Godoy Cruz: Torneo Final 2014

Godoy Cruz Antonio Tomba hace un tiempo que ya no es el de antes. Aquel que era duro de visitar en Mendoza y complicado de recibir en casa en cualquier momento del torneo e incómodo para cualquier rival. Buen fútbol y eficacia en los resultados. Puntos. Objetivos. Clasificación a las Copas Internacionales. Haciendo historia. Sí, eso ya es historia. Hoy la realidad obliga a otra cosa: a sumar, pero no para entrar a una fase de grupos o repechaje de Copa Libertadores: cada tres puntos conseguidos serán la razón para no perder la categoría.

Para pensar…

El “Tomba” ya dejó de mirar la tabla de puntos para entrar a alguna Copa. La tabla de los promedios le llama mucho más la atención. Hoy es el peor promedio de los 20 equipos (junto a Argentinos Juniors). Ambos tienen 1.168, por debajo de Colón de Santa Fe, con 1.178. El “Bicho” y el “Bodeguero” acumulan sólo 111 puntos en todas las temporadas que se tienen en cuenta y están a uno de Colón que tiene 112. Está claro que la pelea de ahí abajo no está protagonizada solamente por estos clubes. Habrá que ver también qué hacen Olimpo, Quilmes, All Boys, Atlético Rafaela y Tigre.

24 son los puntos que hizo Godoy Cruz en el torneo pasado que lo ubicaron en la posición número 14 de la tabla de posiciones con 6 partidos ganados, 6 empatados y 7 perdidos. Recorriendo las temporadas anteriores, en la 2011/12 logró sólo 38 unidades y en la 2012/13 consiguió 49 puntos, que no son malos, pero no alcanzaron para “tapar” la floja temporada anterior. Ahora deberá hacer, sin dudas, una mejor campaña. Si duplicara los 24 que ya tiene, estaría haciendo menos puntos que la etapa pasada. Obligado a sumar.

El primer partido es fundamental. Puede que sea el más importante, pero teniendo en cuenta lo que queda, parecería que no lo es. Queda mucho por jugar aún. La cuestión es que Godoy Cruz debutará el sábado 8 de febrero a las 18:30 h frente a… ¡Argentinos Juniors! Sí, el rival más que directo lo esperará en La Paternal para un partido clave.

Su batalla por permanecer arranca con una gran pelea.

Otro pensador

La conflictiva salida de Martín Palermo a cargo del primer equipo dejó consecuencias incómodas para la Institución: declaraciones cruzadas, polémicas, dinero de por medio… Algo que en Godoy Cruz no se suele resaltar. El Presidente de Godoy Cruz, José Mansur, había manifestado en su momento: “El representante (de Palermo) me planteó unas comisiones impagables. Se hizo mediática la negociación para ver si así se podía negociar con el club y eso no me gustó”. Para concluir, sólo basta esta contundente declaración: "No lo contrataría de nuevo a Palermo, en esa frase resumo todo lo que pienso de él".

Rápidamente salieron en busca de un entrenador. "Elegimos a Almirón por el perfil que tiene, la calidad de trabajo y por el objetivo. El plantel le gustó, tiene un sistema de juego que nos convenció. Nos decidimos por él por eso. Desde hace años uno va preguntando cómo trabaja éste técnico o el otro. Siempre preguntamos y lo venimos siguiendo hace años. Almirón ya tiene la información de todos los partidos de Godoy Cruz con videos de cada uno de ellos. En base a lo que él piense vamos a ver qué refuerzos se necesiten", reconoció Mansur.

Otro forma de pensar…

El cambio de entrenador supone una nueva ideología de juego. Palermo acostumbraba al equilibrado 4-4-2 con posibilidades de adelantar un volante central en posiciones ofensivas y hacer de enlace con los delanteros. El juego comenzó convenciendo en un principio aunque luego, con la falta de resultados, el ritmo no fue el mismo, la imagen cambió y todo terminó en regular para abajo.

Jorge Almirón tiene otro pensamiento, quizás más flexible. Es de esos entrenadores que no se esconden detrás de un sistema sino que tienden a establecer un catálogo de posibilidades. Defender con línea de 4, o con línea de 3. Jugar con 4 volantes y un enganche clásico o con un delantero atrasado. Un cinco o un doble cinco. Flexibilidad. Adaptación. Conocimiento. Evaluación. Puntos que tuvo en cuenta a lo largo de esta pretemporada.

Alguien que piense…

Los refuerzos no son el punto positivo, ni mucho menos, en esta temporada. No por la calidad de los que llegaron, sino, justamente, porque aún no llegó alguien para cubrir “los huecos” de los que se fueron. Almirón había avisado que quería que todos se quedaran y hasta fue más allá: “los buenos jugadores siempre tiene que jugar”. Y cuentan con Gonzalo Castellani, ese volante mixto que puede hacer de 8, de doble 5 o de enganche. Pero ya no con Alexis Nicolás Castro, el ex Atlético de Rafaela, de muy buen pie también, que ha dejado de ser jugador de Godoy Cruz para sumarse a Newell’s Old Boys.

Hasta habían pensado en Federico Insúa (ya en Independiente). Estaba claro que querían alguien para pensar.

Por eso contrataron a Gonzalo Díaz. El primer refuerzo del "Tomba" fue alguien que nació en el club. Proveniente de Defensa y Justicia, el volante es una buena opción en el mediocampo. Jorge Almirón ya lo había dirigido en su paso por el club de Florencio Varela.

Algo impensado

En el cierre de la pretemporada, el "Expreso" goleó en un amistoso a Maipú. En ese partido se produjo la lesión de uno de los titulares de Jorge Almirón. Se trata de Jonathan Ramis, quien fue sustituido allí por una fractura en el quinto metatarsiano de su pie izquierdo. Si bien le lesión no es de las denominadas “grave”, ya que fue una leve fractura, el jugador estará fuera de las canchas durante un mes. Un problema que hará pensar al entrenador porque el delantero uruguayo era uno de los titulares haciendo dupla de ataque con Mauro Óbolo. Está Facundo Castillón para ocupar su lugar.

Altas y Bajas

Altas:

Jorge ALMIRÓN

(Director Técnico) Tiene 42 años y llegó tras su paso por Tijuana, en México. Su último equipo en Argentina fue Defensa y Justicia. Además suma 4 años de experiencia en otros clubes de México.

Gonzalo DÍAZ

Volante de 23 años proveniente de Defensa y Justicia, donde fue dirigido por Almirón. Surgió en las inferiores del “Tomba” y retorna al club a través de un préstamo por seis meses. También jugó en Lanús.

Juan Manuel MARITAL

Joven de 20 años. Volvió de su préstamo con Deportes Magallanes, de Chile. Surgido de las inferiores del club.

Gonzalo CABRERA

El volante de 25 años volvió de su préstamo con Once Caldas, en Colombia. Surgido de las inferiores de Boca Juniors y con experiencia en Chipre, retorna al Tomba, donde ya había jugado en la temporada 2011/12

Julio César RODRÍGUEZ GIMÉNEZ

El delantero paraguayo de 23 años pasó por Tijuana y Dorados de Sinaloa, en México. Jorge Almirón lo conoce tras haberlo dirigdo en Defensa y Justicia. Llegó a préstamo por seis meses, con cargo y con opción de compra.

Bajas:

Jorge CURBELO (Nacional de Montevideo)

A lexis Nicolás CASTRO (Newell’s Old Boys de Rosario)



Plantilla

ARQUEROS

Jorge CARRANZA

Sebastián MOYANO

Ignacio ACORDINO

Alan ALDAYA

DEFENSORES

Leonardo SIGALI

Leandro GRIMI

José SAN ROMÁN

Nicolás SÁNCHEZ

David ACHUCARRO

Lucas CEBALLOS

Juan Manuel BARRERA

Sebastián OLIVARES

Juan Manuel MARITAL

Ezequiel BONACORZO

VOLANTES

Federico LÉRTORA

Gonzalo CASTELLANI

Diego RODRÍGUEZ

Luis JEREZ SILVA

Fernando ZUQUI

José Luis FERNÁNDEZ

Claudio AQUINO

Fabrizio ANGILERI

Santiago GALUCCI OTERO

Gonzalo Orlando DÍAZ

Gonzalo CABRERA

Emanuel GARCÍA

DELANTEROS

Facundo CASTILLÓN

Mauro ÓBOLO

Jonathan RAMIS

Cristian GARCÍA

Juan Fernando GARRO

Cuerpo Técnico

Director Técnico: Jorge Almirón

Ayudantes de Campo: Adrián Romero y Pablo Manusovich.

Preparador Físico: Facundo Peralta.

Segundo Preparador Físico: Marcos Catalini.

Entrenador de Arqueros: Horacio Daniel Monti .

Coordinador de Fútbol: Daniel Oldrá.

Médicos: Matias Roby y José Rodríguez Buteler.

Kinesiólogos: Martín Sleiman y Germán Arenas.

Masajista: Héctor Aballay.

Utileros: Juan Oyarce, Ariel Suárez, Federico Gómez y Ezequiel Gómez.

Secretaría de Fútbol Profesional: Carlos Guajardo.

Comisión Directiva

Presidente: José Eduardo Mansur

Vicepresidente 1°: Alfredo Dantiacq Sánchez

Vicepresidente 2°: Daniel Morilla

Tesorero: Juan Carlos Vidaurre

Pro-Tesorero: Raúl Jenckino

Secretario: José A. Guisasola

Pro-Secretario: R. Mariano Buenanueva

Club

Fundación: 1 de junio de 1921

Estadio: Feliciano Gambarte. En primera división juega de local en el Estadio Malvinas Argentinas (capacidad aproximada de 40.300 espectadores).

Palmarés: Liga Mendocina de Fútbol (9), Torneo del Interior (1), Primera B Nacional (2).

Sistema de Juego

El entrenador Jorge Almirón se caracteriza por la flexibilidad del equipo en el despliegue y en el avance. Prevalece el juego por las bandas con los carrileros. Se apoya en la doble contención. Depende de un enlace para abastecer a los dos puntas. Juego rápido y agresivo. Se inclina por el 3-4-1-2

DEFENSA: Suele jugar con una línea de tres en el fondo. (Sigali – Sánchez - Grimi) pero uno de ellos (Grimi) lateral de naturaleza. Esto para aprovechar el retroceso del carrilero derecho (San Román) y así formar una definitiva línea de cuatro defensores al momento de no tener la pelota en posesión o bien defender con 5 atrás con el aporte del carril zurdo (J.L.Fernández).

MEDIOCAMPO: Se destaca el doble cinco. Un volante de marca ( Lértora ) y otro mixto (Castellani). Quitar y jugar a través de dos jugadores. Una asociac ión en el círculo central que establece la recuperación del balón y su posterior traslado para la generación de juego. Lértora tiene características más defensivas, pero no por esa razón dejará de incorporarse al ataque, así como el buen pie de Castellani no lo limita a participar de la recuperación de la pelota.

Por los costados, los carriles antes mencionados. El carrilero derecho ( San Román ) y el carrilero izquierdo (José Luis Fernández). Ida y vuelta. Quizás los jugadores más exigidos y con mayor despliegue. Su cap acidad de recorrido, velocidad y resistencia se pondrán a prueba.

El enlace (Aquino) será el encargado de recibir la pelota y convertirla en una ocasión de gol. Es el mediapunta que asiste a los dos delanteros.

ATAQUE: Un delantero de área ( Óbolo ) y su acompañante (Ramis o Castillón). El trabajo del “9” es con vertir en gol lo que reciba en el área tanto del trabajo de los carrileros en los desbordes, de un volante ofensivo o de su acompañante: el segundo delantero. Este último es el más libre y movedizo que no se queda en el área. Desequilibrio por los costados. Diagonales. Inquietud. Contacto con los volantes y sociedad con el punta.