Olimpo: sus novedades y su nuevo plantel, debutan en la Copa Argentina

El próximo torneo plantea tantas dudas como espectativas, lo que sí ha generado es el refuerzo extraordinario de varios clubes de la B Nacional, y... ¿El "relajamiento" de algunos clubes de Primera A? Dado que No habrá descensos en estos 6 meses, y se incorporan 10 clubes "inferiores"(¿?), podría pensarse que sí, pero por las dudas, el Aurinegro ya casi cerró filas, en un mercado post mundial, con jugadores que tenían prioridad pero se fueron, jugadores propios que también marcharon, algún nombre conocido y otros no, las incorporaciones de Perazzo siempre introducen sorpresas al panorama futbolístico nacional, muchas de las cuales terminan aportando positivamente tanto al club como al fúbol local ( algunos ejemplos son Leonardo Gil, Emanuel Moiraghi, Ezequiel Cerutti, José Valencia, Dylan Gissi, etc.)

Empecemos por las bajas, los casos del colombiano José Alfredo Valencia y el suizo-argentino Dylan Gissi tienen similitudes, ambos no se presentaron a entrenar, tenían contratos con opciones de compra pero desertaron sin pisar Bahía Blanca. Casos más "normales", como finalizaciones de contrato, préstamos, o que no fueron prioridad del técnico, como los de Lugüercio, Capogrosso, Ferreyra, Sarulyte, Trombetta, Meza, Peralta, Pérez Guedes, Oberman, Reina, Guzzi, Miralles, Benítez y Vidili. Y otro caso particular parece ser el de Furch, que si bien es de Olimpo, y Perazzo contaba con Él, no se ha presentado a entrenar y está buscando club. Esto deja un panorama que pareciera ser de vaciamiento, pero la idea fué preservar (todo lo que se pueda) la base, y "Reforzar" el equipo, no traer para hacer número, y subir elementos que estaban en otras categorías del club, como por ejemplo los 2 arqueros que junto a Nereo Champagne, defenderán la valla Aurinegra.

David Achucarro, defensor de 23 años surgido en las inferiores de Boca, juega por izquierda pero puede hacerlo por el centro, y luego de debutar con Alfio Basile, pasó por Douglas Haig, aunque ya en ese año Olimpo se había fijado en el jugador, el año pasado volvió a ser cedido por Boca al Godoy Cruz de Palermo, Olimpo tendrá sus servicios por 1 año y medio, y el jugador se mostró conforme: "no lo dude porque lo conozco a Walter (Perazzo), se cómo trabaja y Gaona Lugo me conto que era un grupo muy bueno. Estoy muy contento de estar en un club tan grande como Olimpo y jugar en primera, tengo mucha emoción”.

Juan Manuel Olivares, 26 años es un mediocampista ofensivo "Siempre me gusto jugar como enganche y que pase la pelota por uno, es lo más lindo, pero no me disgusta hacer las veces de volante". Comenzó en Quilmes, y jugó en Everton (Chile), Deportivo Merlo, Platense y Crucero del Norte, en la B Nacional, teniendo una destacada actuación, y fué el primer refuerzo Aurinegro: “Tengo mucho contacto con Damián (Musto) y el me comunico varias cosas, y por eso no dude en venir. Una vez en la ciudad lo pude corroborar, me di cuenta de la clase de personas que hay en el grupo, y que es un club muy organizado. Realmente estoy muy feliz por todo eso”

Miguel Ángel Borja Hernandez, 21 años, jugador colombiano, Campeón del Sudamericano Sub-20 Argentina 2013, es un delantero ambidiestro, que se mueve por todo el frente de ataque, y que militó en Deportivo Cali, Cúcuta Deportivo, Cortulua, La Equidad y el Livorno italiano, y es compañero de ataque en el selecionado de Colombia Sub-20 y lo fué del Club La Equidad, del otro refuerzo colombiano.“Yo vengo a aportar lo mio, creo en mis condiciones, y Olimpo va a ser una vitrina importante para llegar mas maduro a Europa”

Mauricio Andres Cuero Castillo, 21 años, jugador colombiano,Campeón del Sudamericano Sub-20 Argentina 2013, es un delantero diestro, que se mueve por la derecha, su velocidad y sus centros son sus mejores, estuvo en La Equidad y el Fotbal Club Vaslui de Rumanía, y vino a préstamo por un año.“Al jugador colombiano le encanta venir a Argentina, es una gran vitrina”

Juan Ignacio Sills, 27 años, Defensa central, Vélez Sarsfield, Alajuelense (Costa Rica), Instituto de Córdoba, Vélez Sarsfield y Universidad de chile, donde marcó 2 goles y luego tuvo una lesión que lo marginó 6 meses.

Gabriel Gaona Lugo es un "refuerzo" porque si bien venía de jugar en Olimpo esta temporada, ya había regresado a Boca Juniors por vencerse el prèstamo, pero volvió, ahora con el 50% del pase en favor de Olimpo, era lo que todos deseaban, también el delantero paraguayo:"se cumplio lo que esperaba desde un primer momento, continuar trabajando con este plantel."

El presidente Dagna destaco el “cambio de paradigma” del club Olimpo, ya que con 6 o 7 refuerzos el plantel completó su plantilla, y buscaran un refuerzo más, que sera un carrilero por izquierda o un volante mixto para cerrar el equipo.

Ezequiel Parnisari fue cedido a préstamo al Deportivo Anzoátegui de Venzuela, jugó Copa Libertadores y Sudamericana, fué operado del hombro y esta culminando la puesta a punto para volver a jugar en su club:“Tengo muchas ganas de quedarme en Olimpo. Leí que Perazzo me quiere y eso me puso muy contento que me quedo en Bahia”

Los jugadores que (por ahora) se quedan en el Club Olimpo, por ser parte del club o haberse renegociado sus contratos son: Champagne, Torres, Bilbao, Furios, Moiraghi, Martínez, Villanueva, Musto, Gil, J. Blanco, Vega, Lincopan, Martonaro, D. Blanco, Gaona Lugo, Cerutti, Vuletich y Vidal. aunque nada se puede afirmar con el libro de pases abierto

POR LOS POROTOS ANTE RAFAELA

Olimpo jugará su primer partido oficial por la Copa Argentina contra Atlético Rafaela este martes 22 de julio por los 16vos de final, debido a la falta de habilitaciones de los refuerzos, y a puestas a punto de algunos jugadores, éste será el equipo que arrancará ante La Crema, es básicamente el que disputo el amistoso con Boca este sábado.

Ficha del Partido:

Torneo: Copa Argentina - 16vos

Fecha: Martes 22/07/2014

Horario: 15:00hs

Estadio: Eva Perón (Sarmiento de Junín)

Árbitro: Pablo Díaz

Emisión: TV Pública (TDA) y DeporTV

Los Aurinegros quieren estrenar la temporada fuera de casa, pero en terreno neutral, pasando a octavos y traerse la primera victoria.

PROBABLE FORMACIÓN:

