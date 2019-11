Instituto 2013: Un año de lucha

“Lucha”, una palabra que queda justa para describir lo que fue este año para Instituto. Porque luego de un mal cierre de temporada, tiene que luchar para no tener problemas con el promedio, y porque el equipo dio indicios de que, si se batalla hasta el final, se puede pelear arriba. Además, la Gloria este año también luchó contra dirigentes tildados de inoperantes que dejaron al club en un estado casi acéfalo. Y por último, tendrá que luchar contra una situación económica que, a corto plazo, pondrá piedras en el camino de este 2014 que está por comenzar. Con este panorama, solo hay una consigna para el año que se avecina, la misma de hace tiempo: luchar y luchar, para que la institución de Alta Córdoba vuelva a ser lo que siempre fue, el glorioso cordobés.

En lo deportivo

Instituto venía de una temporada magnífica a cargo de Darío Franco, pero frustrada porque, a pesar de la gran cantidad de puntos obtenidos (70), no logró el anhelado ascenso perdiendo la ya borrada promoción con San Lorenzo de Almagro, por la temporada finalizada en Julio del pasado año. Y arrancaría otra, con ilusiones renovadas y jugadores nuevos, conservando muy pocos integrantes del plantel anterior (entre ellos Raúl Damiani y Julio Chiarini, hoy ídolos del club). El primer semestre fue flojo y provocó la renuncia del técnico Franco tras la derrota 1 a 0 ante Aldosivi en Mar Del Plata, asumiendo así Frank Darío Kudelka, luego de un breve mandato interino de Leonardo Nadaya.El año arrancó para la Gloria con dos encuentros de verano frente a sus clásicos rivales cordobeses: el primer partido fue negativo para Instituto (perdió con Talleres por 2 a 0), y el segundo fue un empate 2 a 2 ante Belgrano.Luego llegaron las competencias oficiales. Por la Copa Argentina se enfrentó con Independiente Rivadavia de Mendoza, en Alta Córdoba; por aquel final de enero el albirrojo superó por penales a la Lepra mendocina tras empatar 1 a 1 durante el partido. Posteriormente quedaría eliminado por el Club Deportivo Morón.

Ya como cierre de la primera rueda de la B Nacional, temporada 2012-2013, Instituto enfrentaría nuevamente (en el mes de febrero de 2013) al equipo mendocino como local. Partido que igualaría 1 a 1 y allí comenzaba el primer semestre del 201 y cerraría en junio una de las peores (sino la peor) temporadas de la historia gloriosa.

Fecha Rival Condición Resultado Ganó - Perdió - Empató 19 Independiente (M) Local 1 - 1 Empató 20 Deportivo Merlo Visitante 1 - 1 Empató 21 Almirante Brown Local 2 - 3 Perdió 22 Sarmiento Visitante 2 - 3 Ganó 23 Douglas Haig Local 0 - 1 Perdió 24 Boca Unidos Visitante 1 - 1 Empató 25 Crucero del Norte Local 1 - 1 Empató 26 Huracán Visitante 2 - 2 Empató 27 Ferro Carril Oeste Local 0 - 1 Perdió 28 Banfield Visitante 0 - 0 Empató 29 Defensa y Justicia Local 1 - 0 Ganó 30 Nueva Chicago Visitante 0 - 0 Empató 31 Gim. y Esg. (Jujuy) Local 0 - 1 Perdió 32 Olimpo Visitante 1 - 1 Empató 33 Aldosivi Local 2 - 0 Ganó 34 Atlético Tucumán Visitante 2 - 0 Perdió 35 Gim. y Esg. (LP) Local 0 - 2 Perdió 36 Patronato Visitante 3 - 2 Perdió 37 Rosario Central Local 1 - 0 Ganó 38 Independiente (M) Visitante 1 - 1 Empató

En resumen: Instituto cosechó en la primera parte del año, y final de la temporada pasada, 4 victorias, 9 empates y 7 derrotas. Consiguiendo en esa etapa 21 puntos de 60 posibles (tan solo el 35% de efectividad), totalizando 39 en todo ese torneo (34,21%).

Comienzo de la temporada 2013/2014, nuevo equipo y nuevas ilusiones

Se venía otro ciclo, la Gloria buscaba cerrar esa fase negra de su historia y el objetivo principal era sumar puntos. Por supuesto que la pésima campaña anterior lo dejó con un promedio 1.403 y debía (debe aún) sumar mucho en esta nueva era para alejarse del descenso, ya que para el próximo torneo no contará con los 70 puntos sumados por el plantel que dirigió Darío Franco.

Ese mismo técnico armó el equipo del período 2012-2013, que luego terminaría conduciendo Frank Kudelka. A este último se le dio la posibilidad, a comienzos de este último semestre, de que arme su propio grupo y demuestre su capacidad. Así es como fueron llegando nuevos integrantes al plantel, se sumaron algunos chicos de las inferiores y se arrancó el torneo con nuevas ilusiones.

El primer partido no fue lo esperado, se vio un conjunto cordobés que jugó bien pero que no supo concretar sus chances claras de gol. Y el resultado fue negativo, la Gloria perdió 1 a 0 con Douglas Haig en Pergamino. Además, el fixture no acompañaba mucho al equipo de Alta Córdoba que comenzaba el torneo con las primeras dos fechas de visitante (el segundo en Paraná, empate 0 a 0 ante Patronato).

Así fueron pasando los partidos, Instituto dejó una imagen positiva durante la primera mitad del segundo semestre, aunque no se veía reflejado en muchos resultados. El albirrojo atacaba pero le faltaba contundencia para definirlo y fue dejando pasar muchos puntos a lo largo del campeonato. También se puede culpar esto a los muchos lesionados que tuvo: Bernardi, Piermarteri y Velázquez algunos de ellos; y durante el transcurso de la temporada Ábila, Burzio y Juan Martín sufrieron lesiones que les costaron varios encuentros. Como acostumbra, siempre peleando por el ascenso, los cordobeses tuvieron una columna vertebral clave: en el arco Julio Chiarini, figura e ídolo, sacando más de tres pelotas de gol por partido; Vismara en el mediocampo, siempre importante en la recuperación y oxigenación del juego albirrojo, con una destacable actuación en el clásico ganado (2 a 1) frente a Talleres; y la revelación, Ramón Wanchope Ábila, el nacido en barrio Remedios de Escalada, que volvió al club de sus amores para ganarse el corazón y los aplausos de todos sus hinchas. Terminó siendo goleador, a pesar de que una fractura en el hueso cúbito del antebrazo derecho lo dejó fuera de las canchas, en el partido que su equipo superó por 2 a 1 a Gimnasia Esgrima de Jujuy por la fecha 17 del Nacional B. Pero siempre hubo recambio, en el banco esperaban su oportunidad Juan Martín y, quien fuera ovacionado en el ciclo anterior, abandonando al equipo por 9 meses tras una rotura de ligamentos, Javier Velázquez. Quizás la mayor debilidad de los conducidos por Kudelka fue la defensa, aunque debe destacarse su insistencia en salir jugando a los pases desde el fondo, con buen fútbol.

Durante esta etapa apareció una imagen que se repetiría: dar vuelta una derrota para transformarla en victoria. Esto sucedió en 4 partidos: el triunfo a Huracán de visitante (pasó de un 1-0 en contra a un 1-3); de local frente a Sarmiento (de 0-1 a un 2-1 sobre la hora); de visitante en el clásico con Talleres de la misma manera; y ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy, con igual resultado. Esto habla de las ganas de Instituto a pesar de las dificultades y de la capacidad técnica para apostar en jugadores del banco de suplentes.

La renuncia de Kudelka

Debido a la ardua crisis política y económica que afrontó el albirrojo durante este año, y la mala relación entre el DT glorioso y su presidente, Frank Darío Kudelka dejaría el equipo cordobés tras dirigir su último partido por la fecha 10 del Nacional B (donde venció por 3 a 1 a Villa San Carlos). La decisión fue comunicada al plantel, donde cayó mal la noticia, el 28 de septiembre por la mañana; el nacido en Freyre rescindió su contrato a los tres días. Luego asumiría en Huracán de Parque Patricios. Por entonces, el cargo vacante lo ocuparía, de manera interina, Elvio Agüero (quien era entrenador de arqueros hasta entonces), que luego quedaría como permanente.

La victoria más festejada: El clásico

Desde el descenso del equipo de Barrio Jardín en 2009 al Argentino A, Instituto y Talleres no se habían enfrentado por competencias oficiales. El último encuentro había sido el 5 de mayo de 2009 por el Nacional B, donde los de Alta Córdoba superaron por 1 a 0 a su oponente; sumando 3 partidos consecutivos ganados a su clásico rival. El 14 de octubre sumaba la cuarta y desataba la alegría del pueblo glorioso. Es que la Gloria perdía por la mínima en el Mario Alberto Kempes (sin su público, debido a la prohibición de hinchadas visitantes en el fútbol argentino), y sin embargo jugaba bien y era superior. La aparición de Wanchope Ábila y el gol del empate parcial se gritó en cada una de las casas gloriosas, en cada bar donde se juntaban los hinchas albirrojos a ver el partido; y ni hablar del gol de Lucas Godoy, el hombre que nació en la vereda de en frente y ese lunes feriado hundió a su exequipo. Por entonces se vio un estadio enmudecido y el memorable festejo del plantel con su cuerpo técnico; todavía ronda por la cabeza de los hinchas la corrida y la felicidad de un Elvio Agüero que recién asumía, se ganaba el corazón de su pueblo y se consagraba como el DT permanente.

La imagen de las últimas fechas

En los últimos encuentros la imagen del equipo no fue tan positiva. Ya no era el mismo que jugaba bien al fútbol, tenía la posesión de la pelota y un amplio dominio del juego. Se empezaron a notar falencias defensivas y se perdieron puntos claves: con San Martin (San Juan), Ferro Carril Oeste e Independiente. Aunque en el último, por la fecha 21, de local contra la revelación del torneo: Defensa y Justicia; Instituto se mostró superior a pesar de no haber conseguido los 3 puntos (empataron 1 a 1).

El semestre

Fecha Rival Condición Resultado Ganó - Empató - Perdió 1 Douglas Haig Visitante 1 - 0 Perdio 2 Patronato Visitante 0 - 0 Empató 3 Brown (Adrogué) Local 2 - 1 Ganó 4 Boca Unidos Visitante 1 - 1 Empató 5 Aldosivi Local 1 - 1 Empató 6 Atlético Tucumán Visitante 2 - 2 Empató 7 Independiente (M) Local 2 - 2 Empató 8 Huracán Visitante 1 - 3 Ganó 9 Banfield Local 1 - 2 Perdió 10 Villa San Carlos Visitante 1 - 3 Ganó 11 Sarmiento Local 2 - 1 Ganó 12 Talleres Visitante 1 - 2 Ganó 13 Unión Local 1 - 3 Perdió 14 Almirante Brown Visitante 1 - 1 Empató 15 Crucero del Norte Local 4 - 1 Ganó 16 Sportivo Belgrano Visitante 0 - 0 Empató 17 Gim. y Esg. (Jujuy) Local 2 - 1 Ganó 18 San Martín (SJ) Visitante 2 - 1 Perdió 19 Ferro Carril Oeste Local 0 - 0 Empató 20 Independiente Visitante 2 - 0 Perdió 21 Defensa y Justicia Local 1 - 1 Empató

En esta etapa Instituto totalizó una cantidad de: 7 victorias, 9 empates y 5 derrotas. Cosechando 30 puntos en lo que va del torneo (47,61% de efectividad). Se posiciona séptimo en la tabla de la B Nacional, y cuarto en la de los promedios (1,433).

100 veces héroe

Julio César Chiarini, nacido en Oliva el 4 de Marzo de 1982. Ese es el hombre al que el Instituto Atlético Central Córdoba le debe y agradece mucho. Es el tipo que, en el último encuentro disputado por el albirrojo, llegó a los 100 partidos en el club. Ese arquero al que cada hincha glorioso aplaude fecha tras fecha, en la cancha, a través desde un televisor, o quizás escuchando la radio. Ese que se ganó el corazón de su público, el que ataja cuatro o cinco pelotas de gol por partido, el que deja la vida en la cancha y defiende esos colores hasta la muerte. Sí, ese es Chiarini, el que hace que al socio no le alcancen las palabras para agradecerle lo que hizo por su equipo. Porque no solo es un buen futbolista, además dicen los que lo conocen bien, que es una excelente persona. Y eso lo demostró cuando, a pesar de tener ofertas de otros equipos, decidió quedarse a defender la roja y blanca en un momento donde estaba en crisis, cuando inclusive le debían algunos meses de sueldo. Y por eso se ganó el elogio de colegas, periodistas y simpatizantes, es el ídolo del plantel que quedará en la memoria de muchos.

Altas y bajas

Aunque desde la dirigencia albirroja habían informado que no se traerían refuerzos por la dificultad económica, ya se confirmó el regreso de Nicolás López Macri. Es que al jugador formado en Estudiantes y que debutara en la Gloria, se le venció su préstamo con el Santiago Wanderers (Chile) y debe volver. Además había dicho que le gustaría quedarse, todo dependía de arreglar el contrato y de que Agüero lo aceptase o no. Finalmente hubo arreglo y el 6 de enero comienza la pretemporada con el resto del equipo. El otro que regresa es Nicolás Gastaldi, el defensor que fue prestado para el pasado semestre a Las Palmas.

Por otra parte, hay dos bajas confirmadas: Sebastián Ereros y Nicolás Dematei deberán buscar otro club, ya que el técnico les informó que no serán tenidos en cuenta. Además se ve aún como probable la venta de Julio Chiarini, ya que se necesita el dinero y el arquero, por su actuación, es el que tiene más posibilidades de ser vendido. Aunque él mismo dijo que todavía no tiene ofertas que le interesen. También se conoció un pedido de dinero importante, realizado por Unión de Santa Fe, por el pase de Ramón Ábila. El goleador albirrojo dijo que si es por ayudar económicamente a la institución, aceptará. Con respecto al resto del plantel no hay ninguna salida confirmada.

Jugadores presentes en el plantel de primera en 2013

Julio Chiarini: Arquero. Presente todo el año. 41 partidos jugados.

Matías Vega: Arquero. Presente en el primer semestre. 2 partidos jugados.

Rodrigo Cervetti: Arquero. Presente en el primer semestre.

Rodrigo Barucco: Arquero. Presente en el segundo semestre. 1 partido jugado.

Brian Olivera: Arquero. Presente en el segundo semestre.

Raúl Damiani: Defensor. Presente todo el año. 40 partidos jugados. 4 goles.

Fabián Coronel: Defensor. Presente en el primer semestre. 6 partidos jugados.

Leonardo Sánchez: Defensor. Presente en el primer semestre. 3 partidos jugados.

Cristian Báez: Defensor. Presente en el primer semestre. 15 partidos jugados.

Martín Zbrun: Defensor. Presente en el primer semestre. 21 partidos jugados. 1 gol.

Federico Martorell: Defensor. Presente en el primer semestre. 10 partidos jugados. 1 gol.

Roberto Floris: Defensor. Presente en el primer semestre. 2 partidos jugados.

Matías Olivera: Defensor. Presente en el primer semestre.

Damián Schmidt: Defensor. Presente todo el año. 1 partido jugado.

Emanuel Martínez Smith: Defensor. Presente en el primer semestre.

Elián Parrino: Defensor. Presente en el segundo semestre. 6 partidos jugados.

Abel Masuero: Defensor. Presente en el segundo semestre. 12 partidos jugados. 1 gol.

Diego Di Pietro: Defensor. Presente en el segundo semestre.

Pablo Frontini: Defensor. Presente en el segundo semestre. 19 partidos jugados. 1 gol.

Pablo De Miranda: Defensor. Presente en el segundo semestre. 18 partidos jugados.

Nicolás Dematei: Defensor. Presente en el segundo semestre. 14 partidos jugados. 1 gol.

Walter Ferrero: Defensor. Presente en el segundo semestre. 1 partido jugado.

Marcos Aguirre: Volante. Presente en el primer semestre. 20 partidos jugados. 4 goles.

Franco Canever: Volante. Presente en el primer semestre. 21 partidos jugados. 1 gol.

Gonzalo Piermarteri: Volante. Presente todo el año. 8 partidos jugados.

Maximiliano Correa: Volante. Presente todo el año. 7 partidos jugados.

Mauro Bellone: Volante. Presente todo el año. 16 partidos jugados.

Federico Vismara: Volante. Presente todo el año. 39 partidos jugados.

Nicolás Delmonte: Volante. Presente en el primer semestre. 3 partidos jugados.

Gonzalo Bazán: Volante. Presente en el primer semestre. 16 partidos jugados. 1 gol.

Christian Bernardi: Volante. Presente todo el año. 20 partidos jugados. 1 gol.

Valeriano Uriarte: Volante. Presente en el primer semestre. 3 partidos jugados.

Fernando De La Fuente: Volante. Presente en el segundo semestre. 19 partidos jugados.

Emiliano Tellechea: Volante. Presente en el segundo semestre. 20 partidos jugados. 1 gol.

Martín Guarino: Volante. Presente en el segundo semestre.

Lucas Favalli: Volante. Presente en el segundo semestre. 19 partidos jugados. 5 goles.

Lucas Godoy: Volante. Presente en el segundo semestre. 16 partidos jugados. 2 goles.

Maximiliano Barreiro: Delantero. Presente en el primer semestre. 6 partidos jugados.

Santiago Biglieri: Delantero. Presente en el primer semestre. 9 partidos jugados.

Pablo Burzio: Delantero. Presente todo el año. 32 partidos jugados. 4 goles.

Javier Velázquez: Delantero. Presente todo el año. 7 partidos jugados. 2 goles.

Gustavo Gotti: Delantero. Presente en el primer semestre. 8 partidos jugados. 1 gol.

Maximiliano Moralez: Delantero. Presente en el primer semestre. 2 partidos jugados.

Alex Jara: Delantero. Presente todo el año.

César Lamba: Delantero. Presente en el primer semestre.

Pablo Soda: Delantero. Presente todo el año. 17 partidos jugados. 1 gol.

Facundo Ponzio: Delantero. Presente todo el año. 5 partidos jugados. 1 gol.

Juan Saharrea: Delantero. Presente todo el año. 3 partidos jugados.

Claudio Martínez: Delantero. Presente en el primer semestre. 5 partidos jugados.

Juan Mare: Delantero. Presente en el primer semestre. 4 partidos jugados.

Jonathan Lastra: Delantero. Presente en el segundo semestre. 8 partidos jugados.

Sebastián Ereros: Delantero. Presente en el segundo semestre. 19 partidos jugados. 1 gol.

Jesús Acevedo: Delantero. Presente en el segundo semestre.

Emiliano Endrizzi: Delantero. Presente en el segundo semestre. 9 partidos jugados.

Juan Martín: Delantero. Presente en el segundo semestre. 17 partidos jugados. 7 goles.

Ramón Ábila: Delantero. Presente en el segundo semestre. 16 partidos jugados. 7 goles.

Aspecto político-económico

La mala campaña del primer semestre, sumado a que los socios no escuchaban respuestas por parte de la dirigencia sobre los problemas que sumergían a Instituto, oscurecía cada vez más el panorama. Juan Carlos Barrera y su hijo Iván prometieron varias veces la organización de una asamblea extraordinaria, las cuales eran suspendidas sobre la hora. La misma se llevó a cabo recién al finalizar la temporada, el domingo 28 de Julio.

La segunda parte del año empezó con el pie derecho en lo deportivo, pero con el izquierdo en lo institucional. En lo futbolístico, el equipo conseguía resultados, pero fue moneda corriente el paro por parte de los jugadores debido a que los dirigentes no les abonaban el sueldo.

Las deudas del club dejaban al descubierto la crisis económica que vivía. El pueblo glorioso no encontraba respuestas por parte de la comisión directiva y el 30 de septiembre hubo un quiebre definitivo.

El socio dijo basta

Ese lunes, cerca de 1.500 socios e hinchas de Instituto realizaron un banderazo en la sede del club pidiendo la renuncia de Juan Carlos Barrera. Esta manifestación fue desencadenada por la renuncia días antes del DT Frank Kudelka por falta de pago y por la soberbia del Presidente en las declaraciones en los medios de comunicación. Llegó a decir: “En la última protesta no habían más de 25 personas”. El hecho fue insostenible para "Los Barrera” y en las últimas horas de aquel lunes decidieron renunciar, días después presentaron el acta que oficializaba la misma.

Este hecho descomprimió considerablemente la situación en Instituto, asumió interinamente como presidente Daniel Peralta. Este, junto a una comisión de apoyo conformada por empresarios y dirigentes de las diferentes entidades políticas del club, consiguió mantener cierta estabilidad en la institución hasta la finalización del torneo, para llevar a cabo la asamblea reclamada por la gente.

Llamado a elecciones

La asamblea extraordinaria se llevó a cabo el domingo 15 de diciembre en el gimnasio Ángel Sandrín. Si bien la convocatoria esperaba mayor participación, fueron más de 300 socios los presentes para debatir y definir el futuro del club.

Los temas que se barajaron en la reunión fueron varios. En primer lugar, fue plantear el pedido de convocatoria de acreedores, el mismo fue aprobado por los socios con una amplia mayoría. En segunda instancia, los socios pidieron el llamado a elecciones en el lapso más corto de tiempo posible. Ante este pedido, IPJ (Inspección de Personas Jurídicas) estableció las elecciones presidenciales y de comisión directiva para el día 23 de febrero de 2014. En la misma podrán participar los socios con una antigüedad mínima de 2 años y que cumplan con la mayoría de edad.

Días después Carlos Giusti, el actual vicepresidente albirrojo, señaló que el pedido para convocar acreedores es una determinación que afectará a la Gloria. En Radio Impacto dijo: "Si vamos a la convocatoria vamos a tener problemas con Agremiados. Además, Grondona ya le dijo a un dirigente que la AFA va a votar en contra de la convocatoria de Instituto. Y no es poco que el presidente de la AFA diga eso, que Marchi diga no, que la Liga Cordobesa diga no". Esto hace poner en duda el pedido que los socios aprobaron en el debate. Debiéndose recordar que la decisión de los mismos, en este tipo de reuniones, es soberana y debe cumplirse.

En cuanto a las elecciones de febrero, las listas tienen tiempo hasta 15 días antes para oficializarse. Respecto al tema, José Theaux anticipó que no participará en estas.

En conclusión, sin dudas fue un año donde la interna del club estuvo al rojo vivo. Salieron a la luz todos los malos manejos institucionales que llevaron al equipo de Alta Córdoba a una situación límite. En estos días se dio a conocer que el pasivo supera los 40 millones de pesos y, ante esta situación, lo único que se puede valorar es la concientización que tomó el hincha y el socio. La participación y el compromiso de los mismos es destacable, ya que ellos son los verdaderos dueños de la institución y los que tienen las ganas y el coraje para revertir esto. Por eso, ellos esperan que desde febrero pueda lograrse una unidad política que los ayude a sacar adelante a su amado Instituto.