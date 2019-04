Santiago Salcedo seguirá en Banfield

El Club Atlético Banfield estaba atento a lo que sucediera con la continuidad de Santiago Salcedo quien, tras finalizar su contrato con el club, retornó a Cerro Porteño, en Paraguay. La intención del entrenador Matías Almeyda era contar nuevamente con el delantero y el deseo tomó mayor volumen sabiendo que Andrés Chávez ya no seguirá.

Todo tuvo un final feliz. Santiago Salcedo llegó a un acuerdo con el club paraguayo y seguirá su carrera en Banfield. "Firmé todo y me voy a Banfield", expresó. Seguirá en la entidad banfileña a préstamo por el próximo año. "Me voy por un año voy a Banfield hasta diciembre de 2015. Mi pase sigue siendo de Cerro Porteño".

“Contento de volver nuevamente a Banfield, donde sí valoran las cosas. No soy un delincuente ni enfermo que pueda transmitir algo para que me hayan tratado así; tipo nos aislaron en Cerro. Cada uno se maneja como le parezca mejor“. Además, sostuvo: "No me voy a quedar en un lugar donde no me quieren, eso es algo lógico y no hay mucho de que hablar. En Banfield me siento cómodo y espero que me siga yendo de lo mejor”

Por último, "Sa-sa" dejó en claro que no tiene intenciones de continuar en Cerro: “Mi ciclo con Cerro está terminado. No era lo que yo quería, al menos no pensé que saldría así del club”, dijo al mismo tiempo que reconoció: “Le deseo lo mejor a Cerro en la Sudamericana y en el campeonato".