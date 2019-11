Eliminatorias mundialistas de Argentina

Luego de no conseguir la Copa América y la despedida de Sergio Batista, las esperanzas albicelestes comenzaban nuevamente de 0 con la contratación de Alejandro Sabella y las eliminatorias de cara al Mundial de Brasil 2014. Sin el anfitrión en la competición, Argentina podía y debía ser la máxima protagonista, clasificando holgadamente para no sufrir como las Eliminatorias de Sudafrica 2010, y el primer puesto no se negociaba. Además, con un Messi consagrado en el Barcelona, la Albiceleste tenía todo para ganarla de cabo a rabo. Sin embargo, lo que había empezado bien se desdibujó por algunos resultados y funcionamiento, la gente empezaba a silbar a sus jugadores y las críticas llovían. La poca cantidad de público era un fiel reflejo de lo que se veía adentro de la cancha. Pero llego el famoso click ante Colombia y cambió todo: el equipo no sólo que ganaba y varias veces por un resultado abultado, sino que tenía un buen funcionamiento y sabían a que jugaban. Las dudas se centran en la defensa, pero de la mitad de cancha para adelante los jugadores son letales. Por ahí pasan los reproches en general y se espera lograr un equilibrio en todas las líneas. Así, Argentina logró clasificar anticipadamente a Brasil 2014 y la gente sueña con Messi levantando la Copa del Mundo en el Maracaná.

1° fecha: 4 a 1 - Chile

El primer escalón fue contra Chile, dirigida por Claudio Borghi, y no pudo ser mejor: 4 a 1, cumpliendo con las 3 G: ganar, golear y gustar. Hat trick de Higuaín y uno de Messi, para los locales. Matías Fernández había puesto el descuento transitorio. La ilusión estaba en marcha.

Formación: Andújar; Zabaleta, Otamendi, Burdisso y Marcos Rojo; Sosa, Braña, Banega y Di María; Messi e Higuaín.

Cambios: Rinaudo por Banega; Salvio por Sosa; Guitiérrez por Di María.

Goles: ’7, ’51 y ’62 min Higuaín y ’25 Messi (ARG); ’59 Matías Fernández (CHI)

Fecha: 07/10/2014. Estadio: Monumental.

Resumen:

2° fecha: 0–1 - Venezuela

No duró mucho la alegría por el gran triunfo ante la Roja. Sabella plateó su clásico 5-3-2 para cuando juega de visitante, pero no le dio resultado: Amorebieta marcaba el único tanto para la Vinotinto, que conseguía su primera victoria ante la Argentina, que fue una sombra de lo que había sido días atrás. Las críticas por el juego y el resultado no tardaron en llegar.

Formación: Andújar; Zabaleta, Burdisso, Demichelis, Otamendi y Rojo; Mascherano, Di María y Sosa; Messi e Higuaín.

Cambios: Banega por Zabaleta; Palacio por Sosa; Pastore por Di María.

Goles: ’61 min. Amorebieta(VEN)

Fecha: 11/10/2011. Estadio: José Antonio Anzoátegui.

Resumen:

3° fecha: 1 a 1 - Bolivia

Nuevamente de local y ante un rival que, a priori, era accesible, Argentina tenía la oportunidad de redimirse ante su público y olvidar rápidamente el traspié ante Venezuela. Sin embargo, Bolivia siempre fue una piedra en el zapato, como quedo demostrado en la Copa América, y no le hizo nada fácil el trámite a la albiceleste, que no podía ponerse en ventaja. Para colmo, la visita se iba a poner en ventaja con un gol de Moreno Martins, tras un error de Demichelis, y el Antonio Vespusio Liberti era un hervidero. Lavezzi se vistió de bombero 4 minutos después, pero el resultado final no iba a salir del empate. La gente despidió a los jugadores con silbidos.

Formación: Romero; Zabaleta, Demichelis, Burdisso y Clemente Rodríguez; Gago, Mascherano, Álvarez y Pastore; Messi e Higuaín.

Cambios: Lavezzi por Álvarez; Sosa por Mascherano.

Goles: ’55 min. Moreno Martins (BOL); ’59 Lavezzi (ARG).

Estadio: Monumental. Fecha: 11/11/2011.

Resumen:

4° fecha: 2 a 1 - Colombia.

Partido bisagra, si los hay. Con la obligación de ganar para no perder terreno, Argentina visitaba Barranquilla para jugar ante su par colombiano. Se dice que sí perdíamos este partido, Sabella hubiese estado en la cuerda floja. Aquí es en dónde arrancó la Selección y se puso el traje de protagonista en las eliminatorias, que no era para menos. No obstante, no fue sencillo el cotejo: al final del PT, los Cafeteros se ponían en ventaja con un gol en contra de Mascherano. A esto hay que sumarle que minutos antes, Burdisso, de gran labor, había salido lesionado. Panorama para nada alentador, pero en el entre tiempo la visita hizo un click y salió a ganar: Messi, hasta ahí en deuda con el público, había puesto el empate transitorio promediando la complementaria y faltando 5 minutos, Agüero le daba la victoria a Argentina, que valió mucho más que 3 puntos. Siempre se recuerda este partido como el día en que cambió todo para bien. Vale aclarar que dicho encuentro cerró el año para Argentina en eliminatorias.

Formación: Romero; Zabaleta, Fernández, Burdisso y Clemente Rodríguez; Sosa, Mascherano, Braña y Guiñazú; Messi e Higuaín.

Cambios: Desábato por Burdisso; Agüero por Guiñazú; Gago por Higuaín.

Goles: ’45 min. Mascherano e/c (COL); ’60 Messi y ’84 Agüero (ARG)

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez. Fecha: 15/11/2011.

Resumen:

5° fecha: 4 a 0 - Ecuador.

Primer partido oficial del año y nada más y nada menos que para confirmar la remontada de Barranquilla con una goleada ante Ecuador. Otra vez se cumplió con el objetivo de las '3G' y la gente volvió a depositar su confianza en los jugadores, a los que despidió con aplausos. Los goles fueron hechos por los 4 fantásticos: Agüero, Messi, Higuaín y Di María, para coronar una noche perfecta en todo sentido.

Formación: Romero; Zabaleta, Fernández, Garay y Clemente Rodríguez; Gago y Mascherano; Agüero, Messi y Di María; Higuaín.

Cambios: Sosa por Agüero; Lavezzi por Higuaín; Maxi Rodríguez por Di María.

Goles: ’19 min. Agüero, ’29 Messi, ’31 Higuaín y ’75 Di María (ARG).

Estadio: Monumental. Fecha: 02/06/2012

Resumen:

6° fecha: Libre

7° fecha: 3 a 1 - Paraguay

La Selección viajaba a Córdoba para jugar en el Mario Alberto Kempes, con la idea de que visite diferentes reductos mundialistas. Y mal no le fue. Un partido trabajado y trabado, que se abrió desde el vestuario con un tanto de Di María. Pero Paraguay iba a llegar al empate por el nombre de Jonathan Fabbro, por la vía del penal. La pelota no quería entrar, hasta que a la media hora Higuaín aprovechó un error defensivo y ponía el 2 a 1 parcial. Pero faltaba lo mejor, la frutilla del postre: en el complemento, Messi establecía el 3 a 1 final con un tiro libre exquisito, para colgar en un cuadro y ponerlo en el living, ahí al lado de los diplomas de los estudios. Córdoba fue feliz y reconoció a sus jugadores con aplausos.

Formación: Romero; Campagnaro, Fernández, Garay y Rojo; Braña y Gago; Lavezzi, Messi y Di María; Higuain.

Cambios: Palacio por Lavezzi; Guiñazú por Di María; Biglia por Braña.

Goles: ‘2 min. Di María, ’30 Higuaín y ’64 Messi (ARG). ’17 Fabbro (p) (PAR)

Estadio: Mario Alberto Kempes. Fecha: 07/09/2012.

Resumen:

8°fecha: 1 a 1 - Perú

En la visita a Perú y a la altura, la Selección apenas pudo conseguir un punto, aunque por el trámite del encuentro, esa unidad terminó sumando. Es que los locales tuvieron todas las chances para ganar el partido, inclusive un penal que tapó Romero al inicio del partido, pero nunca lo pudo cerrar. Se había puesto en ventaja, promediando la primera etapa, con gol de Zambrano, pero pasando la media hora Higuaín ponía cifras definitivas. La Selección no jugó como quiso y sabe hacerlo: estuvo mucho tiempo en su campo aguantando el resultado y las embestidas de los jugadores peruanos, por lo que el empate fue positivo y más si se tiene en cuenta la altura.

Formación: Romero; Campagnaro, Fernández, Garay, Rojo; Gago y Mascherano; Lavezzi, Messi y Di María; Higuaín.

Cambios: Guiñazú por Gago; Pérez por Lavezzi; Maxi Rodríguez por Di María.

Goles: ’21 min. Zambrano (PER); ’37 Higuaín (ARG).

Incidencia: 3’ min. Romero (ARG) le tapó un penal a Pizarro (PER)

Estadio: Nacional de Lima. Fecha: 11/09/2012.

Resumen:

9° fecha: 3 a 0 - Uruguay

En esta oportunidad, Argentina hacía de local en Mendoza para recibir a uno de los candidatos a llevarse las Eliminatorias: Uruguay. Fue un partido duro, trabado, pero Messi tenía la llave para abrirlo y con dos goles, otro de tiro libre, esta vez por debajo de la barrera, y otro tanto de Agüero, la Selección liquidó el partido y nuevamente sacaba chapa ante un gran conjunto. El 11 ya salía de memoria y la gente se empezaba a identificar con ella. Nuevamente, los aplausos fueron el escenario de despedida.

Formación: Romero; Zabaleta, Fernández, Garay y Rojo; Gago y Mascherano; Agüero, Messi y Di Maria; Higuaín.

Cambios: Campagnaro por Rojo; Guiñazú por Agüero; Barcos por Higuaín.

Goles: ’65 y ‘79 min. Messi,’74 Agüero (ARG)

Estadio: Malvinas Argentinas. Fecha: 12/10/2012.

Resumen:

10° fecha: 2 a 1 - Chile

En la visita a otra Selección fuerte y en crecimiento, Argentina aguantó inteligentemente el partido y en 3 minutos lo liquidó por medio de Messi e Higuaín. Las embestidas chilenas recién dieron resultado al último minuto, por el nombre de Gutiérrez, que establecía el descuento pero no iba a ser suficiente. Otra victoria clave en todo sentido para demostrar el buen momento que atravesaba el equipo de Sabella y para cerrar el 2012 con dos victorias consecutivas.

Formación: Romero; Campagnaro, Garay, Fernández y Zabaleta; Gago y Mascherano; Agüero, Messi y Di María; Higuaín.

Cambios: Guiñazú por Higuaín; Sosa por Di María; Barcos por Agüero.

Goles: ’27 min Messi, ’30 Higuaín (ARG). ’91 Gutiérrez (CHI).

Estadio: Nacional de Santiago. Fecha: 16/10/2012.

Resumen:

11° fecha: 3 a 0 - Venezuela

En el primer partido del 2013, Argentina recibía a Venezuela, esta vez de nuevo en el Antonio Liberti. Los locales pusieron las cosas en su lugar y tomaron el protagonismo lógico ante una selección que no logró clasificar al Mundial. Un doblete de Higuaín, uno en cada tiempo, y nuevamente Messi, al final de la primera etapa y desde los 12 pasos, redondearon otra buena actuación de la albiceleste con un resultado abultado. Fue la tercer victoria al hilo y el equipo de Sabella estaba on fire.

Formación: Romero; Campagnaro, Garay, Fernández y Zabaleta; Gago y Mascherano; Montillo, Messi y Lavezzi; Higuaín.

Cambios: Banega por Gago; Palacio por Higuaín; Maxi Rodríguez por Lavezzi.

Goles: ’28 min y ’59 Higuaín, ’44 Messi (p) (ARG)

Estadio: Monumental. Fecha: 22/03/2013.

Resumen:

12° fecha: 1 a 1 - Bolivia

Si hay un equipo que le cuesta a Argentina, ese es Bolivia. Y más aún en la altura de La Paz. Fue un partido con un gran desgaste de los jugadores albicelestes, con el clásico planteo 5-3-2 de Sabella para jugar en este tipo de recintos, y se llevaron un punto que suma por el trámite del partido, siendo el local el dominador de las acciones. Los bolivianos se adelantaron en el marcador a través de su goleador Martins, pero al final de la primera etapa Banega ponía cifras definitivas y así se cortaba una racha de tres victorias seguidas y empezaría otra, de 3 empates sucesivos.

Formación: Romero; Peruzzi, Campagnaro, Domínguez, Basanta y Clemente Rodríguez; Mascherano, Banega y Di María; Messi y Palacio.

Cambios: Ponzio por Banega; Di Santo por Palacio; Guiñazú por Di María.

Goles: ’25 min. Martins (BOL); ’44 Banega (ARG)

Estadio: Bolivar. Fecha: 26/03/2013.

Resumen:

13° fecha: 0 a 0 - Colombia

Argentina hacía de local ante Colombia, una de las candidatas a hacer un buen papel en el Mundial. Los Cafeteros venían en racha y, con Pekerman como DT, habían encontrado un buen funcionamiento en el equipo. El duelo fue tan parejo que no se sacaron diferencias y lo único a destacar fue la expulsión de Higuaín y la ausencia de Messi desde el minuto 0, que por no estar al cien por ciento estuvo en el banco de suplentes. Ingresó en el complemento, pero no tuvo peso en el juego ni en el resultado. De local no servía empatar, pero la punta no peligraba.

Formación: Romero; Zabaleta, Garay, Fernández y Rojo; Biglia y Mascherano; Di María, Montillo, Agüero; Higuaín.

Cambios: Messi por Montillo; Lavezzi por Agüero;

Incidencia: a los ’25 min. Higuaín fue expulsado.

Estadio: Monumental. Fecha: 07/06/2013.

Resumen:

14° fecha: 1 a 1 - Ecuador

Otro cotejo duro y difícil ante una Selección que de local se hacía muy fuerte, por eso Pachorra planteaba su 5-3-2 en cancha. Nuevamente Messi miraba el inicio del partido desde el banco, que empezó con un tempranero gol de Agüero desde los 12 pasos. Los locales no cesaron el ataque y al cuarto de hora encontraron el empate por medio de Castillo. El trámite fue de ajedrez, con los ecuatorianos buscando la diferencia y los argentinos buscando liquidar en alguna contra, pero ninguno pudo cumplir con su objetivo. Messi ingresó en la segunda etapa, pero no alcanzó. De esta forma, se completaba el hat trick de empates. Al final del encuentro, Mascherano veía la tarjeta roja.

Formación: Romero; Peruzzi, Garay, Basanta, Fernández y Rojo; Banega, Mascherano y Di María; Agüero y Palacio.

Cambios: Messi por Agüero; Biglia por Banega; Braña por Palacio.

Goles: ’3 min. Agüero (p) (ARG); ’16 Castillo (COL).

Incidencia: a los’86 Mascherano fue expulsado.

Estadio: Olímpico de Atahualpa. Fecha: 11/06/2013.

Resumen:

15° fecha: Libre

16° fecha: 5 a 2 - Paraguay

Con la clasificación al alcance de la mano, Argentina visitaba a Paraguay, el peor de las Eliminatorias. Un triunfo lo depositaba en Brasil 2014 y la albiceleste fue contundente: se cumplió la '3G' y le dio una lección a los paraguayos. Messi, que volvía a la titularidad, de penal, adelantaba a la visita, mientras que Núñez ponía pardas luego de 5 minutos. El Kun Agüero le daba la ventaja antes del descanso y, en el complemento, Di María, de nuevo Messi desde los 12 pasos y Maxi Rodríguez coronaban una gran actuación. Roque Santa Cruz marcaba el gol del honor, que de poco sirvió. Partido para disfrutar y festejar la clasificación.

Formación: Romero; Zabaleta, Campagnaro, Coloccini y Basanta; Gago y Biglia; Di María, Messi y Agüero; Palacio.

Cambios: Lavezzi por Palacio; Banega por Agüero; Maxi Rodríguez por Gago.

Goles: ’12 min y ’53 Messi (p), ’31 Agüero, ’49 Di María y ’89 Rodríguez (ARG); ’17 Núñez y ’85 Santa Cruz (PAR)

Estadio: Defensores del Chaco. Fecha: 10/09/2013.

Resumen:

17° fecha: 3 a 1 - Perú

El boleto a Brasil ya estaba en el bolsillo y Argentina cerraba su participación de local en estas Eliminatorias recibiendo a Perú. En esta ocasión, Messi no fue citado por una lesión y era una buena oportunidad para ver cómo funcionaba el equipo sin el mejor jugador del mundo. No arrancó del todo bien, ya que Pizzarro adelantaba a los peruanos. Sin embargo, el empate llegó rápidamente por Lavezzi, que 10 minutos después conseguía un doblete para dar vuelta el marcador. Apenas arrancado el complemento, Palacio liquidaba el pleito y Argentina se despedía de su gente con un triunfo y con la ilusión de todo un país para traer la Copa del Mundo.

Formación: Romero; Zabaleta, Fernández, Garay y Rojo; Banega y Biglia; Di María, Lavezzi y Agüero; Palacio.

Cambios: Lamela por Palacio; Rodríguez por Lavezzi; Somoza por Di María.

Goles: ’22 min. y ’34 Lavezzi, ’47 Palacio (ARG); ’20 Pizzarro (PER)

Estadio: Monumental. Fecha: 11/10/2013.

Resumen:

18° fecha: 2-3 - Uruguay

En el cierre de las Eliminatorias, la Selección visitaba a Uruguay, que buscaba la clasificación directa al Mundial. Sabella plantó un equipo remanente, que nunca había jugado en las Eliminatorias, para probar variantes. Esto condicionó en parte a la Argentina, que caía por segunda y última vez en esta competición: el Cebolla Rodríguez, a minutos de arrancar el partido, establecía el 1 a 0 parcial. Pero Maxi Rodríguez, 10 minutos después, ponía las pardas. Los locales atacaron toda la noche y, a la media hora, Suárez marcaba la diferencia por medio del penal. Pero, al igual que antes, Rodríguez, antes de finalizar el primer tiempo, marcaba el 2 a 2. No iba a durar mucho, ya que en el arranque del complemento Cavani establecía el 3 a 2 final para que Uruguay juegue el repechaje ante Jordania y Argentina piense de lleno en el Mundial. ¿Lo mejor? La gran actuación de la Fiera Rodríguez, que tuvo un partido inspirado.

Formación: Romero; Campagnaro, Fernández, Domínguez y Basanta; Fernández, Biglia, Banega y Rodríguez; Lamela y Palacio.

Cambios: Somoza por Banega; Sosa por Lamela; Icardi por Fernández.

Goles: ’5 min. Rodríguez, ’34 Suárez (p), ’48 Cavani (URU); ’14 y ’40 Rodríguez (ARG).

Estadio: Centenario. Fecha: 15/10/2014

Resumen:

Tabla de posiciones Posición País J G E P GF GC Dif. Pts. 1° Argentina 16 9 5 2 35 20 +25 32 2° Colombia 16 9 3 4 27 13 +14 30 3° Chile 16 9 1 6 29 25 +4 28 4° Ecuador 16 7 4 5 20 16 +4 25 5° Uruguay 16 7 4 5 25 25 0 25 6° Venezuela 16 5 5 6 14 20 -6 20 7° Perú 16 4 3 9 17 26 -9 15 8° Bolivia 16 2 6 8 17 30 -13 12 9° Paraguay 16 3 3 10 17 31 -14 12