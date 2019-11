Niko Kovac: "Si eso era penal, deberíamos jugar al básquet"

El mundo entero habló de esa jugada determinante en el primer partido del Mundial 2014: a los 25´del segundo tiempo, Fred se dejó caer ante la marca de Lovren y el árbitro Nishimura sancionó la pena máxima a favor del local, que Neymar canjaería por gol y desequilibraría la balanza.

Luego del escándalo mundial del que aún se sigue hablando, el entrenador del combinado croata Niko Kovac expuso su fastidio por esa jugada en la conferencia de prensa: "Mejor nos rendimos y nos vamos a casa. Hablamos de respeto, pero con Croacia no hubo ninguno".

"Si eso fue penal, deberíamos jugar al básquet. El árbitro tenía unas reglas para Croacia y otras para Brasil. Fue una vergüenza. El partido inaugural merecía un árbitro de Primer nivel, que estuviera a la altura ,", sentenció el DT acongojado por cómo fue perjudicado su equipo.

Asimismo, aseveró contundente: "Tuvimos dos años preparándonos para este Mundial con mucho esfuerzo. Me culpo por no haber advertido antes este tipo de situaciones. Croacia merecía por lo menos un punto. Si no hubieran beneficiado a Brasil lo hubiéramos conseguido".

"Están jugando como anfitrión, pero esto es fútbol. Lo que pido a la FIFA es respeto que es lo que ellos proclaman, pero respeto a los dos equipos. Si seguimos de esta forma esto se va a transformar en un circo. Espero que las cosas mejoren. Si alguien no tiene capacidad de arbitrar que no lo haga. El tercer gol llegó de una falta que nos hicieron", pidió Kovac para que esta situación no se reitere.

Asimismo, analizó el encuentro, satisfecho por lo hecho por su elenco, en su cuarto Mundial: "Mis jugadores mostraron sus virtudes y los colores de su camiseta y estoy orgulloso de ellos. Sabíamos que Brasil iba a ejercer mucha presión pero nunca rehusamos a atacar. Tenemos jugadores maduros capaces de plantar cara a cualquiera. Jugadores de primer nivel en los mejores equipos del mundo y merecen un trato como el mejor.".

"Brasil no precisa de ayuda arbitral tiene unos grandes jugadores y ellos no tienen la culpa de esto aunque Fred ha fingido. Nuestra preocupación es que después de jugar un gran partido, con calidad y con gran opción de ganar nos vamos con una derrota. No todos somos profesionales. Lo que hizo Fred es parte del deporte", siguió el DT en contra de la actitud del delantero brasielño por fingir la falta.

Para concluir, Niko Kovak (que como jugador representó a su selección en Corea - Japón 2002 y Alemania 2006) :"Es muy difícil jugar contra Brasil. Lo sabemos. Tiene mucho dinamismo. Cambian de un lado para otro. Cuando encajamos el segundo gol mejoramos un poco en ataque".

Croacia jugará el próximo miércoles 18 de junio ante Camerún en Manaos y cerraá su participación en el Grupo A ante México en Recife el lunes 23 de junio, clave para sus aspiraciones de clasificar a octavos de final.

Esta jugada hizo estallar al mundo entero: Nishimura sancionando un penal inexistente.