Resultado Boca Juniors - Arsenal de Sarandí 2014 (3-1)

20:11. El 4-2 de Furch:

20:10. Cinco de los seis goles de la noche:

20:09. Boca ganó claramente. Arrinconó a su rival con notoriedad y exigió a una defensa visitante muy floja. Riquelme tuvo una gran noche y ayudó a que su equipo tenga constantemente chances de ganar el juego. Gran noche de Boca. Arsenal deberá rever muchas cosas pensando a futuro. No estuvo sólido atrás y no generó juego.

20:08. FINAL EN LA BOMBONERA. BOCA DESTRUYÓ A ARSENAL CON UN CONTUNDENTE 4-2

47´ Sacó Acosta de cabeza.

46´ Falta de Ledesma sobre Sperduttti a 30 metros.

46´ Delirio del público local. Muy conforme por la labor de su equipo.

45´ Tres minutos más en La Bombonera.

44´ ¡Goool de Arsenal! Furch de cabeza descuenta para el 4-2

43´ Falta de Zaldivia sobre Acosta y vio la amarilla. Llegó a la quinta y se pierde el partido ante Newell´s.

41´ Tercer cambio en Boca: ingresa Claudio Riaño por Juan Manuel Martínez.

40´ ¡Goooool de Boca! Gigliotti definió abajo a la izquierda y Campestrini la manoteó pero no la pudo sacar. 4-1 golea Boca.

39´ ¡Penal para Boca! Echeverría llegó tarde a la marca de Acosta y le pegó una patada en el tobillo. Claro penal para el Xeneize.

38´ Falta de Sperdutti sobre Insúa. Fue amonestado el ex-Newell´s

37´ Sacó de cabeza el centro Díaz.

35´ Falta de Daniel Díaz sobre Damián Pérez y fue amonestado. Tiro libre para Arsenal a 30 metros.

35´ "Riquelme no se va..." el cántico del público local.

33´ Segundo cambio en Boca: Se va ovacionado el mejor jugador de Boca. JUAN ROMAN RIQUELME SALE E INGRESA LUCIANO ACOSTA.

33´ Tercer cambio en Arsenal: Ingresó Mauricio Sperdutti por Iván Marcone.

32´ Remató Ledesma desde afuera del area y tapó Campestrini.

32´ Falta de Ledesma sobre Cardozo en mitad de cancha.

Acá el tercer gol de Boca

29´ Sacó Furch con el pie el centro de Román.

29´ Gran pase de Román para Gigliotti entre lineas y Braghieri la mandó al córner.

28´ ¡Tapó Campestrini! Martínez disparó desde la izquierda y controló exigido el arquero.

25´ Boca tiene a su rival contra el arco. Es claramente superior y con un gol más sentenciará el cotejo. Le falta la definición.

24´ Primer cambio en Boca: Sale Cristian Erbes (pidió el cambio) e ingresa Pablo Ledesma.

24´ ¡Apenas afuera! Riquelme, de gran noche, realizó una excelente jugada en la derecha y luego Martínez la mandó apenas arriba.

21´ Cabeceó Zelaya y la pelota salió desviada a la derecha,

18´ Centro de Colazo para Gigliotti que el delantero no alcanzó. Antes Riquelme había amagado con una gran pisada a Zaldivia.

17´ Pelota larga de Erbes para Gigliotti que el delantero no alcanzó.

15´ Primeros dos cambios en Arsenal: Ingresan Ramiro Carrera y Julián Cardozo por Martín Rolle y Franco Zuculini.

15´ Cabeceó Zelaya y la pelota se fue por arriba.

15´ Tiro libre para Arsenal

14´ Falta de Nervo sobre Colazo en la izquierda de la mitad de cancha.

13´ Offside de Zelaya.

11´ Despejó Furch en el primer palo.

10´ Córner para Boca.

9´ ¡GOOOOOOOOL DE BOCA! INSÚA TIRÓ UN CENTRO EN EL QUE CAMPESTRINI DIO REBOTE Y COLAZO DE CABEZA PONE EL 3-1.

7´ Falta de Marcone sobre Riquelme en mitad de cancha.

5´ Tapó Campestrini cuando Martínez llegaba por la derecha para el 3-1.

4´ Córner para Boca desde la izquierda.

3´ ¡Tapó Campestrini! Echeverría quizo despejar exigido por Gigliotti y tapó el arquero el potencial gol en contra.

2´ Falta de Gigliotti en ataque sobre Campestrini. Sale del fondo Arsenal.

1´ Falta de Zuculini sobre Colazo cuando el volante progresaba por la banda izquierda. Fue amonestado el ex-Racing.

19:20. Arrancó el segundo tiempo, sin cambios.

19:19. Mientras esperamos a la TV les dejamos el gol de Riquelme.

19:18. Los equipos y la terna arbitral ya están en el terreno de juego para iniciar la segunda parte.

19:17. Recordamos (y aclaramos) los bancos de suplentes:

Boca: Emanuel Tripodi, Claudio Pérez, Pablo Ledesma, Gonzalo Escalante, Juan Sánchez Miño, Luciano Acosta, Claudio Riaño.

Arsenal: Limia, González Pírez, Esmerado, Freire, Carrera, Caraglio y Sperdutti.

19:11. Boca gana de manera merecida. El equipo jugó mejor a lo largo de estos 45 minutos iniciales y aprovechó que Arsenal ofreció huecos por la izquierda. La mala marca del celeste y rojo propinó al Xeneize la chance de tener acciones más peligrosas. La visita luego del gol tempranero apuntó al empate con salidas rápidas y encontró el 1-1 por pelota parada que aprovechó Echeverría. Cerca del final, Marcone realizó un penal infantil producto de una mano clara y Riquelme se encargó de cambiarlo por gol. Así Boca gana 2-1 y es justo. Veremos como afecta este gol tardío al desarrollo del comple

Aquí los dos goles del 1-1. En un rato tendremos el penal de Román.

19:04. FINALIZÓ EL PRIMER TIEMPO EN LA BOMBONERA. BOCA VENCE A ARSENAL POR 2-1

46´ ¡GOOOOOOL DE BOCA! RIQUELME EJECUTÓ FUERTE AL MEDIO MIENTRAS QUE CAMPESTRINI FUE A SU PALO DERECHO. 2-1 GANA BOCA.

45´ Fue amonestado Marcone. Se para Riquelme.

45´ PENAL PARA BOCA. Marcone tocó con la mano la pelota cuando marcaba a Gigliotti y lo tomaba.

44´ Córner para Boca sobre la derecha.

44´ Pésimo centro de Rolle. Saque de arco para Boca.

43´ Falta de Martínez sobre Damián Pérez a 35 metros del arco que protege Orión.

40´ Amonestado Braghieri por un foul táctico sobre Erbes en mitad de cancha.

37´ ¡TAPÓ CAMPESTRINI! Riquelme realizó una excelente jugada y luego colocó un pase entre los centrales para Colazo. En el mano a mano, tapó el 19.

36´ Amonestado Insúa por una dura entrada deslizante sobre Marcone.

34´ Sacó Zelaya de cabeza.

34´ Córner para Boca desde la derecha.

33´ Centro de Colazo desde la izquierda que controló Campestrini.

33´ Offside de Furch.

32´ Centro para Gigliotti que quedó en manos de Campestrini.

30´ El centro de Rolle terminó en manos de Orión.

29´ Falta de Riquelme sobre Zaldivia en mitad de cancha.

29´ Boca ataca por la derecha ya que Damián Pérez no tiene peso en la marca y por allí llegan las jugadas con mayor profundidad.

28´ Falta de Insúa sobre Zuculini en mitad de cancha.

27´ Disparo flojito de Rolle desde afuera del area que controla facilmente Orión.

26´ Falta de Grana sobre Rolle en mitad de cancha.

24´ Disparó Riquelme desde la medialuna y la pelota salió arriba.

23´ Despejó Braghieri.

22´ Centro de Insúa que sacó Pérez al córner.

21´ Remató Rolle y la pelota salió desviada.

20´ ¡APENAS AFUERA! Grana remató en el vertice derecho luego de una gran jugada de Riquelme y la pelota se fue cerca del palo izquierdo.

17´ ¡TAPÓ CAMPESTRINI! El arquero le tapó un cabezazo a Martínez cuando la pelota enfilaba a entrar y poner el 2-1

16´ ¡GOOOOOOOOOOOOOL DE ARSENAL! MARIANO ECHEVERRÍA PONE EL EMPATE LUEGO DE UNA VOLEA.

15´ Córner para Arsenal sobre la derecha.

14´ Pelota larga de Rolle que no fue acertada para Furch. Saque de arco para Boca.

13´ Despejó Grana luego de quitarle la pelota a Rolle que progresaba por la izquierda.

11´ Centro de Zelaya que sacó Grana.

9´ Pedimos disculpas por la confusión. En cancha están Cristian Erbes y Nicolás Colazo, no lo están Pablo Ledesma y Juan Sánchez Miño.

8´ Pelotazo de Colazo que no llegó a ningún lado.

6´ Controló en dos tiempos Orión el cabezazo de Braghieri que buscaba a un compañero.

6´ Falta de Bravo sobre Marcone en mitad de cancha.

5´ Disparó Erbes desde afuera y casi clava el segundo. La pelota salió apenas al lado del palo izquierdo.

3´ Falta de Furch en ataque sobre Bravo.

1´ Gran jugada de Gigliotti y buen pase en profundidad para el gol de Erbes.

0´ ¡GOOOOOOOOOOL DE BOCA! CRISTIAN ERBES MANO A MANO CON CAMPESTRINI PONE EL 1-0.

18:15. ¡Tocó Arsenal y arrancó el partido!

18:14. Sacará Arsenal y atacará contra la popular visitante.

18:13. Mientras siguen los saludos a las glorias de Boca, se dio el saludo protocolar entre los protagonistas de esta tarde.

18:12. Ovación y plaqueta también para Rolando Schiavi.

18:11. "Muchas gracias Palermo" caía de la tribuna mientras hubo saludo entre Román y Martín,

18:11. Grandes ovaciones para Riquelme y Palemrmo

18:10. ¡Aparece Arsenal en el terreno de juego!

18:09. ¡Boca ya está en cancha!

18:09. La terna arbitral, con Diego Ceballos a la cabeza, ya está en el terreno de juego de La Bombonera. Esperamos por los equipos para iniciar el partido.

18:06. Mientras que Palermo estará acompañado por: Alejandro Limia, Leandro González Pirez, Gastón Esmerado, Federico Freire, Ramiro Carrera, Mauricio Sperduti y Milton Caraglio.

18:03. Junto a Carlos Bianchi en el banco de suplentes de Boca estarán: Emanuel Tripodi, Claudio Pérez, Cristian Erbes, Gonzalo Escalante, Nicolás Colazo, Luciano Acosta, Claudio Riaño.

18:00. Las formaciones de los clubes para este encuentro:

17:54. Final en La Plata. Ganó Godoy Cruz 1-0 a Estudiantes con gol de Castillón a los 35´ST. En Lanús, el granate iguala 0-0 ante All Boys.

17:51. Terminó el partido de reserva en la cancha auxiliar de Boca. Arsenal venció 2-1 al Xeneize con dos goles de Fausto Montero. Para Boca anotó Franco Cristaldo. (Foto: espndeportes.com)

17:48. La Bombonera hace unos minutos (Foto: @PlanetaBoca)

17:45. ¿Cuantos hinchas de Boca tendrán guardada en la retina esta imagen mientras lloraban por la partida de uno de los máximos ídolos de la institución? Hoy será el retorno de Palermo a La Bombonera. (Foto: @DavidQuintiBJ)

17:42. Una imagen de la llegada de Bianchi a La Bombonera. (Foto: @petoPQ)

17:39. Así se presentaba la tabla de promedios antes de iniciar el domingo:

Pos Equipo PJ PTS Promedio 12 Olimpo de Bahía Blanca 34 45 1,324 13 Racing Club 111 144 1,297 14 Tigre 110 138 1,255 15 Colón de Santa Fe 111 139 1,252 16 Atlético Rafaela 111 138 1,243 17 Godoy Cruz de Mendoza (está jugando) 110 136 1,236 18 Quilmes Athletic Club 73 89 1,219 19 All Boys (está jugando) 110 131 1,191 20 Argentinos Juniors 111 126 1,135

17:36. Asi está la tabla de posiciones:

Pos Equipo PJ PTS 1 Gimnasia de La Plata 16 30 2 River Plate 15 27 2 Colón de Santa Fe 16 27 4 Estudiantes de La Plata (Está jugando) 16 27 5 Godoy Cruz de Mendoza (Está jugando) 16 26 6 San Lorenzo de Almagreo 16 24 7 Club Atlético Vélez Sarsfield 16 23 7 Club Atlético Rosario Central 16 23 8 Club Atlético Lanús (Está jugando) 15 23 9 Olimpo de Bahía Blanca 15 22 11 Newell´s Old Boys 16 21 12 Club Atlético Boca Juniors 15 20 13 Belgrano de Córdoba 16 18 14 Quilmes Athletic Club 16 18 15 Club Atlético Tigre 15 16 15 Racing Club de Avellaneda 16 16 15 Atlético Rafaela 16 16 18 Argentinos Juniors 16 15 19 All Boys (Está jugando) 16 15 20 Arsenal de Sarandí 15 14

17:33. Esta 16° fecha del Torneo Final 2014 inició el viernes cuando Newell´s se impuso de local ante Tigre 2-1. El sábado Belgrano y San Lorenzo igualaron en Córdoba 0-0, mientras que Atlético Rafaela y Colón lo hicieron 1-1. Más tarde Vélez goleó a Rosaro Central en Liniers por 4-1 y Quilmes se impuso en Avellaneda ante Racing por 1-0. Sin embargo, el resultado más destacado hasta ahora fue el de Gimnasia. Los de La Plata vencieron a Argentinos Juniors y serán lideres al terminar la fecha. El Bicho esperará por el resultado de Olimpo-River (hoy 21:30) porque en caso de que el Tachero no pierda, los de La Paternal jugarán en la B Nacional la próxima temporada. En este momento están jugando Estudiantes 0-0 Godoy Cruz (28´ST) y Lanús 0-0 All Boys (31´ST). El partido del Pincha y el Tomba lo podés seguir en VAVEL Argentina.

17:30. Luego del partido de hoy, Arsenal volverá a jugar el miércoles ante Unión Española. El equipo de Sarandí viajará a Chile para medirse ante el conjunto trasandino por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. De acuerdo al resultado de este cotejo, la serie está 0-0, Arsenal podría jugar cuartos de final antes de cerrar el semestre ante el ganador de Vélez - Nacional de Paraguay. Por el torneo local, el Viaducto recibirá el domingo que viene a Newell´s aún sin horario confirmado. Luego viajará a Córdoba para medirse ante Begrano y cerrará de local ante Atlético Rafaela.

17:27. Tras el duelo de esta noche a Boca le restarán tres juegos para terminar la temporada. El próximo domingo viajará a Floresta para medirse ante All Boys. Luego cerrará su participación como local el 11 de mayo ante Lanús. Finalmente será el equipo que se mida ante Gimnasia de La Plata en la última fecha. Recordemos que el Lobo está peleando el torneo mano a mano con River.

17:24. El jugador a tener en cuenta pensando en la visita es Julio Furch. El delantero goleador será de la partida este encuentro luego de dos encuentros en los cuales fue suplentes. Es el goleador de Arsenal en la temporada y lleva 17 goles en 44 partidos con la casaca de este club. (Foto: canchallena.com.ar)

17:21. Un jugador a tener en cuenta esta noche por Boca obviamente será Juan Román Riquelme. Como decíamos anteriormente, el jugador multiple campeón con el equipo, no tiene contrato para la próxima temporada. La dirigencia está considerando si le renovará o no al "10" ya que las opiniones en la comisión están divididas. Pero si nos guíamos por las expresiones de Daniel Angelici, presidente de la institución, el jugador no estará en Boca para la ¿temporada 2014-2015? (cabe recordar que se analiza realizar un torneo de 30 equipos anual, con un período de transición tras el mundial). En cuanto a lo que respecta a Riquelme, el jugador obtuvo 11 títulos con la institución entre certámenes nacionales e internacionales. Quizá, el campeonato más recordado sea la Copa Libertadores 2007 cuando el jugador no estaba rodeado de grandes estrellas y aún así se proclamó campeón de América. Veremos como le va a Román, y la reacción del público, en este penúltimo partido de local con la camiseta Xeneize. (Foto: todoboca.com.ar)

17:18. El estadio Alberto J. Armando será el escenario del duelo de esta noche. El estadio de Boca fue inaugurado el 18 de febrero de 1938. Recién en el año 2000, "La Bombonera" pasó a tener su actual nombre. Remodelado de su forma inicial, la construcción tiene la capacidad de dar alberge a 49000 espectadores. (Foto: copaamerica2011.com)

17:15. La última vez que estos dos equipos se vieron las caras fue en la fecha 16 del Torneo Inicial 2013. En Sarandí, Arsenal venció a Boca por 3-2. Los goles para el dueño de casa los hicieron Nicolás Aguirre, Milton Caraglio y Ramiro Carrera, mientras que para el Xeneize anotaron Matías Caruzzo y Claudio Riaño.

17:10. El jugador que habló respecto de este juego ante Boca fue Franco Zuculini. El mediocampista dijo que este viernes y sábado intentaron "recuperar a los jugadores que actuaron por Copa Libertadores" en el empate ante Unión Española 0-0. En cuanto a jugar en La Bombonera dijo que "siempre es una motivación" actuar en dicho escenario. Por el lado del juego comentó que quién "saque la pelota limpia del mediocampo" será el elenco que tendrá más chances de ganar este cotejo. (Foto: ole.clarín.com)

17:05. Federico Bravo habló en la previa de ese juego. El mediocampista realizó una dura, pero real, autocrítica del mal semestre que está teniendo Boca Juniors. "Nosotros sabemos que estamos en deuda" dijo el jugador. Y continuó "el escudo representaría estar en las primeras posiciones. Más si te ponés a ver el cuerpo técnico y la calidad de jugadores en el plantel". Sin embargo, a sus compañeros reprochó "no creo que con el nivel que estamos teniendo, ningún jugador llegue a los seis puntos". (Foto: ole.clarín.com)

17:00. Carlos Bianchi habló este viernes sobre el cotejo de esta tarde. En cuanto a recibir a Martín Palermo en La Bombonera. "Todos sabemos lo que ha sido como jugador, no hace falta explicarlo" comentó sobre el quinto máximo goleador en la historia de Boca. En cuanto a la confianza de los delanteros dijo que "uno mismo se la tiene que crear porque cuando uno está convencido de algo lo termina logrando. Esa era una de las cualidades que tenía Martín". En cuanto al semestre del Xeneize comentó que no está conforme ya que "uno siempre tiene que exigirse más" pero no se mostró preocupado por el mal torneo que realizaron sus dirigidos desde el juego y los resultados. "Sin el gran Pittanazo no perdíamos contra River" disparó el entrenador. En cuanto a los encuentros siguientes al Millonario, en donde el equipo jugó todos mal, expresó que pudieron haber ganado el 100% y que les faltó "eficacia a la hora de definir". Por último, destacó que el jugador más regular del torneo fue Juan Forlín. (Foto: pasionlibertadores.com)

16:55. La última vez que estos dos clubes se enfrentaron en La Bombonera fue por el Torneo Final 2013. Aquella noche, los dueños de casa se impusieron 1-0 con gol de Walter Erviti.

16:50. El historial entre Boca y Arsenal ofrece 28 partidos, 23 de estos en la máxima división del fútbol argentino. Los restantes 5 se reparten entre Recopa Sudamericana 2008 (Campeón Boca por un 5-3 en el global), Copa Libertadores (dos triunfos de los de La Rivera en la edición 2012) y la final de la Supercopa Argentina 2012 (Campeón Arsenal por penales 4-3 tras igualar 0-0). En cuanto a los juegos por campeonatos de primera división: en 11 ocasiones el triunfo quedó a manos del Xeneize, mientras que 7 victorias fueron de los de Sarandí. Eso significa que los restantes 5 juegos culminaron en empates.

16:45. La última vez que Arsenal actuó de visitante fue en la fecha 14 cuando igualó 1-1 ante All Boys. La visita se puso arriba gracias a un gol de cabeza de Mariano Echeverría pero el pibe Di Plácido igualó para el dueño de casa cerca del final.

16:40. El torneo local de Arsenal ha sido peor que el de su rival. Junto a All Boys el equipo comparte la última posición producto de 14 puntos. Además este corto equipo del Viaducto llega tras jugar este jueves por Copa Libertadores ante Unión Española e igualar 0-0. Cabe recordar que el equipo ahora es conducido por Martín Palermo lo que significará su retorno al estadio en donde cosechó las máximas alegrías de su carrera como jugador. También habrá que tener en cuenta, que si bien el objetivo es sumar para salir de los últimos puestos, si el partido no llega a ser favorable a la visita el loco realizará modificaciones. Es que varios serán los titulares que actuarán ante el Xeneize pero este miércoles jugarán la vuelta en Chile y necesitan ganar para avanzar a cuartos de final. Así formará el celeste y rojo:

16:35. La última vez que Boca actuó en casa fue por la 14ta fecha ante San Lorenzo. A pesar de contar con un jugador más producto de la expulsión de Leandro Romagnoli, en los finales 20 minutos del encuentro los Xeneizes no jugaron bien y no encontraron el gol. Sobre el final fue expulsado Néstor Ortigoza. Los cuervos también fueron inofensivos y por eso el partido terminó 0-0.

16:30. Boca llega tras otro mal campeonato. El equipo de La Rivera acumula 20 puntos a lo largo de 15 juegos y se encuentra a 10 puntos del líder Gimnasia cuando restan 12 por disputar. Posicionado antes de iniciar este domingo en la 12° ubicación, lo más preocupante de los dirigidos por Carlos Bianchi ha sido la falta de regularidad a la hora del juego. Con un ataque de poco peso (14 goles) y un mediocampo de poco juego, el equipo no encontró jamás la manera de acomodarse para pelear el campeonato. Pensando en este cierre de temporada, la noticia pasa por Juan Román Riquelme. Vence el contrato del ídolo de la institución el próximo 30 de junio y la dirigencia no parece convencida de renovarle al "10" a sus 35 años. Es que el enganche ha sufrido una gran cantidad de lesiones a lo largo de los últimos años y su salario es elevado. Además es sabido de su carácter con los otros representantes del plantel. Lo único que nadie, jamás, podrá poner en tela de juicio es su inmensa calidad cuando pisa un terreno de juego. En lo que podría ser su penúltimo juego en La Bombonera, Boca forma con:

16:25. ¡Bienvenidos a una nueva transmisión de fútbol por VAVEL Argentina! Esta tarde-noche les traeremos toda la acción del partido que se disputará en el estadio Alberto J. Armando entre Boca Juniors y Arsenal de Sarandí. El encuentro corresponde a la fecha 16 del Torneo Final 2014 y será arbitrado por Diego Ceballos desde las 18:15. ¡Muchas gracias por acompañarnos, esperamos que disfruten, e iniciamos la transmisión!