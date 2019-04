Duele el orgullo

Dolidos. Angustiados. Desconsolados. Puedo nombrar millones de adjetivos calificativos negativos que demuestran el momento que estoy vivendo yo y millones de argentinos. Pero hay un adjetivo que en este momento me puede más, me supera. Yo, estoy orgulloso. Tan orgulloso que lastima.

Reconocerlos a ellos, a los 23 que se calzaron la capa de superhéroes y fueron a Brasil a dejar alma y vida por estos colores tan lindos. Es difícil superar este momento. Pasan los minutos, las horas. Pasarán los días, las semanas, los meses y muy probablemente los años, y no nos podremos olvidar el momento exacto en el cual Gotze empujó la pelota al segundo palo para adormecer el sueño vivo de un país fuerte y unido. Duele en el alma, pega derecho al corazón, sin piedad.

Me pidieron hacer análisis obtusos, que no llevan a ningún lado. Me reclamaron objetividad al hablar. No puedo. No quiero. En este momento el periodista que está adentro mío no quiere salir. No lo deja el hincha que está al lado, y que en este momento está llorando como un nene de 7 años que se le cayó el helado en una plaza.

Los veo criticar, diciendo que Messi es un pecho frío, que Higuaín y Palacio no saben definir, que Demichelis perdió el mundial en el momento que dejó sólo a Gotze en el minuto 113, que Sabella se equivocó en poner a Gago, etc. Ya no importa. No es relativo a lo que estamos viviendo. Se vaciaron en la cancha, eso es lo que cuenta. Defendieron nuestra camiseta como muy pocos pueden. Eso es amor.

Es por eso que hay que salir de ese agujero sin fin que termina en depresión, salir de la crítica no constructiva, y en cambio, empezar a reconocer. Reconocerlos a ellos, a los 23 que se calzaron la capa de superhéroes y fueron a Brasil a dejar alma y vida por estos colores tan lindos. Reconozcámoslos.

Este reconocimiento se mezcla con el orgullo que siento ahora mismo. Orgullo de ser argentino lleno de gloria, de no bajar los brazos nunca, de recibir la medalla del segundo puesto con la cabeza en alto, de perder con dignidad. Murieron de pie, y eso nunca me lo voy a olvidar en mi vida. Nos hicieron abrir los ojos, demostrando que Argentina no es solo historia, si no presente y futuro. Vamos a tener revancha, somos demasiado grandes.

Orgulloso estoy, pero no puedo dejar de pensar que este mundial se lo llevan los alemanes, una vez más. No puedo dejar de pensar que no vamos a poder bordear la tercera estrella arriba del escudo. No puedo dejar de pensar que esto está mal, que tendría que ser al revés. Como duele el orgullo, por favor.