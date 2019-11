Actualidad del mercado de pases

El Torneo Final 2014 será muy importante para la mayoría de los equipos con objetivos diferentes, algunos tendrán como meta pelear por el título, otros hacer una buena campaña para engrosar el promedio, también estarán los que lucharán por el ingreso a la Copa Sudamericana y obviamente, los que intentarán evitar el descenso. Cada institución, con sus respectivos problemas a cuesta, ya sean deportivos o económicos, se la rebusca para poder sumar a sus filas nuevas caras que ayuden a cumplir los objetivos propuestos. Acá te dejamos un análisis de cómo se movió cada equipo hasta el momento en cuánto a los refuerzos y a las bajas.

ALL BOYS

El 'Albo' se encuentra sumergido en graves problemas económicos, con muchas deudas bajo el brazo, lo que provoca constantes problemas para entrenar. Varios jugadores dejaron de pertenecer al club de Floresta, son los casos de Carlos Soto (libre), Jonathan Ferrari (Vitoria), Nicolás Colazo (volvió a Boca), Maxi Núñez (Sporting Cristal) y Hernán Grana (Boca), y todavía puede haber más partidas, ya que el chileno Espinoza está en la mira de varios clubes y el futuro de Mauro Matos también está lejos de All Boys. En cuánto a los refuerzos, es muy difícil sumar caras nuevas debido a los inconvenientes económicos, pero así y todo volvió Brian Sarmiento luego de su paso por el Ponte Preta, aunque por una temporada sin cargo y sin opción. El objetivo de los dirigidos por Ricardo Rodríguez es claro, ser un equipo molesto y sumar la mayor cantidad de puntos posibles.

----------

ARGENTINOS JUNIORS

El "Bicho" se encuentra en tiempos de cambios, con el retorno a la conducción técnica de un ídolo como lo es Claudio Borghi y la vuelta de otro ídolo como Leonardo Pisculichi luego de su paso por el fútbol chino, el conjunto de La Paternal sabe que, a pesar de las ilusiones que se formaron con la llegada del 'Bichi' (el DT que lo sacó campeón a Argentinos en el 2010), el objetivo primordial es sumar puntos para mantener la categoría, ya que actualmente está en zona de descenso. Como se mencionó anteriormente, hasta ahora el único refuerzo es 'Piscu', quién volvió para darle una mano al club. En cuánto a las bajas, son muchas. Borghi desafectó a varios jugadores a los pocos días después de su llegada. Entre las más importantes están la vuelta de Daniel Villalba a River y las salidas de Ciro Rius (Aldosivi), Matías Mirabaje, Osvaldo Miranda y Enrique Triverio.

v

----------

ARSENAL

El 'Arse' es de los equipos que hasta el momento lleva un paso tortuga en el mercado de pases, y eso que los del Viaducto tienen por delante la Supercopa Argentina, el Torneo Final, la Copa Argentina y la Copa Libertadores. Los dirigidos por Gustavo Alfaro querrán seguir por la senda de las buenas campañas y logros que en los últimos años los tuvo siempre en alguna pelea. Hasta el momento el equipo solo sufrió la baja de Cristian Milla, que se fue al Huachipato de Chile; y sumó a sus filas a Franco Zuculini tras su paso por el Zaragoza de España.

----------

ATLÉTICO DE RAFAELA

La 'Crema' es el único equipo que hasta ahora no tiene altas ni bajas, esto se debe a que su DT, Jorge Burruchaga, manifestó que si no se va nadie, no incorporarán a nadie salvo que sea necesario. Los de Rafaela buscarán mejorar lo hecho en el campeonato anterior y engrosar el promedio.

----------

BELGRANO

El 'Pirata', a comparación de torneos anteriores, no tuvo un gran campeonato, pero a pesar de eso aún no sumó a nadie. Por otro lado, Ricardo Zielinski ya no podrá contar con Sebastián Blásquez (se fue a Ecuador), Tobías Figueroa (Almirante Brown), Diefo Ftacla, Álvarez Suárez (San Marcos de Arica), Jonathan Santana (Cerro) y Darío Etevenaux (Douglas Haig). El objetivo del equipo cordobés será sumar puntos, tratar de estar en la lucha por el título y por el ingreso a la Copa Sudamericana.

----------

BOCA JUNIORS

El 'Xeneize' tiene como objetivo fundamental borrar la pésima imagen dejada en el torneo inicial y luchar por el título para volver a disputar la Copa Libertadores. Para eso, Carlos Bianchi sumó a Hernán Grana, proveniente de All Boys, y a Juan Forlín, que vuelve a Boca luego de pasar por España y el fútbol de Qatar. Además retornaron de sus préstamos Guillermo Fernández y Nicolás Colazo. Pero así como tiene caras nuevas, también se desprendió de varios futbolistas. Franco Cángele quedó libre, mientras que Ribair Rodríguez emigró al Santos Laguna, Damián Escudero al Vitoria, Matías Caruzzo a la U de Chile, Cristian Erbes al Betis de España y Leandro Paredes a la Roma de Italia. Por otro lado, Jesús Méndez quedó con el pase en su poder y volvió a Rosario Central.

----------

COLÓN

El 'Sabalero' se encuentra muy complicado con el promedio luego de hacer una pobrísima campaña sumado a la quita de puntos que recibió, a tal punto que se ubica en zona de descenso, por lo tanto, de la mano de su nuevo DT, Diego Osella, deberá arrancar el torneo de la mejor manera y sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Con grandes conflictos económicos e institucionales, se movió rápido y ya tiene dos refuerzos, Julián Lalinde (proveniente del Deportivo Pasto) y Ezequiel Videla (llega desde la U de Chile). Pero debido a los problemas mencionados anteriormente no podrá sumar al mediocampista ex Instituto hasta que no cancele las deudas. Además ya no pertenecen al club Ronald Raldes (Oriente Petrolero), Oscar Carniello (Everton de Chile), Luciano Leguizamón (Everton de Chile), Bruno Urribarri, Sebastián Prediger (Baniyas de Emiratos Árabes), Rubén Ramírez (Audax) e Iván Moreno y Fabianesi.

----------

ESTUDIANTES

El 'Pincha' se encuentra en un período de transición. Luego de haber realizado una labor aceptable en el campeonato pasado, buscará dar un salto de calidad, volver a pelear por un título y tratar de retornar al plano internacional. A pesar de no contar con refuerzos hasta el momento, la buena noticia para el hincha del 'León' es que Juan S. Verón seguirá jugando 6 meses más. Los que se fueron son Gastón Fernández (a Estados Unidos) y Santiago Vergini (Sunderland).

----------

GIMNASIA Y ESGRIMA

El 'Lobo' tuvo un gran arranque en el torneo anterior, pero una serie de malos resultados hizo que perdiera muchos puntos. Sobre el final remontó y alcanzó el objetivo de los 25 puntos (hizo 26). Para el Torneo Final, los drigidos por Pedro Troglio tendrá la clara meta de hacer otro buen campeonato y cerrar la temporada con la permanencia en Primera asegurada. El equipo de La Plata se reforzó con Gustavo Bou, proveniente de la Liga de Quito, mientras que la única baja por ahora es la de Juan Pablo Rodríguez, que quedó libre.

----------

GODOY CRUZ

El 'Tomba' es otro de los comprometidos con el descenso. Luego de la salida de Martín Palermo como director técnico, asumió Jorge Almirón para hacerse cargo de un equipo que no tendrá una fácil tarea para quedarse en Primera, pero que cuenta con buen material. El conjunto mendocino aún no tiene refuerzos, solo volvieron de sus préstamos Juan Marital y Gonzalo Cabrera. En cuánto a las bajas, dejaron el club Zelmar García (Brown de Adrogué) y Jorge Curbelo (Nacional de Uruguay).

----------

LANÚS

El 'Granate' viene de realizar un gran Torneo Inicial y de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana. Ahora tendrá enfrente una triple competencia, ya que será partícipe del torneo local, la Copa Argentina y se jugará el ingreso a la Libertadores ante el Caracas de Venezuela. Sin caras nuevas por el momento, los mellizos Schelotto no podrán contar con Cristian Chávez (partió hacia la Unión Española) ni con Leandro Díaz (emigró al Everton de Chile).

----------

NEWELL'S

El 'Rojinegro', que se quedó con el Torneo Final 2013, no pudo repetir la campaña en el Inicial 2014, ya que luego de perder en el clásico ante Rosario Central no pudo volver a ganar en el resto del campeonato. En este semestre los dirigidos por Alfredo Berti disputarán el torneo local, la Copa Argentina y la Copa Libertadores. Sin caras nuevas pero con buenas noticias como lo son la renovación de Víctor Figueroa y la continuidad de Gabriel Heinze, buscará dar pelea en todos los frentes. Dejaron el club Pablo Pérez (Málaga), Víctor Aquino (Crucero del Norte) y Rinaldo Cruzado (Nacional).

----------

OLIMPO

El 'Aurinegro' fue el primer equipo de Primera División en hacer uso de los dos cupos de refuerzos. Rápidamente sumó a Ezequiel Miralles, proveniente del Atlante mexicano, y a José Valencia, quién viene de jugar en el fútbol de Estados Unidos. En cuánto a las bajas, por el momento son tres, ya que Paulo Rosales emigró hacia el fútbol chileno (Unión La Calera), Matías Ibáñez se quedó con el pase en su poder y Cristian Mafla dejó la institución. El objetivo del equipo dirigido por Walter Perazzo es claro, pelear por evitar el descenso.

----------

QUILMES

El 'Cervecero' decepcionó en el Torneo Inicial 2014 y querrá borrar esa mala imagen, pero no solo por orgulllo propio sino porque no debe perder de vista su promedio, ya que una serie de malos resultados lo puede meter en la lucha por la permanencia. Por el momento, el equipo de Blas Giunta sumó a Cristian Chávez, proveniente del fútbol de Grecia, mientras que dejaron la institución Diego Dellos (pasó a Sarmiento), Wilfredo Olivera y Leandro Benítez (estos dos últimos en condición de libre).

----------

RACING

La 'Academia' viene realizando muy malas campañas y de la mano de Reinaldo Merlo (DT campeón con el equipo de Avellaneda en el 2001) buscará terminar con esa mala racha y volver a pelear por cosas importantes. El conjunto que dirige 'Mostaza' goleó ayer por la noche a Independiente, por lo que los ánimos en el plantel son los mejores. Wason Rentería será la primera incorporación de Racing, jugador que llega proveniente del Millonarios de Colombia. Por otro lado, dejaron el club Mario Regueiro (Defensor Sporting) y Rodrigo Battaglia (Sporting Braga).

----------

RIVER PLATE

El 'Millonario' quiere dejar atrás la paupérrima imagen dejada en el campeonato anterior, y para eso Ramón Díaz contará con la cuota goleadora de Fernando Cavenaghi, quién volvió a River luego de pasar por el Villarreal y el Pachuca. También retornó de su préstamo Daniel Villalba, mientras que por el momento el equipo solo sufrió la baja de Rodrigo Mora, que emigró hacia la U de Chile. La meta de todo el pueblo riverplatense es clara, pelear el título y volver al plano internacional.

----------

ROSARIO CENTRAL

El 'Canalla' cumplió su objetivo en el Torneo Inicial 2014 al superar los 25 puntos (sumó 26). En este semestre los objetivos serán claros, realizar otra buena campaña, sumar la mayor cantidad de puntos para engrosar el promedio, asegurar la permanencia y de a poco volver a la lucha por los títulos y copas, lo que todo el mundo auriazul espera con ansias. Para eso, Miguel Russo contará con un nuevo regreso de Jesús Méndez tras no tener continuidad en Boca y quedar con el pase en su poder. En cuánto a las bajas, Guillermo Fernández volvió al Xeneize y Diego Lagos emigró al fútbol mexicano.

----------

SAN LORENZO

El 'Ciclón' es el actual campeón del fútbol argentino, de la mano de Juan Antonio Pizzi los de Boedo cortaron con la sequía de títulos y después de varios años vuelven al plano internacional. Pero para afrontar la triple competencia (torneo local, Copa Argentina y Libertadores), San Lorenzo tendrá un nuevo comandante, ya que Pizzi partió hacia España para hacerse cargo del Valencia, hecho que hizo que Edgardo Bauza asumiera en el azulgrana. Con una sola baja por ahora (Alan Ruiz partió hacia el Gremio) y con la llegada de Nicolás Blandi desde Boca pero a la espera de más refuerzos, el 'Ciclón' promete volver a dar pelea en todos los frentes.

----------

TIGRE

El 'Matador' tendrá como objetivo primordial asegurarse su lugar en Primera. No realizó una buena campaña en el Inicial 2014, por lo que deberá sumar muchos puntos para no sufrir con el promedio. Para eso, Fabián Allegre contará con las llegadas de Ariel Nahuelpán (proveniente desde el Pachuca) e Ignacio Canuto (llega desde la Liga de Quito). En cuánto a las bajas, dejaron el clun Norberto Paparatto (Portland de EE.UU) y Pablo Pintos (Defensor Sporting).

----------

VÉLEZ SÁRSFIELD

El 'Fortín' ya no tiene a su querido Ricardo Gareca en la conducción técnica. El 'Tigre' decidió ponerle fin a su gran ciclo en el conjunto de Liniers y dejarle su lugar a José Flores, quién fue su ayudante de campo durante su estadía en Vélez. Los dirigidos por el 'Turu' deberán afrontar a fin de mes la Supercopa Argentina ante Arsenal, además participarán en la Copa Libertadores, sin mencionar las obvias presencias en el torneo local y en la Copa Argentina. Sin caras nuevas y con la sola baja de Jonathan Copete al fútbol colombiano, se vendrá un semestre cargado para el 'Fortín'.