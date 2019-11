A la Sudamericana andando en Burrito

Boca visitaba a All Boys con la difícil tarea de lograr un triunfo, sabiendo que el local se peleaba la permanencia en Primera, y, en un partido peleado, el Xeneize supo sacar ventaja y lograr una victoria por 3-1 que lo acercó aún más a la Copa Sudamericana y condenó al Albo al descenso.

El partido comenzó un poco trabado, y en la primera parte se vio a los dos equipos intentando llegar al área rival, pero sin generar demasiado peligro ni incomodar demasiado a los arqueros. Boca, debido a la ausencia de Riquelme, no lograba dominar plenamente el partido y no mostraba un juego preciso, intentando atacar por los costados y colocando centros que no generaban gran peligro.

Lo más destacado pasaba por los pies del Burrito Martínez, que tomó la posta e intentó manejar el ataque de Boca, y también en los pies de Gigliotti la más clara del primer tiempo, con un remate al palo sobre el final.

En el segundo tiempo hubo un cambio de actitud, ya que a los 3 minutos de juego Boca ya ganaba 1-0 gracias a un gol del Burrito, aunque la alegría no duraría demasiado, debido a que Calleri pondría el 1-1 parcial 2 minutos después. Luego All Boys volvería a convertir, pero el gol no sería convalidado por posición adelantada en la jugada.

Los minutos transcurrían y ambos equipos buscaban el gol que les diera el triunfo, pero Boca supo aprovechar su oportunidad, y con una excelente jugada y definición de Martínez se colocó 2-1, a los 15 minutos del segundo tiempo. Con este gol los Xeneizes encontraban una valiosa victoria que los acercaba a la Sudamericana.

All Boys estaba obligado a ganar, y se tiró al ataque para lograr el empate y evitar el descenso, pero no logró concretar sus oportunidades en ataque ni generar demasiado peligro, y Boca aprovechó la situación del partido y con un cabezazo de Gigliotti, que marcó el 3-1 definitivo, pero no lo gritó, por su pasado en el club de Floresta.

Con este resultado el conjunto de Bianchi encadena 3 triunfos al hilo y está clasificando a la Copa Sudamericana, mientras que el conjunto del Negro Rodríguez no logró mantener la categoría y deberá jugar en la B el próximo semestre.

Los goles del partido