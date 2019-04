Guía VAVEL Campeonato Argentino de Primera División 2014: Olimpo

Pese a su nombre, en Olimpo saben que este no será un torneo de transición. Más allá que este certamen servirá para preparar al fútbol argentino para dar el salto hacia el nuevo campeonato que se disputará en el 2015, en Bahía Blanca lo ven como una oportunidad ideal para engrosar el promedio y para obtener uno de los cupos para jugar la Copa Sudamericana el año próximo.

Para conseguir esto, el Aurinegro apostará a su arma principal, hacerse fuerte en casa, en el Roberto Carminatti, una cancha incómoda para el resto de los equipos, y obtener puntos importantes en territorio ajeno, algo que siempre le costó al cuadro bahiense en su estadía en Primera División. Además, la rápida eliminación de la Copa Argentina frente a Atlético Rafaela, permitirá a Walter Perazzo apuntar todos los cañones al torneo doméstico.

Respecto al plantel que afrontará el campeonato, Olimpo se vio debilitado en tres de sus líneas: en la defensa perdió a Dylan Gissi, dueño del lateral derecho y una de las revelaciones y estandartes del fondo. El mediocampo también se vio resentido en la zona derecha, con el alejamiento de Pablo Lugüercio, quien aportaba tanto en defensa como en ataque con su sacrificio constante. Por último, otro que no seguirá en el club es José "Trencito" Valencia, el goleador del equipo y uno de los jugadores más determinantes cuando tuvo la posibilidad de jugar. Además, elementos importantes dentro de la rotación se marcharon, como Reina, Sarulyte, Ferreyra y Oberman.

Ante esta situación, la dirigencia apuntó principalmente a mantener la base e impedir que futbolistas clave siguieran emigrando. De esta manera, pudo retener a 8 de los 11 titulares del certamen pasado y completó el elenco con algunas incorporaciones, que por el momento son los defensores David Achucarro y Juan Ignacio Sills, el volante Mauricio Cuero y los delanteros Juan Manuel Olivares y Miguel Borja.

Torneo Final 2014: objetivo cumplido

Olimpo encaró este certamen con un único objetivo: salvar la categoría y así permanecer una temporada más en Primera, y la meta fue alcanzada con creces. Su andar fue irregular, como el de casi todos los equipos a lo largo del campeonato, aunque desplegó un buen fútbol por momentos, y ganó partidos calve contra rivales directos. Finalmente obtuvo 27 puntos y concluyó en la décima posición de la tabla.

El Aurinegro empezó el Final como había finalizado el Inicial, ganando. Derrotó como local nada menos que a San Lorenzo, el último campeón, 2-0, jugando bien, y estiró el invicto en la fecha siguiente, al empatar 0-0 en Victoria ante Tigre. Sin embargo, dos derrotas consecutivas le pondrían un freno a la euforia bahiense. Primero fue ante Arsenal en el Carminatti (0-2) y posteriormente frente a All Boys en Floresta (0-1), una derrota que dolió más ya que se trataba de un rival directo.

La irregularidad se hizo presente en el conjunto de Perazzo entre las fechas 5 y 12. En ese período ganó 3 partidos, perdió otros 3 e igualó los 2 restantes. Venció de buena manera a Lanús (2-0), a Newell's (1-0) jugando en un gran nivel y a Atlético Rafaela (2-1), en el encuentro más importante de esos tres. Sin embargo no pudo repetir esas actuaciones ante Boca en la Bombonera (0-2), y frente a Vélez (1-2) y Gimnasia de La Plata (0-2) en Bahía Blanca.

El click que le permitió a Olimpo tener una racha de 6 cotejos sin conocer la derrota, comenzó a producirse en su visita a Racing. El Aurinegro se llevó un valioso empate de Avellaneda (1-1) en la fecha 13 y confirmó el buen momento en su propia casa en la jornada posterior, al golear 3-0 a Argentinos Juniors, en uno de los mejores partidos que jugó el cuadro bahiense en el Final 2014. Posteriormente superó a Quilmes como visitante 1-0 y empató contra River y Rosario Central, para llegar a la fecha 18, con la salvación prácticamente en el bolsillo.

Una victoria ante Godoy Cruz en Bahía Blanca era todo lo que necesitaban los hombres de Walter Perazzo para cumplir con el objetivo trazado en el inicio de la temporada. Y ese triunfo llegó, para desatar la alegría de todos los hinchas aurinegros. Fue por 3-1, en otra gran demostración de juego y actitud por parte de los jugadores de Olimpo. Leonardo Gil, el "Trencito" Valencia y Jonatan Blanco fueron los autores de los goles que sellaron la estadía en Primera. Por último, en la fecha 19, el elenco bahiense perdió agónicamente ante Colón en Santa Fe 1-2.

Párrafo aparte para los dos refuerzos que llegaron al club para afrontar el certamen. Por un lado, Ezequiel Miralles, delantero de una gran trayectoria, con pasado en Brasil y México, no tuvo un buen desempeño. Comenzó siendo titular y marcando en el primer partido ante San Lorenzo, pero su nivel fue decayendo con el transcurrir de las fechas y apenas pudo convertir un gol más, concluyendo con 2 tantos anotados en el campeonato. Finalmente perdió la titularidad y en su lugar ingresó la otra incorporación, el colombiano José Valencia. El "Trencito", un jugador expresamente pedido por Perazzo, la rompió. Fue la gran revelación y el goleador de Olimpo en el torneo, con 7 goles convertidos.

Altas

Juan Manuel Olivares

Fue el primer refuerzo en llegar al club en este mercado de pases. El ex jugador de Crucero del Norte es un mediocampista ofensivo, armador de juego, que además se puede desempeñar como delantero, como lo hizo en el partido de Copa Argentina ante Atlético Rafaela. Es derecho, debutó en Primera con la camiseta de Quilmes, y además jugó en Deportivo Merlo, Platense y en Everton de Chile.

David Achucarro

Al ex defensor de Boca, Perazzo lo conoce, ya que lo tuvo en la Selección Sub-20. Su puesto natural es central, aunque en gran parte de su corta carrera jugó como lateral izquierdo. Con la partida de Gissi, tiene muchas chances de ser titular en la última línea de Olimpo, ocupando la posición de Villanueva, quien pasaría a marcar la punta derecha. Además de en el Xeneize, jugó en Douglas Haig y en Godoy Cruz.

Juan Ignacio Sills

El ex Vélez llegó al Aurinegro para ser una alternativa de recambio en la defensa, zona que quedó despoblada con las partidas de Sarulyte, Trombetta, Gissi y Meza. Es central, pero también puede jugar como marcador de punta derecho y posee un buen juego aéreo. En su trayectoria, actuó en el Fortín y en Instituto en Argentina, en el Alajuelense de Costa Rica y en la Universidad de Chile.

Mauricio Cuero

El joven colombiano es una de las apuestas de Olimpo para el próximo torneo. Llega procedente del Vaslui de Rumania y se desempeña principalmente como carrilero por la derecha, aunque Perazzo también lo probó por el carril izquierdo en los amistosos. Es un jugador hábil y veloz, se consagró campeón del Sudamericano Sub-20 de Mendoza 2013 con su selección y jugó en La Equidad en su país antes de emigrar a Europa.

Miguel Borja

También colombiano, llegó al club junto con Cuero. Es un delantero de área, potente y de buena pegada y se espera que reemplace de buena manera a su compatriota el "Trencito" Valencia. En Colombia jugó en Deportivo Cali, Cúcuta, Cortulúa y La Equidad, y su último club antes de pasar a Olimpo fue el Livorno de Italia. Al igual que Cuero, formó parte del conjunto cafetero que obtuvo el Sudamericano Sub-20 en el 2013.

Ezequiel Parnisari

El defensor volvió al Aurinegro tras su paso por el Deportivo Anzoátegui de Venezuela. Junto con Sills, será otro elemento importante de recambio en la defensa. Es central y también puede desempeñarse como lateral derecho.

Ezequiel Viola

El arquero regresó a Bahía Blanca luego de su préstamo en Juventud Antoniana, donde disputó el Argentino A. Será el suplente de Nereo Champagne en la temporada, tras el alejamiento de Capogrosso.

Jacobo Mansilla

El volante por izquierda llega a Olimpo para cubrir esa zona del mediocampo, en la que Perazzo no tiene muchas variantes. Es un jugador vertical y de buena pegada. Debutó en Independiente, y luego jugó en Brown de Adrogué, Defensores de Belgrano, Quilmes y Colón de Santa Fe.

Bajas

Dylan Gissi

Su salida del club fue conflictiva y poco clara. Nunca se presentó a la pretemporada, cuando por contrato debió haberlo hecho, y pese a que Olimpo anunció que había hecho uso de la opción de compra para adquirirlo. Finalmente, el lateral derecho titular del equipo y autor de goles importantes en la temporada pasada, continuará su carrera en el Montpellier de Francia.

Pablo Lugüercio

Otro jugador importante para Perazzo que no seguirá en el Aurinegro. Para sorpresa de mucho, el "Payaso" no renovó su préstamo con la institución luego de una buena temporada en lo personal, donde su garra y su sacrificio fueron clave para el equipo y donde volvió a convertir un gol en la Primera División del fútbol argentino, tras una larga sequía. Aldosivi de Mar del Plata es su nuevo club.

José Valencia

El "Trencito" se despidió del cuadro bahiense tras seis meses de estadía. Convirtió 7 goles y fue el goleador del equipo en el Torneo Final 2014, pese a no haber arrancado como titular en el certamen. Tiene contrato hasta diciembre de este año, pero es un hecho que no defenderá más los colores amarillo y negro, aunque aún no se sabe cual será su próximo club.

Darío Capogrosso

El arquero suplente de Champagne en las dos últimas temporadas, finalmente se marchó de la institución. Tuvo muy pocos minutos en cancha, la mayor parte de ellos en la Copa Argentina.

Matías Sarulyte

Se venció su préstamo y Olimpo decidió no utilizar la opción de compra. Era el primer recambio en la zaga central y por lo tanto disputó algunos encuentros como inicial. Su desempeño fue irregular, por lo que no pudo ganarse la titularidad cuando tuvo la oportunidad. El Torneo de Transición lo jugará con la camiseta de Arsenal de Sarandí.

Cristian Trombetta

El Aurinegro lo repatrió de México para que sea una alternativa en la defensa, como central o como lateral izquierdo, sin embargo, estuvo en muy pocos partidos. Bajó dos divisiones para continuar su carrera en Tristán Suárez.

Fernando Meza

El cuadro bahiense tampoco usó la opción de compra para quedarse un porcentaje del pase del jugador. Jugó escasos partidos, generalmente como marcador de punta por la derecha y esas actuaciones no fueron convincentes. Volvió a San Lorenzo, que lo cedió nuevamente, esta vez al fútbol chileno, donde jugará en San Marcos de Arica.

Leonardo Ferreyra

La intención de la dirigencia y del cuerpo técnico era que el carrilero se quedara, pero no se llegó a un acuerdo con Gimnasia de Jujuy, el dueño de su pase, por lo que el jugador regresó al club del norte de nuestro país. Cuando le tocó jugar, lo hizo de manera correcta.

Martín Pérez Guedes

Fue su segundo ciclo en el Aurinegro. Tuvo varios minutos en cancha, y se puede decir que cumplió. Nunca se afianzó como titular, pero cuando estuvo bien rindió de buena forma, como en la histórica victoria ante Boca por 3-0 en el Carminatti, donde marcó un doblete, y en el triunfo 3-1 sobre River en Núñez, donde anotó el gol del empate. Tras concluir su cesión, volvió a Racing.

Javier Reina

El colombiano no redondeó un buen paso por el cuadro bahiense. Quizás esto se debió a que no se pudo adaptar al fútbol argentino. Perazzo lo probó de enganche (su puesto natural) y de volante por la izquierda, pero en ninguna de las dos posiciones tuvo rendimientos destacados. Retornó a Colombia para jugar en Millonarios.

Gustavo Oberman

"Cachete" nunca encontró su lugar en el Aurinegro. No fue muy tenido en cuenta por el entrenador, jugó poco y en ocasiones ni siquiera estuvo entre los 18 convocados para los partidos. Poco productivo su paso por Bahía Blanca.

Nahuel Benítez

Fue uno de los primeros futbolistas en confirmar su continuidad en el club luego del ascenso del 2013, donde tuvo buenas actuaciones y convirtió varios goles. Sin embargo, su situación en Primera no fue igual. No tuvo lugar y desde hace algún tiempo atrás se sabía que no iba a seguir. Finalmente fue contratado por Nueva Chicago.

Ezequiel Miralles

Llegó como el gran refuerzo y terminó siendo suplente. No rindió como se esperaba y anotó solamente dos goles en el último campeonato. Su rendimiento fue más bien pobre para un futbolista que supo jugar en Santos y en Gremio en Brasil. Volvió a Chile, el país en el que más brilló, donde defenderá nuevamente los colores de Everton de Viña del Mar.

Damián Musto

El capitán se despidió de Olimpo luego de tres temporadas en la institución. Jugador clave en la estructura de Perazzo, aportaba equilibrio y recuperación al equipo. Llegó a disputar 100 partidos oficiales con la camiseta del cuadro bahiense y a ser muy querido por la gente, por su entrega permanente. Su nuevo destino será Rosario Central.

Ezequiel Cerutti

Apenas una temporada jugando en el Aurinegro le bastó para ganarse el cariño de toda la hinchada. El futbolista más desequilibrante del plantel se va del club luego de un gran desempeño. Su velocidad, su habilidad, sus gambetas, su explosión, su verticalidad fueron determinantes para que los de Bahía Blanca pudieran conseguir el objetivo de permanecer en Primera. Se mudará a La Plata para jugar en Estudiantes.

Sistema de juego

Durante gran parte del Torneo Final 2014, el DT de Olimpo utilizó el esquema 4-4-2, con tres volantes centrales (Musto, Blanco y Gil por la banda izquierda) y con Pablo Lugüercio como carrilero por la derecha. En el transcurso del juego, ese sistema muchas veces mutaba a un 4-3-3, ya que el "Payaso" se adelantaba unos metros para acompañar más en ataque a Cerutti y al otro delantero (Miralles o Valencia).

Para el Campeonato Argentino de Primera División que está a punto de comenzar, la idea del entrenador sería seguir usando este dibujo táctico, aunque primero debe resolver algunas cuestiones. Con la partida de Musto a Rosario Central, deberá definir si sigue utilizando tres mediocampistas centrales (uno de ellos cubriendo una de las bandas) y un carrilero, o si coloca un doble cinco y dos volantes por afuera. Dentro de la primera opción, puede ubicar a David Vega como reemplazante del ex capitán, cubriendo el sector izquierdo. Como segunda alternativa, puede poner a Jacobo Mansilla y a Mauricio Cuero de mediocampistas externos y a Gil y a Blanco en el medio.

Si bien aún no pudo probar jugar con dos carrileros netos porque Mansilla se incorporó recientemente al club, Perazzo se inclinaría por esta forma de juego, ya que pidió expresamente a un volante por izquierda para reforzar al plantel y también cuenta con uno por derecha, el colombiano Cuero que anduvo bien en los amistosos. Sin embargo, posiblemente comience el torneo utilizando al "Chori" Vega, ya que el ex Quilmes y Colón primero debe conocerse con sus nuevos compañeros y además debe una fecha de suspensión, por lo que no podrá estar presente en el debut.

Otra variante probada por Perazzo en los partidos de preparación, fue poner a Adrián Martínez de "8". Al momento de defender, el equipo quedaba parado en un 5-3-2, con el "Chino" ocupando el lateral derecho, Villanueva el izquierdo, y Furios, Moiraghi y Achucarro como centrales. Sin embargo, el propio DT declaró que no considera jugar de entrada en un encuentro con una línea de cinco defensores, más bien la probó para utilizarla cuando necesite cuidar un resultado.

Por lo tanto, Olimpo probablemente juegue con la táctica 4-4-2 en el certamen, con dos carrileros y dos volantes centrales en la mitad de la cancha. Respecto al equipo que disputó el campeonato anterior, Adrián Martínez o Cristian Villanueva ocuparían el lugar dejado por Dylan Gissi en el lateral derecho (en caso de que lo haga el "Titi", Achucarro pasaría a jugar de marcador de punta izquierdo). Mauricio Cuero reemplazaría a Lugüercio como volante por derecha, Jacobo Mansilla jugaría de mediocampista por izquierda y Blanco y Gil formarían el doble cinco. Por último, Orlando Gaona Lugo sustituiría a Cerutti y Miguel Borja sería el nuevo centrodelantero, ocupando el lugar de su compatriota Valencia.

Once ideal

Plantilla Posición Jugador Nacionalidad Arquero Emanuel Bilbao Arquero Ezequiel Viola Arquero Ignacio Torres Arquero Nereo Champagne Defensor Adrián Martínez Defensor Cristian Villanueva Defensor David Achucarro Defensor Ivan Furios Defensor José Lincopán Defensor Néstor Moiraghi Defensor Juan Ignacio Sills Defensor Ezequiel Parnisari Mediocampista David Vega Mediocampista Diego Romero Mediocampista Jonathan Blanco Mediocampista Juan Manuel Olivares Mediocampista Leandro Martorano Mediocampista Leonardo Gil Mediocampista Lucas Orozco Mediocampista Mauricio Cuero Mediocampista Alejandro Otero Mediocampista Domingo Blanco Mediocampista Jacobo Mansilla Delantero Agustín Vuletich Delantero Ezequiel Vidal Delantero Orlando Gaona Lugo Delantero Miguel Borja

Cuerpo Técnico Walter Perazzo Director Técnico Daniel Musladini Ayudante de Campo Alejandro Espósito Preparador Físico Marcos Galeano Ayudante de Preparador Físico Enzo Farías Preparador de Arqueros Federico Crisci Kinesiólogo Ángel Tuma Médico Juan Blasco Médico Walter Sarti Coordinador Fernando Enepán Utilero Sandro Alfaro Utilero

Datos del club Fecha de fundación 15 de octubre de 1910 Estadio Roberto Natalio Carminatti (20.000 espectadores) Presidente Alfredo Gerónimo Dagna

Palmarés 3 Títulos de Segunda División

Redacción

Federico De Marco