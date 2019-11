Resultado Racing Club - Gimnasia de La Plata 2014 (0-1)

22.18 Hasta aquí llegamos con la cobertura de este encuentro. Esperamos que lo hayan disfrutado, como siempre a través de VAVEL.COM. Que tengan muy buenas noches! (Foto: Infobae)

22.15 Estos serán los rivales de ambos equipos en las próximas dos fechas:

Racing Gimnasia (LP) Fecha 15 - Argentinos Jrs (V) Domingo | 17 horas Fecha 15 - All Boys (L) Lunes | 16.10 horas Fecha 16 - Quilmes (L) Fecha 16 - Argentinos Jrs (V)

22.13 Este fue el gol de Álvaro Fernández que le dio el triunfo a Gimnasia de La Plata:

22.11 Repasamos las estadísticas que nos dejó el encuentro:

Racing Gimnasia (LP) 14 Disparos al arco 7 5 Tiros de esquina 2 0 Offsides 4 8 Faltas cometidas 19 19 Faltas recibidas 8 1 Amonestados 1

22.08 Con una estructura firme y un juego claro,Gimnasia se llevó un justo triunfo de Avellaneda. Racing pese a ser el que más intentó careció de profundidad en los últimos metros y de ideas luego del gol de Fernández.

22.04 Gimnasia con este triunfo llegó a los 24 puntos en este Torneo Final 2014 y es escolta junto a River, a solamente un punto de los lideres, Estudiantes y Colón de Santa Fe. A su vez, el Lobo alcanzó las 50 unidades en la temporada, cumpliendo así el objetivo principal que tenía el equipo dirigido por Pedro Troglio.

22.00 La hinchada de la Academia esta muy disconforme con la actuación que tuvo su equipo y así lo hace saber silbando a los jugadores.

21.59 Finaaal del encuentro en Avellaneda! Triunfazo de Gimnasia (LP) por 1-0 frente a Racing, gracias al gol del uruguayo Álvaro Fernández.

45' Último cambio en Gimnasia. Ingresó Dardo Miloc en lugar del autor del gol, Álvaro Fernández.

44' Que chance tuvo la Academia! Tras una serie de rebotes, llego el centro desde la izquierda de Hauche y el cabezazo de Cerro que atajó muy bien Monetti. El rebote le quedó a Alvarado, que llegó desde atras para rematar por arriba del travesaño. Se salvó Gimnasia!

42' Racing intenta llegar al empate de cualquier forma. Sin una estructura de juego y sin ideas, el equipo de Merlo busca la igualdad. Gimnasia apuesta claramente al contraataque.

38' Segunda variante en el equipo de Troglio. A la cancha Ignacio Fernández en lugar de Javier Mendoza.

37' Repasamos el gol de Álvaro Fernández, con el cual Gimnasia le gana parcialmente por 1-0 a Racing.

34' Última variante en Racing: Ingresó Luciano Aued en lugar de Rodrigo De Paul.

28' Segundo cambio en el equipo de Merlo. Ingresó el juvenil Juan Dinenno en lugar de Diego Villar.

26' Premio para el equipo que más intentó en esta segunda parte. A base de la presión de Mussis y Pouso en la mitad de la cancha, los desbordes de Licht y Díaz y las apariciones en ataque de Álvaro Fernández, el Lobo es el que más lastima en esta segunda mitad.

21' Gooooool de Gimnasia! Lo hizo Álvaro Fernández de cabeza tras un gran centro de Gastón Díaz desde la derecha.

20' Primer cambio en Gimnasia: Ingresó Facundo Pereyra en lugar del colombiano Luis Peralta.

19' Lo tuvo Racing! Buena jugada individual de Rodrigo De Paul, que dejó en el camino a dos defensores Triperos, y terminó disparando, encontrándose con la respuesta en dos tiempos de Monetti.

18' Flojo disparo bajo de Villar desde afuera del área que contuvo sin problemas Monetti.

13' Primer cambio en Racing: Ingresó Gabriel Hauche en lugar de Luciano Vietto.

12' Pase de cabeza de Peralta para Gastón Díaz que remató desde 25 metros y se encontró con la respuesta de Ibáñez, que contuvo sin problemas.

8' Arranque parejo de la segunda mitad. Ambos equipos intentan vulnerar a las defensas rivales pero sin peligro por el momento.

3' Tiro libre recto y lejano de Luis Ibañez, que se fue por arriba del travesaño del arco de Monetti.

21.11 Arrancó el segundo tiempo en Avellaneda! Ya juegan los segundos 45 minutos, Racing 0 - Gimnasia (LP) 0.

21.10 Ya estan los dos equipos en el campo de juego para comenzar la segunda mitad del encuentro.

21.06 Repasamos las estadísticas de la primera mitad:

Racing Gimnasia (LP9 7 Disparos al arco 4 3 Tiros de esquina 2 0 Offsides 0 4 Faltas cometidas 8 8 Faltas recibidas 2 1 Amonestados 1

21.03 Primer tiempo bastante equilibrado en donde Racing tuvo las mejores intenciones. Trató de presionar y avanzar sobre el área de Gimnasia pero careció de profundidad en los últimos metros. El Lobo cuando tuvo la posesión de la pelota, no tuvo ideas para vulnerar el arco defendido por Ibáñez.

20.55 Final del primer tiempo en Avellaneda! Racing y Gimnasia empatan sin goles, en una primera mitad levemente favorable para la Academia.

42' Remate del colombiano Peralta que se fue por encima del travesaño del arco de Ibáñez.

37' Disparo de Mendoza desde la izquierda que contuvo en dos tiempos Ibáñez.

35' Buena jugada colectiva de Racing. Villar para De Paul, que asistió a Viola. El delantero remató y se encontró con la sólida respuesta de Monetti.

34' Amonestado Blengio en Gimnasia, por una falta sobre Diego Villar. En la misma jugada había un manotazo del jugador de Racing sobre Blengio.

32' Amonestado Cabral en Racing, por una infracción sobre Luis Peralta.

31' Duro pisotón de Mendoza sobre el empeine Jose Luis Gómez. Era para tarjera amarilla.

29' Remate defectuoso de Villar que se fue muy lejos del arco de Monetti. El ritmo del partido bajó mucho en los últimos minutos.

22' Por ahora, Racing es un poco más que Gimnasia. Presiona y trata de avanzar sobre el área de Monetti, aunque carece de profunidad en los últimos metros. Gimnasia cuando tiene la pelota carece de ideas.

17' Disparo bajo de Campi desde afuera del área que se fue a la izquierda del arco de Monetti.

12' Remate de Villar, tras una buena jugada colectiva de Racing, que se desvió en Blengio y terminó en el tiro de esquina.

10' Formula repetida: Tiro de esquina de De Paul desde la derecha y cabezazo de Viola, que esta vez se fue muy por encima del travesaño.

4' Buen arranque de Racing que presiona y avanza sobre el campo de Gimnasia.

2' Tiro libre de Mussis que contuvo sin inconvenientes Nelson Ibáñez.

1' Tiro de esquina desde la derecha de De Paul y cabezazo de Viola que se fue apenas por arriba del travesaño..

20.09 Comenzó el partido en Avellaneda! Ya juegan Racing y Gimnasia!

20.07 Rodrigo De Paul será el capitán de la Academia, mientras que Lucas Licht lo será en Gimnasia.

20.06 Nelson Ibáñez hará su debut oficial con la camiseta de Racing.

20.05 Salió Gimnasia de La Plata al césped del Cilindro!

20.03 Ya esta Racing en el campo de juego!

19.56 Dato: Saúl Laverni volverá a dirigir a Gimnasia de La Plata tras el Clásico platense del Torneo Inicial 2013, en donde el árbitro tuvo una escandalosa actuación que perjudicó al Lobo. El partido culminó en empate 1-1.

19.51 Y estos serán los relevos del Lobo platense:

12-Bangardino 6-Coronel 26-Oliver Benítez 16-Miloc 8-Ignacio Fernández 10-Facundo Pereyra 22-Bou

19.46 Estos serán esta noche los suplentes de la Academia:

12-Musso 3-Ángel García 38-Rolheiser 7-Zuculini 22-Aued 27-Hauche 15-Dinenno

19.42 Y de esta forma se distribuirá en el césped del Cilindro de Avellaneda, Gimnasia de La Plata:

19.38 Así formará esta noche Racing:

19.29 Así esta el Estadio Presidente Perón a poco más de 40 minutos del comienzo del encuentro: (Foto: @FedeRodriguezTM)

19.25 Panorama goleador de Gimnasia: Convirtió 19 golea hasta ahora y recibió 15. El máximo anotador del conjunto platense es Maximiliano Meza con tres goles.

19.21 Panorama goleador de Racing: Anotó 15 tantos hasta el momento y recibió 17. Los goleadores del equipo son Luciano Vietto y Sebastián Saja con tres tantos cada uno.

19.15 Repasamos la cantidad de goles que convirtió cada equipo a lo largo de todo el historial entre ambos:

Racing 187 goles Gimnasia (LP) 219 goles

19.10 El partido de Reserva disputado entre ambos equipos en el predio Tita Mattiussi, culminó con victoria de Racing por 4-1.

19.00 El último encuentro entre estos equipos fue en el Torneo Inicial 2013. Allí, Racing se impuso como visitante por 3-1 en La Plata, gracias a los tantos de Luciano Vietto en dos oportunidades y Gastón Campi. Facundo Pereyra fue el autor del gol para el Lobo.

18.56 Por su parte, la figura del último compromiso del Lobo, Maximiliano Meza, afirmó que el equipo va por el buen camino:“Sabemos a lo que tenemos que jugar, por eso, estos partidos hemos sacado estos puntos. Hay que seguir de la misma forma, este es el camino. Sumar puntos nos llevará a otros objetivos, y esa es nuestra idea: Lo más importante es no perder”.

18.52 El volante de la Academia, Rodrigo De Paul, expresó en la semana que el momento solo piensa en los próximos partidos que tiene por delante el equipo de Merlo:"Más allá de Gimnasia no estoy pensando. No sé qué pasará en junio. No tengo idea de lo que vamos a hacer con mis compañeros porque no hay que irse más allá de lo que viene".

18.49 El partido se disputará en el Estadio Presidente Perón, que cuenta con una capacidad para 51.389 espectadores. El árbitro del encuentro será Saúl Laverni. (Foto: El Fútbol Como Debe Ser)

18.47 Del otro lado, Pedro Troglio hará una única modificación con respecto al partido frente a Arsenal. Gastón Díaz reemplazará a Facundo Oreja, quien llegó a las cinco amonestaciones y deberá cumplir una fecha de suspensión.

18.45 Para este encuentro, Mostaza Merlo realizará cuatro variantes en comparación al empate frente a Olimpo del último sábado. En la portería, Nelson Ibáñez reemplazará a Sebastián Saja, quien no estará producto de un esguince en el hombro derecho. En defensa, Luis Ibáñez y Yonathan Cabral irán en lugar de Esteban Saveljich (distensión en el isquiotibial derecho) y Matías Cahais (será padre en las próximas horas). Mientras que en la zona de volantes, Francisco Cerro regresará en lugar de Bruno Zuculini (cambio táctico) tras cumplir la fecha de suspensión.

18.43 Por su parte, el técnico del conjunto platense, Pedro Troglio, expresó que su equipo tiene chances de luchar por el título en este Torneo Final 2014: "No voy a ser demagogo y decir que no sueño con ser campeón en este Torneo Final porque sería mentira. Es cierto que pensaba que éste no era el año para pensar en un título, pero como se están dando las cosas, si pasamos bien a Racing y All Boys, creo que se puede dar".

18.41 Tras el partido frente a Olimpo, el entrenador de Racing, Reinaldo Merlo, puso en duda su continuidad una vez finalize el torneo: "En este momento no quiero pensar en la próxima campaña. No sé si llego a la próxima campaña".

18.39 Partido destacado: El último encuentro entre ambos equipos disputado en el Cilindro de Avellaneda data del Torneo Apertura 2010. Por la fecha 17, Racing venció 2-0 a Gimnasia, con goles de Gabriel Hauche y Patricio Toranzo.

18.37 El historial entere ambos equipos se compone de la siguiente manera:

Partidos totales 137 Victorias de Racing 49 Victorias de Gimnasia (LP) 37 Empates 51

18.35 En la fecha anterior, Gimnasia venció como local por 2-0 a Arsenal de Sarandí, gracias al doblete de Maximiliano Meza.

18.34 Por su parte, Gimnasia arriba a este encuentro en la séptima ubicación con 21 puntos, resultado de seis triunfos, tres igualdades y cuatro caídas. En caso de una victoria, el Lobo platense igualaría la línea de River en el torneo, con 24 unidades, a solo una de los punteros Estudiantes y Colón.

18.33 En la última jornada, la Academia igualó como local 1-1 frente a Olimpo de Bahía Blanca, con un tanto de Gastón Campi.

18.32 Racing llega a este encuentro en la decimoctava posición con 13 unidades, producto de tres victorias, cuatro empates y seis derrotas.

18.30 Muy buenas a tardes a todos! Hoy viviremos las alternativas del encuentro que protagonizarán Racing Club - Gimnasia de La Plata, correspondiente a la fecha número catorce del Torneo Final 2014, como siempre a través de VAVEL.COM.