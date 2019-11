Perazzo: Dirección al OLIMPO

El final alentador del torneo inicial, propicia un clima de análisis, más pausado, más meditado y transparente, como lo es su entrenador, Water Perazzo, sin las presiones de tener que dibujar alguna repuesta, y ante un medio más cercano a sus hinchas, explica a su modo, cada punto, cada decisión.

ANÁLISIS DEL TORNEO

Aw-Le ganaron a River y Boca pero no pudieron con otros en teoría accesibles. A la peor racha de derrotas le siguió la mejor racha de victorias. Hasta la fecha 14 no hubieron partidos ganados, empatados o perdidos consecutivamente. Sacaron más puntos en los últimos cuatro partidos que en los 15 anteriores. ¿Cómo calificás la campaña en el global? ¿Rara, irregular?

WP-Por los puntos la campaña es buena, aunque el camino fue sinuoso. Cuando ascendimos sabíamos que el cambio de categoría iba a costar. En el análisis, creo que hicimos buenos partidos en los que nos fuimos con las manos vacías pese a haber jugado bien; y hemos hecho partidos muy malos que perdimos. Casi nunca nos llevamos un premio exagerado. Y al final tuvimos partidos inteligentes, de gran rendimiento colectivo, en los que logramos triunfos resonantes.

Aw-¿En qué consiste la famosa adaptación a la categoría?

WP-Algunos jugadores se adaptan mucho más rápido que otros a la categoría, y eso se pagó al principio. Se juega distinto, hay otras presiones, e individualmente se asimila de manera diferente.

Aw-¿Hubo algún momento en el que dijiste “epa, esto es más jodido de lo que pensaba”?

WP-Con San Lorenzo y Lanús hubo pasajes en los que quedó demostrada la diferencia de categoría, esos dos partidos específicamente. Ahí noté que en determinados partidos debíamos ser menos frontales y un poco más mezquinos.

Aw-Nombraste dos rivales que el próximo fin de semana pueden ser campeones. En ese sentido, el torneo demostró que el fixture mucho no ayudó tampoco.

WP-Las primeras diez fechas fueron durísimas. Parece que no fuera importante, pero lo es. Jugamos de visitante con los equipos más fuertes: San Lorenzo, Arsenal, Lanús, Newell´s…

Aw-¿Y se logró esa adaptación?

WP-Aprendimos de nuestros rivales y nuestros errores, y al haber sacado conclusiones sinceras en el último tramo pudimos acomodar una muy buena campaña.

Aw-Para que esa reacción ocurriera tuvo que pasar algo antes. ¿Es parte de tu estilo como técnico trabajar en el armado del plantel desde el punto de vista grupal?

WP-Lo tengo muy en cuenta, prefiero buena gente antes que buenos jugadores. Un torneo profesional es sanguinario, egoísta, de muchos intereses creados. Uno sabe que algún momento adverso va a haber, y cuando llega el que revierte la situación es el grupo, como nos pasó también nos pasó la temporada pasada en la B Nacional.

Aw-¿Fue tan drástico el cambio del equipo para lograr la racha final de cuatro victorias consecutivas? ¿O las victorias también hay que entenderlas a partir de procesos?

WP-Contra Newell´s o Estudiantes tácticamente se jugó parecido a lo de las últimas fechas, así que no hay un punto en el que pueda pararme y decir: “por esto se revirtió la situación”. Fue muy importante el aprovechamiento de determinadas situaciones. Hubo partidos en los que generamos momentos buenos y no los supimos aprovechar, y en las últimas fechas aprovechamos y defendimos tanto los momentos buenos como el resultado. Nos convertimos en un equipo más malo, en el buen sentido de la palabra. El vuelco fue mental.

Aw-Más allá del aspecto mental que destacás, el cambio táctico existió a partir de lo que vos después del 0-4 en cancha de Argentinos llamaste “refundación del equipo”. ¿Esa va a ser la nueva estrategia e identidad del equipo para el comienzo del Torneo Final? ¿Fue algo provisorio y te gustaría volver a intentar de la misma forma que al comienzo de la temporada? ¿O, punto medio, esta nueva forma es un buen punto de partida a la que hay que ir sumándole cosas en ofensiva?

WP-La idea es esta pero necesitamos algunos retoques. Fue una situación límite en la que consideré que siguiendo igual íbamos a obtener el mismo resultado. Decidí cambiar el estilo, las características de algunos jugadores, la estrategia de los partidos. Nos hicimos más sólidos en defensa y con menos volumen de juego, pero más prácticos y creo que fue lo más adecuado para el momento que vivíamos. Lo que pase el año que viene ya se verá porque las situaciones son distintas, pero no hay que olvidar lo bueno y lo malo de este campeonato.

Aw-Es tentador pensar que fue una lástima que se haya terminado el torneo en plena remontada de Olimpo. ¿Vos también te lamentás? ¿O los momentos de crisis dejaron secuelas y las vacaciones son un buen momento para recuperar a algunos jugadores?

WP-Es difícil saberlo, pero analizando el presente me inclinó más por lo último que decís. Fue un torneo duro, de mucho estrés, desgaste anímico. Creo que el tirón final nos fortaleció la autoestima, pero igual las vacaciones llegan en un buen momento. Es lo que pienso hoy, el año que viene vamos a saber la respuesta.

Aw-¿Es inevitable tener que dedicar un semestre entero a terminar bien parado en lugar de hacer campañas de 25 puntos para arriba? Es histórico en Olimpo, este torneo se igualó la mejor campaña en un primer torneo de temporada.

WP-Un análisis falso y pasional lleva a cometer errores. Todos tenemos ilusión de sacar 30 puntos en el primer semestre, pero tenemos que saber dónde estamos parados y para qué. Olimpo está en una ciudad chica y posiblemente tenga el presupuesto más modesto de la categoría, entonces todo cuesta más. Tener ambiciones exageradas sería una autopresión y un engaño al hincha, lo que no quiere decir que esté la obligación de intentar llegar lo más lejos posible.

Aw-Repasando la tabla, de los peores ocho promedios vos y Burruchaga (el de mejor campaña de ese lote) fueron los únicos que van a empezar la pretemporada en el mismo club. Y tu agradecimiento por esa banca fue contundente. ¿Qué es lo que más rescatás de esa actitud?

WP-Ellos se subieron a un barco semihundido, porque al apoyar al cuerpo técnico hubieran sido los responsables directos si la campaña no se revertía. Muchas veces prefieren echar al DT y traer a otro, que es una forma de quitarse responsabilidades. Esta Comisión Directiva demostró que está con nosotros, que es lo que debe hacer una dirigencia que encabeza un proyecto serio y a largo plazo.

ATAQUE y REFUERZOS

Aw-Desterrá o alimentá el siguiente mito: “A Perazzo no le gusta jugar con nueve de área”.

WP-A mí lo que no me gusta es jugar con un nueve que si no hace goles implica jugar con uno menos. Yo quiero que el nueve haga goles y sea un jugador de fútbol, y no hay muchos buenos en Argentina.

Aw-El que más se parece a un nueve de este plantel es Vuletich, jugador que cuando llegó dijiste que era una apuesta pero empezó jugando y con buenos rendimientos. ¿Creés que tuvo un semestre como el de Gissi, pero al revés? ¿Explotó rápido pero perdió lugar?

WP-Puede ser porque fue de mayor a menor, es el único jugador bien de área que tenemos y creemos que nos puede aportar mucho. Hasta el partido con Argentinos jugó, pero cuando hubo que resetear todo le tocó salir. Hay que trabajarlo para que vuelva a entrar y ser útil.

Aw-¿Y de qué juega Valencia? Porque desde julio se viene hablando de él, y apenas pudimos verle la cara.

WP-Juega en todo el frente de ataque. Por el medio, de afuera para adentro. A principio de temporada intentamos con ocho delanteros diferentes con esas características y no quiso venir ninguno, incluido él que no pudo porque no lo dejó su equipo de Estados Unidos.

Aw-¿Por eso la insistencia? ¿O individualmente también creés que puede ser muy importante?

WP-Es un jugador joven y de trayectoria internacional, y creo que nos puede dar el peso ofensivo que hasta ahora no tuvimos. Puede aprovechar el desequilibrio de Cerutti y al mismo tiempo, por peso propio, puede generar jugadas y pases gol para que otros conviertan.

Aw-De todas formas las características del fútbol argentino siempre terminan siendo un obstáculo extra para este tipo de jugadores.

WP-Obviamente. Lo bueno es que él ya salió de Colombia e hizo experiencia en Estados Unidos, un país al que futbolísticamente se lo subestima por desconocimiento. Compran figuras internacionales y promesas y de esa manera hacen un torneo competitivo, lo que pasa es que acá no se ven los partidos y no hay mucha información. Varios piensan que sigue siendo ese campeonato que se jugaba en pasto sintético con jugadores retirados, pero desde lo físico es una liga muy difícil y eso es una ventaja para su adaptación al fútbol argentino.

Aw-Y siguiendo con los refuerzos: ¿Por qué Miralles y no un carrilero? **Vos dijiste que en este plantel casi no había.

WP-Para decidir si quería un delantero o un carrilero, consideré que lo más importante fueran los nombres. Si me ofrecías a cualquier delantero o a un volante por el simple hecho de ser zurdo, no lo hubiera querido. Valencia y Miralles vienen para tratar de ser titulares y potenciar lo que ya tenemos.

Aw-La incorporación de Cerutti es positiva por donde se la mire, pero lógicamente su pico de rendimiento requiere de una maduración. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué es lo que debería sumar a su juego el próximo semestre para seguir creciendo de la manera que vos considerás ideal?

WP-Creo que fue una de las revelaciones del torneo, y obviamente tiene que seguir creciendo y madurando. A veces exagera en el individualismo o quiere terminar la jugada en centro o foul, y tiene que aprender a jugar simple y sin pelota. Se desgasta mucho forcejeando.

Aw-¿Le pasa lo mismo que a Gil la temporada pasada? Pieza clave y blanco de todas las patadas rivales.

WP-En cierta manera sí. El Colo quería solucionar todos los problemas del equipo desde lo individual, y a veces jugar simple y sin pelota lleva a mejores resultados.

Aw-¿Qué valorás más de Lugüercio? ¿El desgaste físico que provoca que se convierta en un jugador querido por los hinchas de los clubes dónde juega? ¿O la paciencia que tuvo durante tres cuartos de torneo un jugador de su trayectoria como si fuera un juvenil que va a ir al banco por primera vez?

WP-Es un ejemplo. Un profesional no puede comportarse diferente en función de si es titular o suplente, y Lugüercio nunca puso una cara larga y estuvo a disposición nuestra siempre. Incluso le pasó de estar por entrar desde el banco y que justo pasara algo en el partido, una expulsión o una lesión, que obligaba a frenar el cambio y que tuviera que sentarse de nuevo. Jamás me planteó nada y esas son cosas que valoro.

Aw-¿Y dentro de la cancha qué soluciones trajo?

WP-Es inteligente tácticamente, tiene oficio, valora la pelota y se mueve en diferentes sectores de la cancha. Son detalles que suman, contagian y enseñan a los compañeros jóvenes.

Aw-Gaona Lugo vino con problemas de viejas lesiones. ¿Cómo está física y futbolísticamente de cara al próximo semestre?

WP-Físicamente está bien, recuperó la musculatura. Lo único que le falta es ritmo de competencia.

Aw-Si bien fue útil la última fecha contra Colón y vos destacaste su ingreso, Benítez pareciera muy relegado en la competencia interna. ¿Creés que un jugador de choque como él sufrió el rigor de la categoría? ¿O por qué otro motivo no fue su mejor semestre?

Nahuel que tiene que sobreponerse a él mismo, y se lo dije. A veces noto que no confía en todas sus virtudes, y no jugar lo bajonea. Lo necesito con el nivel de la primera rueda del Nacional B.

BAHÍA BLANCA Y LOS AURINEGROS

Aw-¿Leés lo que escriben los lectores en el espacio de comentarios de nuestra página?

WP-No soy un DT que esté todo el tiempo detrás de lo que se dice, no estoy buceando para ver que opinan los medios, hinchas y dirigentes. Pero me entero de todo. Desde mi lugar tengo fuentes de información que me ponen al tanto porque tengo la obligación de estar informado. Pero es un detalle de mi trabajo nomás, porque la exposición es tan alta que no se puede vivir pendiente de lo que pasa afuera.

Aw-En el peor momento del equipo, después del 0-4 con Argentinos, en Aurinegro Web abrimos una encuesta para que los lectores arriesgaran con cuántos puntos iba a terminar el año Olimpo y la mayoría pronosticó que no se iba a llegar a 18. ¿Esta o cualquier otra expresión de pesimismo que hubieron por esos días son cuestiones que le pesan al plantel o las bondades de la ciudad dejaron trabajar tranquilo para la remontada?

WP-Lo que pasa es que una encuesta depende de los momentos. Después de Argentinos o Quilmes los resultados de la encuesta obviamente iban a ser negativos, pero si se hubiera hecho después de Boca o River por ahí muchos hubieran pensado que entrábamos a la Libertadores.

Aw-Justamente el objetivo fue comparar la sensación del hincha en caliente con la realidad un mes después. Casi todos erraron su pronóstico, y eso se destacó también.

WP-Está bien, yo te hablo de los resultados nomás. Pero volviendo a la pregunta, en cuanto a trabajar tranquilo, la ciudad lo permite pero que no se malinterprete: eso no significa que a la gente no le importe nada.

Aw-Y en las malas te lo hicieron saber. Basándome en los comentarios denuestros lectores, una crítica recurrente que te hicieron fue un pedido de más gritos e indicaciones cuando las cosas no salen. ¿Qué explicación le das a esa faceta tuya como DT?

WP-No soy partidario del director técnico showman o mediático. Me parece que en la semana un DT debe trabajar con el plantel desde cierto anonimato, y el fin de semana dar las indicaciones justas y precisas en el momento adecuado. No es beneficioso para un jugador un técnico que relata los partidos, para eso están los periodistas. Yo tengo que tratar de ser lo más sintético posible con las indicaciones para no generar confusión.

Aw-A partir de esa crítica que te hacen se desprende otra: “Perazzo no gana partidos a partir de los cambios”. ¿Creés que existen técnicos que ganan partidos a través de los cambios? ¿O todos tienen un promedio de aciertos más o menos parecido?

WP-Lo que pasa es que esas opiniones son difíciles de probar. Habría que revisar cada partido, analizar las modificaciones, los retoques en el entretiempo, una marca que se ajusta o un cambio de sector de un jugador ofensivo y otras decisiones tácticas que por ahí no están a la vista del público. Pareciera que la única forma de que un técnico gane un partido es metiendo un cambio y que el ingresado meta el gol, y eso no tiene mucho fundamento.

Aw-Más allá de esas diferencias de criterio, antes dijiste que la ciudad permite trabajar tranquilo. ¿Por qué? ¿De qué manera?

WP-El fútbol se transformó en una guerra de pasiones que convierte al que no gana en un delincuente, y me parece que en Olimpo hay un equilibrio. Tal vez por la cultura del básquet de tantos años el público es distinto, más racional. Muchas veces se elogia al público de algunos países europeos, pero en Bahía pasa lo mismo. La gente está contenta, disfruta y festeja un ascenso o los triunfos; y se va triste y se manifiesta cuando las cosas no van bien. Pero tienen un límite, no destruyen autos o rompen las instalaciones del club por una derrota, ni te hacen un monumento por un ascenso. Eso se llama educación y forma parte de una cultura deportiva que el fútbol argentino extraña.

EL PERIODISMO

Aw-¿Te considerás hábil declarando ante la prensa? ¿Lo considerás importante?

WP-Para un técnico es bueno ser hábil declarando, y no sé si yo lo soy. Lo que trato de hacer es elaborar lo que digo y no manejarme por impulsos.

Aw-Cuando te lees o escuchás al día siguiente, o cuando volvés a ver los partidos tranquilo en tu casa o con Musladini, ¿te arrepentís de algunas cosas que declarás en caliente después del partido?

WP-Cuando miro el partido en frío tengo otra óptica. Por la ansiedad y el nerviosismo que no existe al verlo en mi casa, por ahí percibo un rendimiento del equipo mejor o peor que en la cancha. Es producto de la adrenalina y la tensión. Me pasó que potencié en la conferencia de prensa cosas buenas y cosas malas, que después en la tele se ven distinto. De todas formas los grandes rasgos, la característica central del partido, en general no varía.

Aw-¿Por qué decidiste no aceptar preguntas después del partido con Quilmes?

WP-Consideré que esa conferencia de prensa no hubiera tenido ninguna riqueza periodística ya que todo hubiera sonado a excusa. Antes de caer en la obviedad de lo que se iba a decir, preferí sintetizar en 30 segundos lo que iba a pasar: que no renunciaba. Fue una forma de evitar un momento incómodo para mí, y en el que no había nada para rescatar de parte de ustedes que solo estaban pendientes de si yo seguía o no.

Aw-¿Qué rol creés que juega la prensa en Olimpo?

"Creo que aquí tienen buena información y le dan la oportunidad al hincha de expresarse. Es bueno que Olimpo tenga una página que se acerque a la verdad". WP-No soy un experto, mi apreciación es muy superficial, pero creo que la prensa en general es muy pesimista. Me parece que eso no es bueno para una ciudad chica con un equipo en Primera, con todas las dificultades que eso genera y la cantidad de ciudades enormes que no pueden llegar a lo mismo. No digo que haya que regalar elogios, simplemente creo que en determinados momentos habría que ser más contemplativo con un equipo que lucha por darle alegría a la gente. Se trata de acompañar más el proceso y no abrir un juicio tan rápido para tomar de punto a Olimpo.

Aw-¿Tomar de punto? ¿Creés que se lo ataca?

WP-Cuando arrancamos la temporada de la B Nacional algunos decían que teníamos que hacer 50 puntos para no descender al Argentino A, y este año pasó lo mismo cuando las cosas no se dieron en las primeras fechas. Dijeron que no íbamos a llegar a 15 puntos, que nos íbamos al descenso en la primera rueda, que no servía nadie, que se tenía que ir el técnico o la mitad de los jugadores. Se puede criticar sin destruir, pero esa saña y pesimismo se contagia.

Aw-Después de ganarle a Vélez dijiste que durante el primer semestre no había que mirar la tabla de promedios. Por otro lado sentiste que algunos consideraron a Olimpo descendido en la primera rueda. ¿A eso te referís con que algunos periodistas abren juicio muy rápido?

WP-Mirar la tabla de promedios confunde a mucha gente, inclusive cuando se gana. En la cuarta fecha empatamos de local con All Boys y escuché a periodistas decir que si no se gana de local y a un rival directo va a ser difícil salvarse del descenso, y me pareció una locura total. Era la cuarta fecha y ya estaban hablando de descenso. Y eso se transmite. Cuando perdimos con Quilmes la gente se fue de la cancha pensando que ya el equipo estaba en la B y menos de un mes después estamos afuera de todo.

Fuente y Fotos: aurinegro.com.ar