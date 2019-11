A 15 días: ¿Anfitrión campeón? Y más...

Ganar la Copa del Mundo es lograr la máxima gloria, para cualquier seleccionado. Y es innegable que jugando en sus propias tierras, toda nación corre con ventaja de llevarse la dorada. ¿Pero a qué alturas llegan esas ventajas? ¿Puede un país consagrase campeón por el simple hecho de ser local? Todas de las veces en que el encargado de organizar el Mundial fue el ganador, el mismo fue una potencia del fútbol mundial. Uruguay en el 1934, Italia en 1934, Inglaterra en 1966, Alemania en 1974, Argentina en 1978, y Francia en 1998, únicos organizadores en salir primeros, dan muestra de lo dicho.

No se puede saltear un pequeño gran detalle: Brasil, penta-campeón (máximo ganador), no aparece en la lista reciente. Y los cariocas sí llevaron a cabo un Mundial; el del 1950. Sin dudas, todo Sudamérica, o gran parte de ella, jamás olvidará lo sucedido en aquel año. El término que recibió, fue "el Maracanazo". La Verdeamarelha, candidata más allá de su localía -no por esto dejaba de sumar para hacerlo más favorito-, contaba con un equipo fuerte, bien formado. Lógicamente, avanzó aplastando a sus oponentes, goleándolos en el camino. No habían dudas. Pero en el otro rincón surgía Uruguay, humilde y sacrificado. La final fue entre ellos dos, sudamericanos. Todo ya se había preparado para la fiesta del anfitrión; se daba por hecho. Como se esperaba, pero costando más de lo pensado, Brasil se puso arriba en el 47'. Y los charrúas, a pura garra, dieron vuelta todo con goles de Schiaffino y Chiggia a diez del final, amargándole la fiesta a los brasileños.

Desde ya, el país del samba y su gente intenta dejar eso en el pasado, si bien el temor de que se repita, existe. Pelé, a dieciséis días del Mundial remarcó que "ojalá que nadie repita lo de Chiggia. No quiero recordar 1950... "Prefiero pensar en positivo, y creer que Brasil va a ganar el Mundial", agregó. Y con este pensamiento optimista, el penta-campeón se dispuso a ser anfitrión de la nueva Copa del Mundo. Siendo tan grande, con buen presente, y ejerciendo localía, no puede desaparecer del podio de favoritos en apuestas; que comparte con Alemania y Argentina. Definitivamente los dirigidos por Felipe Luis Scolari corren con un plus, así como con aquella mancha negra que quieren borrar, tanto los jugadores como el pueblo. ¿Ganará Brasil en sus tierras? ¿U ocurrirá otro Maracanazo (de Argentina por qué no)? En 15 días arranca el todo, o el nada. En 15 días arranca Brasil 2014.

------------------------------------------------------------------------------------------

GOLES ARGENTOS EN MUNDIALES:



Hoy volvemos atrás a 1994 (Estados Unidos), para memorar el maravilloso gol de Diego Armando Maradona ante Grecia (4-0), el último en Mundiales vistiendo la de Argentina. Jugada colectiva, definición individual:



----------------------------------------------------------------

GOLAZOS MUNDIALES:



Más atrás en el tiempo; España 1982, la semifinal era entre Francia y Alemania. Ganaban les blues y eran más. Terrible chilena de Kaul Fischer, empate y a penales. Los germanos a la final... perdieron. Acá el gol:

--------------------------------------------------------------------

ESTRELLAS PARA BRASIL 2014:

​

Luis Suárez es la figura con la que cuenta Uruguay para acceder a la fase eliminatoria, en el grupo tan complejo que le tocó en el sorteo. Pero es posible que no llegue en óptimas condiciones. El crack, que atraviesa su mejor momento en la liga inglesa (elegido el mejor jugador de la misma) lidera a los charrúas que quieren repetir el Maracanazo. Tabarez pone toda la confianza en él, y sus compañeros, del tamaño de Cavani y Forlán saben que si se la dan a Luchito, la Celeste avanzará. Si llega bien, puede hacer destrozos... rezan por él. Ya jugó un Mundial, y fue el héroe, salvándola con la mano ante Ghana.

-------------------------------------------------------------------------

QUINCE...

es el número de días que faltan para que comience el sueño, la Copa del Mundo, que abrirá con Brasil-Croacia. Es también es el número de día en junio en el que Hungría rompió récord de mayor goleada, aplastando 10-1 a El Salvador, en España 1982.