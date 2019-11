Gimnasia y Esgrima de La Plata 2013: volvió a resurgir la fiera

Primer semestre: Buscando el ascenso

Gimnasia y Esgrima de La Plata comenzó el año con 30 puntos en el Torneo de la B Nacional 2012/13. Siguiendo al puntero que era Rosario Central, como en todo el campeonato. El conjunto que ya dirigía Pedro Troglio cosechó una gran seguidilla de victorias para alzarse con el ansiado ascenso. 43 puntos fueron los que sumó Gimnasia en la segunda mitad del campeonato de segunda división para volver a la máxima categoria luego de dos años.

Triunfos sobre Banfield en el sur por la fecha 22 con un gol sobre la hora de Matías Garcia, sobre Olimpo, férreo perseguidor, por 3-0 en Bahía Blanca y ante el siempre duro Patronato en Paraná con un gol de Barsottini sobre el final. Gimnasia era igual de inscisivo en el Bosque como fuera de él. También demostró que en 60 y 118 hay un solo dueño y que el que desee rescatar algún punto en ese estadio deberá sufrir el aluvión del Tripero. Un contundente 3-0 a Independiente Rivadavia en la vigésimo septima, seguido de un 3-1 a Douglas Haig reafirmaban el poderío del Lobo como local. Y en el partido más importante del año, por la 36° fecha, venció a quien iba a ser el campeón, Rosario Central, por 1-0 con gol de Franco Niell.

Gimnasia cosechó 73 puntos a lo largo de esas tediosas 38 fechas, uno menos que el equipo de Miguel Ángel Russo. Tanto la Comisión Directiva como los hinchas respaldaban al cuerpo técnico liderado por Pedro Troglio. Gimnasia volvía a ser de Primera, pero el camino no era nada sencillo. El objetivo era sumar un gran colchón de puntos que de tranquilidad de cara al próximo torneo, teniendo en cuenta el siempre temido descenso.

Los Refuerzos

Las incorporaciones fueron interesantes para el crítico ojo del hincha tripero. Llegaron seis jugadores: Juan Pablo Rodriguez, ex All Boys procedente del Pumas de México, Maximiliano Coronel e Iván Borghello, ambos provenientes de All Boys, Gastón Diaz, llegado desde Lanús, el colombiano José Erik Correa, quien arribó procendente de las Chivas USA, y el juvenil Leandro Corulo, quien llegó desde Los Andes. Lo positivo, además del recambio, fue que no se vendieron los jugadores emblema del equipo que ascendió.

Pilares como Fernando Monetti, Franco Mussis, Facundo Pereyra, Lucas Licht u Osvaldo Barsottini siguieron en el club para triunfar en Primera División, aunque también hay que tener en cuenta que no se pudo retener a Franco Niell, quien emigro a Rosario Central.

El uruguayo Rodriguez nunca rindió. Tuvo picos de buenos rendimientos pero muy aislados y terminó cerrando su vínculo con el club en diciembre. Maxi Coronel remplazó a Blengio o Barsottini cuando estos estuvieron suspendidos y no desentonó. Cumplió con buenas actuaciones pero no sobresalió. Otro que no cumplió con las espectativas es Iván Borghello, pero se quedará a pelearla durante el Final. Los de mejor rendimiento fueron Gastón Diaz, quien se ganó un lugar en los once a medida que pasó el campeonato, y el colombiano Correa, quien no demostró virtuosismo ni buen juego pero anotó goles importantes, como por ejemplo en el Clásico ante Estudiantes.

La vuelta a Primera

El debut era sumamente complicado, ante un River que venía de hacer una gran campaña el torneo anterior, pero con el aliciente que se jugaba en el Bosque y ante toda la genete tripera. Fue victoria muy festejada por 1-0 con gol de Lucas Licht de penal. Luego de este encuentro el plantel sintió la confianza necesaria y demostró que estaba al nivel de la divisional.

Gimnasia llegó a la mitad del campeonato con 17 puntos y un record auspicioso: 5 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Con 9 fechas por delante, los de Troglio estaban a 8 puntos de los 25 que anhelaba el equipo para dejar de pensar en los promedios. Pero vino una especie de debacle. Estuvo 7 partidos sin conseguir la victoria. Solo sumó 9 de los 27 puntos que disputó entre las fechas 11 y 19. Destacados los empates antes Lanús, Arsenal y Boca, pero no hay que olvidar las derrotas duras ante All Boys y Racing. Gimnasia cosechó 26 puntos y está tranquilo pero sabe que debe realizar un torneo igual o mejor para olvidarse de la tabla de abajo.

Las ideas para el futuro

En lo deportivo hay que tener en cuenta que ya no forma parte del plantel Juan Pablo Rodriguez, quien rescindió su contrato apenas finalizó el torneo. El primer objetivo del tripero en cuanto a refuerzos fue traer el delantero Mauro Matos, aunque con el paso del tiempo esta posibilidad de incorporar al goleador se fue diluyendo debido a ofertas imposibles de rechazar de la Universidad de Chile. Además, Gimnasia dependía de la recisión del contrato del jugador, pero All Boys cambió las bases de la negociación, afirmando que el club platense debía efectuar un resarcimiento económico para contar con Matos, algo que no gustó en el Lobo. También se habló de traer a Martín Galmarini, quien no se encuentra cómodo en el Atlante de México y estaría dispuesto a volver al país. Entre los que pueden irse, Franco Mussis, el mejor jugador del año en el Lobo, fue sondeado desde Dinamarca y tambíen lo quieren en Ucrania, pero el objetivo es que se quede hasta junio.

Un año de Elecciones

En el aspecto dirigencial, el sábado 30 de noviembre los socios de Gimnasia decidieron que Daniel Onofri siga siendo el presidente del club hasta diciembre de 2016, superando en cantidad de votos a la lista opositora liderada por Carlos Castagneto por más de 110 votos. La primera gestión de Onofri permitió a los electores basarse en su transparencia y amor al club a la hora de emitir el sufragio. Las obras en el Campús de Estancia Chica, donde la dirigencia planea que el plantel se aloje durante las concentraciones, y el fideicomiso establecido en colaboración con el Banco Provincia para que el socio pueda colaborar con la construcción de la Platea H "Nestor Basile" fueron importantes durante la gestión anterior y el hincha conoce las posibilidades que tiene el club y no duda que la dirigencia liderada por Daniel Onofri puede construir un Gimnasia mejor.

Un club estable

"Gimnasia, en comparación a otros equipos, no está tan mal"

En lo económico, el club no está excento de las deudas que aquejan a los jugadores en todo el país. Algunos clubes deben más de 8 meses de sueldo a sus jugadores y gracias a esto, Futbolistas Argentinos Agremiados, por intermedio de su vocero Sergio Marchi, rompió el silencio e hizo públicas las situaciones de todos los clubes del fútbol argentino de primera división. A la hora de revelar las situaciones financieras del club, Marchi se refirió a Gimnasia como un club que "debe algunos meses de sueldo a algunos jugadores y empleados, pero en comparación no está mal". La preocupación máxima erradica en los sueldos que se les debe a los empleados que trabajan tanto en el predio de Estancia Chica, como en el Bosquecito, el estadio y el Campus. En las primeras semanas de diciembre, Onofri se reunió con los gremialistas para acordar el pago de los sueldos de octubre y noviembre, más el aguinaldo antes de las Fiestas, y cumplió. De a poco, Gimnasia se va estabilizando financieramente como todos los hinchas lo desean.

Sin duda, el 2013 fue un año auspicioso para el club, pero el gran objetivo para Gimnasia y todos sus simpatizantes es tener un 2014 similar. Con más trabajo para la finalización del Campus y el inicio de las obras en la Platea H. Con el club donde debe estar, en Primera División, con la tranquilidad de haber sumado 26 puntos en el Inicial y con el mismo esfuerzo y dedicación para conseguir una campaña similar en el Final.

El once ideal

Fernando Monetti: Uno de los referentes de este equipo. Siempre solvente a la hora del mano a mano. Muy inteligente a pesar de su juventud. Un sinónimo de confianza en el arco tripero.

Facundo Oreja: Un lateral derecho con un ida y vuelta constante, con marca y garra. En su primera experiencia en Primera demostró que está a la altura de la categoría.

Osvaldo Barsottini: Un caudillo en la zaga central. Pese a sus dos expulsiones en el campeonato, demostró gran jerarquía cuando se lo necesitó. Gran porte en el área rival debido a su altura.

Juan Carlos Blengio: El más seguro de la defensa. Su gran experiencia fue muy importante para Gimnasia en la primera etapa del campeonato y salvó al equipo de caidas en el marcador en partidos como ante Argentinos Juniors.

Lucas Licht: El capitán. El emblema. El símbolo. El jugador más estable del plantel. Sereno y siempre presente, reafirmó el amor que tiene la hinchada por él. Además, anotó en tres ocasiones en el campeonato, ante River, All Boys y Vélez. El máximo referente de los de Troglio.

Ignacio Fernandez: Uno de los mejores jugadores del Lobo en la primera parte del año, ayudando al equipo a conseguir el ascenso. Otro que le aporta juventud y rapidez mental a la mitad de cancha. Hoy en día se recupera de su operación en la rodilla.

Omar Pouso: Un referente en la mitad. Su visión de juego brindó tranquilidad a la afición tripera. Durante todo el Torneo Inicial formó un doble-cinco con Franco Mussis que fue el eje central de los 26 puntos que sumó el equipo.

Franco Mussis: El mejor jugador de Gimnasia en todo el Torneo Inicial. Pese a su corta edad, supo desplegar su juego a lo largo de todo el año. No se achicó en los partidos más importantes del equipo, incluso fue capaz de anotar su primer gol en Primera en la mítica Bombonera, aunque tuvo que esperar 19 fechas para lograrlo. Virtuosismo y carisma con la pelota dominada.

Maximiliano Meza: Completa este mediocampo ideal joven de Gimnasia. Punzante y capaz de jugar casi en cualquier posición de mitad de cancha para adelante. Jugo un par de fechas como mediapunta y demostró que le gusta el arco. Anotó su primer gol en Primera ante Vélez en la fecha 10.

Facundo Pereyra: El goleador del equipo. Anotó 6 veces a lo largo de este Torneo Inicial. Sus goles fueron cruciales para que Gimnasia sume, como por ejemplo ante Quilmes y Olimpo. Sinónimo de esfuerzo y de perseverancia.

José Erik Correa: Pereyra tuvo una numerosa cantidad de compañeros en la dupla ofensiva (Rasic, Borghello, Fernandez, Meza), pero ninguno más incisivo que el colombiano. Supo hacerse un lugar en este once ideal a base de goles importantes, sin olvidar el del Clásico ante Estudiantes. Lo negativo fueron las numerosas lesiones que sufrió a lo largo de este último semestre.