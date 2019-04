A cuidar lo propio

En el Mundo Talleres hay preocupacion. Esta vez no es en lo deportivo ni en lo que pasa en la cancha. En un ambito institucional y lejos del verde cesped, una cuestión que se resuelve en el escritorio. ¿Cuál es el problema? El contrato del pibe Alvarez. Al canterano se le vence el 30 de junio y, de no firmarse un nuevo acuerdo, quedaría en libertad de acción, por lo que tendría el pase en su poder. Sabido de que en el Club ya pasó muchas veces y que, con Escribano al frente no volvió a suceder, es un dolor de cabeza para los integrantes del Fondo. Otro más, ya que anteriormente había sucedido con Leyes, por ejemplo, que esperan hasta último momento para tomar cartas en el asunto. En situación de quiebra, Talleres no se puede dar el lujo de dejar ir a un jugador nacido futbolisticamente en Barrio Jardín, sin recibir un peso. El caso mas resonante es el de Pastore, y todavía lo están lamentando...

Desde el entorno del player aducen que no cobra un contrato de jugador que juega en la PBN, por lo que pretende un considerable aumento para estampar la firma en el contrato. El mayor problema es que su respresentante es Luis Grillo, persona no grata en la institución y que representa a varios futbolsitas del Club. Con él siempre hubo problemas para que sus representados firmen un contrato. La última novela fue la del pibe Pavón, que con 17 años ya pintaba crack y pudieron llegar a buen puerto. Sin dudas, la mayor traba es lo ecónomico. Talleres ofrece una cifra; Grillo pretende otra para su cliente. Si no se resuelve en los próximos días, va a ser perjudicial para ambos lados: desde el Club amenazan con colgarlo si no firma, y desde el entorno del jugador dicen que si no cobra lo que le correspondería, se íria con el pase en sus manos.

Para colmo de males, Forestello le encontró su lugar en la cancha, por la banda izquierda, y fue la figura contra Sportivo Belgrano el lunes. El Yagui le da confianza y, a priori, es importante para su esquema. Lo peor le pasa a Alvarez, que está en un tire y afloje en un momento que puede ser cumbre en su corta carrera y que definitivamente puede dar el tan esperado salto. En principio, parece que se va a resolver de alguna u otra manera. El Fondo queire que firme si o si, ya que seria contraproducente que un jugador del riñón del Club quede libre en un año de elecciones, en el cuál, después de 10 años, los socios pueden elegir sus autoridades. En este aspecto, Grillo parece tener una ventaja para que Talleres se acerque a las pretenciones de Alvarez.

Desde Barrio Jardín esperan que se resuelva lo antes posible para enfocarse de lleno en la segunda rueda, en la que tiene que sumar mucho para no caer en zona de descenso. A los hinchas tampoco les gusta que se hable mucho del tema, más aún de un mimado por la gente. Es la primera página de la novela Fabio Alvarez, el futuro dirá si es corta o larga, pero lo más importante, que sea con final feliz.