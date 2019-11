Argentinos Jrs vs. Godoy Cruz: para salir de la zona roja

Luego de un Torneo Incial desafortunado para ambas instituciones, la situación en cuanto a cifras sigue igual; zona roja. Pero es la renovación de plantilla tras el mercado de pases veraniego, que permite soñar con la salvación. Hoy Argentinos y Godoy Cruz se chocan entre sí, en una primer fecha bastante compleja de afrontar, y con casi idéntico esquema de juego. A partir de las 18:30hs, si el clima lo permite, arranca el enfrentamiento.

Por el lado del local, la previa al debut es óptima. Si bien el panorama post Torneo Inicial no era ni siquiera un poco favorable, la llegada del Bichi Borghi como DT, y de Leonardo Pisculichi como jugador estrella, cambiaron la esperanza, la actitud, e inclusive el juego y la perspectiva del mismo, en los hinchas y el plantel. A esto se le sumó el arribo del peruano Gianmarco Gambetta, defensor de 22 años y 1.92mts.

La táctica es 3-4-2-1 con varias sorpresas (Fernández, Ramírez, Vittor...) y ausencias (Boyero, Coria...). Ser local es un plus, y por la vuelta del gran ídolo, la Paternal ofrecerá un gran recibimiento, así como asistencia al estadio. Hay fe en el equipo si bien los amistosos no tuvieron resultados favorables (0-0 vs. Douglas Haigh; 0-2 vs. Almagro; 2-0 vs. Fénix).

En cuando al Tomba, no tendrá a su público en el estadio. Ramis llega lesionado al encuentro, y Castillón será su reemplazo. El capitán Curbello armó el bolso y se marchó de Mendoza, dejando vacante la cinta de capitán que tanto usó, así como también es baja Alexis Castro. En cuanto a las altas, son cuatro y todos jóvenes: Díaz, Marital, Cabrera, y Rodríguez Gímenez. La salida de Martín Palermo del banco del elenco mendozino dejó a cargo a Jorge Almirón, que subió como interino en primer instancia.

Dibujo muy similar al de Borghi, el flamante DT tombino eligió salir a jugar con 3-4-1-2, bastante ofensivo, al Diego Armando Maradona. Óbolo - Castillón será la dupla delantera, alternando velocidad con olfato de goleador. Los resultados fueron favorables en la pretemporada: 1-0 vs. Los Andes, 1-0 vs. Almagro, 1-1 vs. All Boys.

Horario del partido: 18:30 horas.

Televisa: América.

Dirige: Germán Delfino.

Estadio: Diego Armando Maradona (A.A.A.J)

Formaciones :

Argentinos Jrs.:

Godoy Cruz: