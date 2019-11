Antonio Rattín: "Boca no es un equipo"

Antonio Rattín, ex futbolista de Boca Juniors, habló con Un buen Momento de Radio La Red y expresó que para él "Boca no es un equipo, sino que es un conjunto". Además, criticó a Carlos Bianchi y hasta se animó a pedirle que dé un paso al costado.

El ex DT del Xeneize fue muy duro con el actual técnico, Carlos Bianchi: "En 120 días había tres Copas para ganar, ya se fue una... Si en estas dos Copas Boca no logra un campeonato, el 'Virrey' deberá dar un paso al costado. Del recuerdo no se puede vivir. Tiene que hacerlo él por determinación propia".

Además, uno de los máximos ídolosde Boca se mostró muy molesto con el juego que está demostrando el equipo: "Hace rato que Boca no tiene equipo, va a tener que trabajar mucho el técnico. Creo que Gago es un buen jugador pero debes tener un complemento. El fútbol tiene que ser un equipo y Boca no es un equipo, es un conjunto". Y agregó: "En el campeonato anterior hubo sólo dos partidos donde se me cayó la baba viéndolo jugar, con Vélez y Racing. Ese es el Boca que yo quiero. Estás con la camiseta de Boca, no jodamos. Como hincha de Boca me duele ver que mi querido equipo no esté rindiendo".

Por último, Antonio Rattín expresó toda su bronca con la decisión de Juan Román Riquelme de irse a Argentinos Juniors: "No hablemos más de Román porque ya se fue, Román otra cosa, olvidémoslo. Tenemos que pensar en el futuro de Boca, no en el futuro de Román. A mí no me gustó nada verlo ponerse la camiseta de Argentinos, me dio bronca y rabia. Bronca con Román, no con los dirigentes".