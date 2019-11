Osella: "No le encontramos la vuelta a la cancha y al partido"

Colón perdió 1 - 0 frente a Arsenal. El Sabalero rompió una racha de ocho partidos invictos tras caer por la mínima diferencia en Sarandí con un tanto de Milton Caraglio. El rendimiento del equipo santafesino no fue el mismo que en los últimos partidos, el mediocampo no estuvo sólido y la defensa tuvo algunos errores que convirtieron al arquero Germán Montoya como la figura del encuentro y el que evitó que el resultado sea mayor para el local. Tras la derrota, el DT, Diego Osella declaró que "Arsenal ganó con justicia, jugamos de manera imprecisa y lo sentimos". Además, reconoció que "lo físico no tuvo nada que ver, fuimos imprecisos y el rival tuvo las mejores situaciones de gol". Aparte del invicto durante ocho fechas, Colón acumulaba 342 minutos con la valla en cero, el último había sido ante Godoy Cruz en la 6° fecha. Con respecto a esto, Osella manifestó: "Cuando uno se encuentra con el resultado en contra, se hace todo más difícil". También señaló: "No le encontramos la vuelta a la cancha y al partido". "No nos sobra nada y hoy demostramos que necesitamos concentración y buen manejo del balón" expresó el ex técnico de Patronato. Con respecto al rival, el DT sabalero confesó: "Me río cuando Alfaro dice que son el último equipo y le ganaron al puntero, ellos tienen 2 jugadores por puesto". Y no guardó su descontento cuando anunció: "Jugamos con un rival predecible y que no le sobra nada, por eso la bronca". A pesar de la derrota, el sabalero continúa siendo puntero del torneo con 18 unidades, detrás se ubican Vélez, Estudiantes y River con 17. En el próximo encuentro, Colón tendrá una final de seis puntos ante All Boys en el "Brigadier López" el miércoles 2 de abril a las 17:10. El cotejo ante los de Floresta, será un partido clave en la lucha por la permanencia. Ambos equipos se encuentran hoy fuera del descenso, con el mismo promedio de 1.238 pero los dos tienen el objetivo de sumar de a 3 para escapar a la zona de descenso.