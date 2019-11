Francia - Alemania: En el Maracaná, los europeos se medirán en busca de la Semifinal mundialista

Luego de superar por 2-0 a Nigeria en el Estadio Nacional Mané Garrincha de Brasilia, Francia comenzó a pensar en Alemania, un rival siempre complicado de la mano de su experimentado seleccionador, Joachim Löw. Luego de su ausencia en las Semifinales de Sudáfrica 2010, "Les Blues" intentarán volver a ingresar dentro de los cuatro mejores de una cita mundialista.

Por otro lado, Alemania llega con lo justo a los Cuartos de Final en Brasil luego de no sobrarle nada en su victoria ante Argelia por 2-1 en el Beira-Rio de Porto Alegre, dónde su delantero, André Schürrle, fue el gran héroe de la tarde. Por cuarta vez consecutiva, los teutones buscarán estar en las Semifinales, ya que tanto en Corea-Japón (2002), en su país (2006) y Sudáfrica llegaron a la anteúltima ronda de la Copa Mundial de la FIFA.

Con respecto al choque frente a los nigerianos, Didier Deschamps mantiene dudas en el once inicial, ya que se debe decidir entre Mathieu Debuchy o Bacary Sagna para ocupar el lateral derecho, mientras que en la delantera, la incógnita pasa por saber quién acompañara a Karim Benzema, si será Olivier Giroud o Antoine Griezmann. El resto, serán los mismos que avanzaron de Octavos a Cuartos de Final el pasado lunes en la capital verdeamarelha.

Previo al encuentro, Deschamps dialogó con la prensa ubicada en Río de Janeiro y dijo lo siguiente: "Sabemos que Alemania es un equipo muy fuerte y con experiencia, pero todos tenemos la confianza de poder ganar. No tenemos presión, no les he tenido que decir nada de eso. Queremos hacer historia, pero hay que pensar que es un partido de cuartos, no más". Luego, habló sobre la solidez del conjunto teutón: "Han tenido partidos complicados y los han solventado. Es un equipo muy sólido, con grandes individualidades, al que le gusta la posesión, con un estilo muy definido". Finalmente, focalizó el énfasis en Thomas Müller, el gran goleador de su oponente: "Es un jugador muy importante para Alemania. Es muy generoso y siempre crea problemas a los rivales. Está siendo de los mejores".

En el otro bando, Joachim Löw decidió ubicar a los mismos once jugadores que derrotaron a los argelinos en el sur de Brasil.

Además, el ex ayudante de campo de Jürgen Klinsmann, director técnico de Alemania en la Copa del Mundo 2006, habló con los medios presentes: "No siempre es fácil ganar y (contra Argelia) tuvimos siete ocasiones de gol para decidir. No siempre se puede jugar bien, esto no es un videojuego. Las críticas vienen por desconocimiento, porque Argelia, como Costa Rica, México o Colombia son excelentes selecciones". También hizo referencia a los medios de su país: "Existe la opinión pública y la opinión publicada". Finalmente, hizo énfasis en aniversario N° 60 del "Milagro de Berna", la conquista de su primer Mundial frente a la poderosa selección húngara de entonces. "Es un día histórico, pero no es lo más importante. Ahora, lo importante es nos enfrentamos a un rival de un elevadísimo nivel en un escenario mítico, y eso es una motivación".

Historial entre Francia y Alemania en la Copa Mundial de la FIFA: 3 Encuentros. Francia ganó 1 (Tercer Puesto de Suecia 1958: 5-3), Alemania 1 (Semifinal de México 1986: 2-0) e igualaron el restante (Semifinal de España 1982: 3-3. Ganó Alemania 4-3 en los penales).

Semifinal de México 1986:

Formación de Francia: Hugo Lloris; Mathieu Debuchy (Bakary Sagna), Raphael Varane, Mamadou Sakho, Patrice Evra; Yohan Cabaye, Paul Pogba, Blaise Matuidi; Mathieu Valbuena; Olivier Giroud (Antoine Griezmann), Karim Benzema.

Formación de Alemania: Manuel Neuer; Jerome Boateng, Per Mertesacker, Matt Hummels, Benedikt Höwedes; Phllip Lahm, Bastian Schweinsteiger; Mario Götze, Toni Kroos, Mesut Özil; Thomas Müller.