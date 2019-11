Aimar: "Quiero volver"

Pasaron 14 años de la última vez de Pablo Aimar en River. Y fue de la ejor manera, ya que fue en el Clausura 2000, y con el Millonario (bi)campeón del fútbol argentino. Se fue a Valencia por 24 millones de euros y no volvió más.

Se habló más de una vez de la vuelta del Payaso a Núñez, sin embargo por distintos motivos no se dio y lo que generó la mayor polémica fue que la temporada pasada el enganche aceptó ir a Johor, de la liga de Malasia, en vez de al club que lo vio nacer.

No obstante, con River como flamante campeón, la historia con Aimar se encamina a tener un final feliz, a punto que el jugador hace más de un mes está en la Argentina entrenando para estra óptimo físicamente (tiene 35 años) y habló en Radio La Red: "Estoy mejorando, pero a ningún club se puede ir más o menos y a River menos. Estoy apurando los plazos para estar bien. No quiero volver y jugar un partido y no estar en los siguientes tres".

"Estoy mejorando día a día"

"A otros jugadores les alcanza con otro entrenamiento. A mí no me gusta hacer las cosas a medias. Por eso, me operé y me estoy entrenando, si no quería venir me hubiera quedado en mi casa", continuó el diálogo el Payaso, aclarando y enfatizando que está haciendo todo lo posible para su regreso.

"Si no hubiera quedido venir, me habría quedado en mi casa"

Asimismo, el talentoso enganche apuntó a futuro, incluyéndose en el proyecto a corto plazo en el club, con cautela: "River es el más grande, es un desafío hermoso para mí, pero lo quiero encarar en condiciones, no dando ventajas".

"Todavía no hablé con Marcelo, pero me parece fantástico que esté él, porque es un hombre de club. Ojalá nos vaya bien, lo deseo de corazón", cerró el cordobés, que compartió equipo con el ahora DT y que más temprano que tarde arrgelará su vínculo formal con la Banda, que tras la partida de Lanzini, lo esperará con la 10.

Mejores goles y jugadas del Payaso: