Insúa dio la cara

El Pocho arrancó la rueda de prensa aclarando que lo más importante era estar en este momento, poner la cara, y que como referente le tocaba a él. Sobre las críticas a él yMontenegro por el bajo nivel del equipo aseguró: "Quiero jugar más que nunca y me tienen que exigir a mi y al Rolfi (…) Por una cuestión de trayectoria, de nivel, le tenemos que sacar la presión a los más chicos, tenemos que hacer más”.

"Quiero jugar más que nunca y me tienen que exigir a mi y al Rolfi"

En referencia a la publicación de su contrato no se mostró enojado, al contrario afirmó que gana bien, pero no le parece mal, que es lo normal por su trayectoria, que le han salido bien las cosas a lo largo de su carrera y que lo fueron a buscar, aunque Independiente no puso un peso por su llegada (por su salida de Vélez antes de tiempo).

Además aseguró que “aún no se le pagó al plantel”, no sólo a él y que no vio las pintadas en su contra, ni escuchó las declaraciones de Cristian Tula, sobre que desde su llegada comenzaron a incumplirle al plantel con los sueldos, intentando así evitar un conflicto con otro de los grandes del equipo.

Ante la pregunta sobre si están molestos con la dirigenciapor la deuda (ante las versiones de una "cama" aJavier Cantero), aseguró que no, pero que se puede estar mucho mejor, también ellos en el futbolístico. “Es una cuestión de ellos ¿qué podemos hacer nosotros? Vienen y te explican las cosas, pero yo quiero ganar, queremos ganar, no estamos pensando en eso. A medida que se den los resultados va a empezar a mejorar todo”, agregó el Pocho, en disonancia con las declaraciones de Tula y Velázquez, quiénes habían asegurado que el no cobrar influía en el bajón.

"Yo elegí venir, elegí estar acá y quiero lo mejor para Independiente"

Sobre que no está siendo titular, Insúa comentó: “Estoy con el grupo. Yo elegí venir, elegí estar acá y quiero lo mejor para Independiente. Queremos subir (…) Es una circunstancia que no esté jugando ahora, pero estoy preparado para cuando me toque otra vez. Ojalá el próximo partido pueda estar en la cancha, si no voy a acompañar como hasta ahora, siendo positivo, queriendo lo mejor para todos y sobre todo para buscar el objetivo que es el ascenso”.

Sobre los rumores de alejamiento de Omar De Felippe, luego de cada resultado adverso, expresó que el técnico en su momento encontró un orden y un funcionamiento, que tienen que volver a eso y llegar al objetivo con él.

"Somos nosotros los que tenemos que cambiar la historia"

“Estamos preocupados, pero somos nosotros los que tenemos que cambiar la historia. El otro día (ante Sarmiento) jugamos muy mal, hay que hablar de lo que nos corresponde a nosotros y mejorar. El objetivo inmediato es ganarle a Talleres, pero nuestro objetivo mayor es lograr el ascenso”, cerró Federico Insúa, quien en un momento complicado no se escondió, dio la cara y respondió como jugador de experiencia que es.