencillo, pero aun así, el Taladro logró óptimos resultados, siendo el club que más unidades sumó en esta condición en la temporada.

Como ya hemos mencionado, Almeyda es un entrenador sumamente ofensivo, pero también mide los riesgos que esto conlleva. El arquero y capitán, Enrique Bologna, es una de las figuras de Banfield y uno de los mejores arqueros de la categoria.



Defensivamente, el Pelado alinea 3 defensores; un líbero y dos stoppers. El líbero, en este caso Bianchi Arce, siempre es el último hombre y no tiene marca asignada.

Su trabajo es cerrar los espacios y hacer los relevos de los stoppers. Gustavo Toledo y Fabián Noguera completan la línea defensiva del Taladro. Su misión es marcar

a los delanteros rivales y no dejarlos jugar.



En el mediocampo, Almeyda siempre utilizó un 5 con marca, entrega, velocidad y buen pie, alguien que pueda robar y entregar la pelota limpia a sus compañeros. El encargado de esta tarea fue Nicolás Domingo. Debido a su excelente actuación, Domingo fue elegido por los periodistas de Fútbol Para Todos como el mejor jugador

de la B Nacional esta temporada. Los mediocampistas por las bandas, llamados carrileros, tienen la función de recorrer toda la banda ya que no hay laterales, y hacerse cargo de las marcas de los mediocampistas por afuera del rival. Por derecha arrancó jugando Yeri y terminó el año Nicolás Bertolo. Tagliafico se adueñó del carril izquierdo.



El volante creativo de este Banfield tiene la función de nexo entre la linea de mediocampistas y los delanteros. Cazares fue titular en casi todos los partidos y cumplió

una aceptable tarea, coronándola el último partido contra Unión, anotando dos goles y una asistencia.



Sin dudas, el Taladro tiene el mejor ataque de la B Nacional: Tito Noir, Santiago Salcedo y el goleador Andrés Chávez son temibles para cualquier defensa. El referente

de área y encargado de ganar la pelota por arriba y presionar la salida rival es Salcedo, mientras que por las bandas, Noir y Chávez son los encargados de desbordar,

asistir y de hacer goles. También se encargan de seguir por todo el carril a los laterales del equipo contrario. Ambos realizaron una sobresaliente tarea a lo largo de la temporada.

El jugador que mas se destacó fue Andrés Chavez, que se ubica en lo mas alto de la tabla de artilleros de la categoría con 13 tantos. Por su parte, el paraguayo Salcedo marcó en 6 oportunidaBdes y Ricardo Noir en 5.

Otro jugador de magnifíca actuación fue Nicolás Domingo, que demostró regularidad en todos los partidos. Gracias a su garra y sacrificio se ganó un lugar en los corazones de la gente del Taladro.

El podio de figuras es completado por Nicolás Bianchi Arce, hombre clave en defensa, que siempre está bien ubicado para hacer los relevos y se destaca en el juego aéreo.

Claramente, Almeyda tiene una marcada prefencia ofensiva, jugando prácticamente con 4 delanteros, dejando a Domingo muy solo en el mediocampo para marcar.

Siempre realiza cambios ofensivos sin importar el resultado, por lo que Banfield ganó muy pocos partidos por un gol de diferencia, ya que no dejó de atacar

en ningun momento.

El once ideal:

Enrique Bologna: es una de las figuras de este Banfield y demostró ser uno de los mejores arqueros de la categoria.

Gustavo Toledo: cumple un rol importante en la defensa del Taladro, pero también se proyecta en ataque.

Nicolás Bianchi Arce: es el mejor defensor del equipo demostrando regularidad y solidez a lo largo de todo el torneo.

Fabián Noguera: clave en el juego aéreo en las dos áreas. Marcó 8 goles en el 2013.

Nicolás Domingo: es el jugador mas importante en el esquema de Almeyda. Tuvo un excelente rendimiento a lo largo del año.

Nicolás Bertolo: empezó la temporada como suplente pero cuando lo tocó ingresar cambió el rumbo de muchos partidos. Como titular fue una pieza clave para Banfield.

Nicolás Tagliafico: amo y señor del carril izquierdo. Importante tanto defensiva como ofensivamente.

Juan Cazares: tuvo un rendimiento parejo a lo largo del campeonato. Se destacó por sus asistencias y su buen remate.

Ricardo Noir: jugador muy querido por la gente. Velocidad y precisión definen a este gran delantero.

Santiago Salcedo: es el centrodelantero del Taladro. Marcó goles importantes y asistió muy bien a sus compañeros.

Andrés Chavez: máximo goleador de la categoría. Su capacidad goleadora y su velocidad hicieron que Banfield esté en la cima.

Éste último semestre Banfield desplegó momentos de muy buen fútbol. Los números de ésta campaña hablan por sí solos: Banfield obtuvo 44 puntos sobre 66 disputados, obtuvo 13 victorias, 5 empates y solamente 3 derrotas. Anotó 39 goles y solamente recibió 15.

Siguiendo éste camino de órden dirigencial, criterio, acercamiento al socio y sumado al fuerte y gran proyecto futbólistico en el que hoy por hoy se encuentra El Taladro. No hay dudas de que el año 2014 puede ser un gran año para todos los Banfileños, el año en el que su club vuelva a la máxima división del fútbol argentino, y así, la operación retorno al fin concluya.

Escrito por: Adrián Gerardo Azcona y Tiago Pichetto