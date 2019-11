Dejando atrás el legado de Martino

Newell´s arrancaba el 2012 casi condenado a descender, tras malas campañas con Roberto Sensini, largos y poco productivos interinatos como los de Sergio Giovagnoli y un semestre con sólo una victoria dividido entre Javier Torrente y Diego Cagna. Había que recurrír a un ídolo de la casa, alguien que genere un convencimiento, alguien de la magnitud necesaria como para sacar al club de una situación trágica. El miedo era latente, y que una devacle era posible. El vecino de enfrente era testigo. Ahí apareció Gerardo "Tata" Martino.

Con un estilo bien marcado, la tenencia de pelota no se negociaba y era la herramienta del equipo para sacar puntos. Lejos de arrinconarse defensivamente como generalmente hacen los "técnicos sacapuntos" con sus equipos, Martino pregonó manejar los partidos con la pelota al piso, ofensivamente, con triangulaciones, juntando a los que juegan, poniendo a los que construyen y evitando a los que rompen y lastiman. Así como le gusta al histórico paladar negro de la hinchada leprosa.

Peratta; Vergini, Pellerano, Víctor López, Vangioni; Villalba, Bernardi, Pablo Pérez; Figueroa, Urruti y Sperdutti fue el primer equipo que el Tata y, Guzmán; Cáceres, Vergini, Heinze, Casco; Mateo, Pérez, Bernardi; Maxi Rodríguez, Scocco, Figueroa el último. Empezó con un empate en 1 ante Estudiantes en el Estadio Único de La Plata con gol de Maxi Urruti y terminó con una derrota por penales en el Mineirao ante Atlético Mineiro que decretó la eliminación en semifinales de la Copa Libertadores de América y la salida del entrenador del club de sus amores. Tras un año y medio, salvar con honores del descenso a La Lepra, crear un estílo a imitar, una ética de trabajo que todos admiraban, una forma que hacía disfrutar a los admiradores del fútbol en cada encuentro de Newell´s, una semifinal del acontecimiento más importante del continente; un campeonato y subcampeonato local, Martino dejaba su cargo, con tantos aciertos que lo derivó al banco de suplentes del Barcelona de España, uno de los mejores equipos de la última década.

Funcionó, y vaya que funcionó el estílo del Tata, que dejó un legado al que deben someterse a comparación todos los próximos entrenadores que lleguen al club rosarino. No sólo por el periodismo, el mismo Guillermo Llorente afirmó las dos veces que tuvo que salir a buscar a un técnico luego de la etapa de Martino: "Buscamos alguien que siga con la línea de los últimos años". Avalado por la mayoría de los hinchas, más por los resultados que obtuvieron en ese año y medio que por las malas imitaciones recientes y criticado por parte del entorno del club. Si hasta un ex entrenador se animó en plena búsqueda: "Parece que si no sos del entorno de Martino o de Bielsa no te tienen en cuenta". Quizás ésto haya sido uno de los motivos por el cual los entrenadores elegían otros rumbos cuando Newell´s buscaba el sucesor de Alfredo Berti.

Jugar al estílo Martino es vistoso y fue efectivo, pero no deja de ser arriesgado. Sí El Patón Guzmán no hubiera estado tan atado a un libreto y hubiera rebentado esa pelota ante Atlético Nacional de Colombia (cometió un error al intentar salir jugado con los pies, tal como hizo durante el proceso de Martino y del entrenador de ese momento, que derivó en la eliminación de la Copa Libertadores y en la renuncia del técnico), podríamos estar hablando de una continuidad en el trabajo de Berti.

Tras una extendida elección, el nuevo entrenador leproso el Gustavo Raggio, que hasta entonces dirigía la quinta división. En el debut por Copa Argentina, Newell´s volvió a mostrar una versión barata de lo que era cuando Martino estaba en el banco. Lucas Hoyos; Díaz, Ortíz, López, Casco; Villalba, Bernardi, Castro; Tonso, Maxi Rodríguez y Ponce fueron los elegidos y la consigna era la misma que hace dos años, pero con una eficacia nula al realizarlo. Siguió con los fantasmas del año anterior, poca creatividad y flaquezas defensivas que fueron la explicación para el 1 - 3 y la eliminación la Copa. A partir de ahí, Raggio parece decido a terminar con el estilo que fue exitoso pero que no parecía capacitado a imitar.

Oscar Ustari le ganó la pulseada a Hoyos, con menos posibilidad de manejar la pelota con los pies, pero en el libreto más seguro bajo los tres palos (donde no rindió ante Talleres de Córdoba el ex Gimnasia de Jujuy). Coty Fernández conformará la zaga central con Víctor López, dos jugadores con poca proyección pero con mayor garantías y experiencia. Villalba armará un doble cinco con Diego Mateo para mayor seguridad, resignando la creatividad. Esto, junto con la venta de muchos juveniles (el arma fundamental en el armado del proyecto de Martino) cómo Marco Perez, Leandro Torres, Gabriel Hachen y German Tarnavassa, dan las claras de que hay un nuevo proyecto. Que asumió un entrenador con una idea distinta y no tan sometida a los anteriores éxitos, que busca un nuevo camino.

Obviamente no sacará del plano las cosas buenas del equipo y posiblemente sigamos viendo un Newell´s posesionista, pero que la rebentará cuando lo tenga que hacer y no será indispensable ser tan vistoso, hasta el entrenador aseguró: "Buscaremos más mezquinidad. Por nuestro estilo, quedamos mal parados muchas veces. Algunos afirman que si hay que morir, prefieren morir con las botas puestas; yo prefiero seguir viviendo".

Newell´s necesita un cambio de rumbo, una revolución, según su entrenador. Y prefiere que sea en las buenas, no cuando quemen las papas y haya que recurrír a otro milagro de un ídolo de la casa, que quizás no tenga los mismos resultados. No siempre hay salvadores como lo fue Martino, a eso apunta Raggio cuando intenta su revolución.