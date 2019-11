Alemania - Argelia: Luego de 32 años, la historia los vuelve a cruzar, ¿Los africanos tendrán revancha?

En el Grupo G de esta Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, Alemania clasificó 1° (7 puntos), dónde Thomas Muller fue su gran figura. Estados Unidos, Portugal y Ghana fueron sus rivales de Primera Fase. Resultados: 4-0 a Portugal (Salvador), 2-2 ante Ghana (Fortaleza) y 1-0 frente a Estados Unidos (Recife). Goleadores: Muller (4), Mario Götze, Mats Hummels y Miroslav Klose (1).

Por otra parte, Argelia logró alcanzar agónicamente la clasificación tras igualar 1-1 ante Rusia en Curitiba, en el marco de la 3° y última jornada de la Fase de Grupos. Finalizaron 2° (4 puntos). Su gran figura fue su delantero Islam Slimani, quién anotó 2 tantos en el Grupo H. Sus rivales de zona fueron Bélgica, Rusia y Corea del Sur. Resultados: 1-2 - Bélgica (Belo Horizonte) y 4-2 a Corea del Sur (Porto Alegre). Goleadores: Yacine Brahimi, Abdelmoumene Djabou, Sofiane Feghouli y Rafik Halliche (1).

Por el lado de los europeos, Mario Götze volverá al 11 inicial reemplazando a Lukas Podolski, quién actuó ante los Estados Unidos. Además, Joachim Löw tiene una duda en el mediocampo, Sami Khedira o Bastian Schweinsteiger, quiénes combaten palmo a palmo para ganarse un lugar dentro de los titulares que saldrán al campo de juego del Estadio Beira-Rio.

Los argelinos, quiénes llegan a la Ronda de 16 por primera vez en su historia, saldrán a la cancha con los mismos 11 que igualaron ante Rusia. Madjid Bougherra o Esseid Belkalem es la única duda que tiene el bosnio Vahid Halilhodzic para el cotejo ante los alemanes.

En la previa al choque de Octavos de Final, Löw dialogó con la prensa alemana e internacional haciendo referencia a la tempertura en el sur de Brasil: “En principio es algo positivo, aunque lidiamos bien con la temperatura. Es un problema menos, podremos jugar con ataques más rápidos”.

Por su lado, Halilhodzic también se presentó en su conferencia de prensa habitual. En el comienzo de la misma, habló sobre la envergadura del encuentro de mañana en Porto Alegre: "Es el partido más importante de nuestra carrera, pero contra los más firmes candidatos al título no tenemos nada que perder". Luego, hizo énfasis en su rival y en la preparación de su seleccionado para el encuentro: Alemania hace seis goles en cinco ocasiones. Es impresionante como acaban los partidos, pero, Argelia está en una posición para sorprender. Tenemos confianza en nosotros mismos y fuimos mejorando partido a partido". Para finalizar, el bosnio realizó su descargo luego de las críticas a varios de sus jugadores musulmanes y familiares que atraviesan el mes sagrado del Ramadán: "Leí en algunos periódicos críticas a mi madre, a mi hija. Están criticando a mi familia y no me gusta ese comportamiento. No es la primera vez que tengo jugadores musulmanes. Es una cuestión casual. Hacer esa pregunta es una falta de respeto. Me gustaría que esa polémica parase aquí. Por favor, vamos a hablar de fútbol. Este es el país del fútbol. Las personas que critican no tienen moral. Vamos a seguir trabajando. Por favor dejen de preguntarme por el Ramadán. Si no, me levanto y me voy".

Historial entre ambos: 2 Encuentros, dónde los africanos se llevaron el triunfo en ambas ocasiones. El último antecedente se dió en la polémica Copa Mundial de la FIFA España 1982, dónde Alemania cayó por 2-1.

Formación de Alemania: Neuer; Boateng, Hummels, Mertesacker, Howedes; Khedira, Lahm, Kroos; Özil, Götze; y Muller. Seleccionador: Joachim Löw (Alemania).

Formación de Argelia: M'Bolhi; Mandi, Belkalem, Halliche, Mesbah; Medjani, Bentaleb; Feghouli, Brahimi, Djabou; y Slimani. Seleccionador: Vahid Halilhodzic (Bosnia-Herzegovina).

Árbitro: Sandro Ricci (Brasil).

Horario: 17:00 Hs (Mismo horario en la Argentina).

Estadio: Beira-Rio de Porto Alegre.