Franco: "Rescato la actitud que demostraron para revertir el resultado”

Luego del partido ante Racing, el técnico Darío Franco opinó sobre el desempeño de Defensa y Justicia: "No jugamos bien, todo lo que se había planeado no salió como esperábamos. En líneas generales está bien el resultado. No hicimos un buen partido, no me gustó lo que hizo el grupo".

A pesar de la derrota, el ex entrenador de Instituto destacó: "Rescato la actitud que demostraron para revertir el resultado sobre el final". Asimismo, el ex jugador de Newell’s (quien salió campeón del Torneo 1990/1991) levantó a sus dirigidos con este mensaje: "Esto apenas comienza. Es el inicio del torneo, no esperábamos esta derrota, pero no conozco otro camino que no sea el del trabajo y la convicción en lo que pensamos".

Luego, sobre el cotejo ante el conjunto de Avellaneda, Darío Franco comentó: "Fue parejo hasta la expulsión de Yacob, y los dos goles rápidos nos desacomodaron. Nos condicionó un poco la expulsión, pero tiene que ver más con la falta de juego que tuvimos".

Torneo de Reservas

Por otro lado, hoy se enfrentaron en el Estadio Norberto Tomaghello, las reservas de Defensa y Justicia y Racing. El triunfo fue para el conjunto de Florencio Varela por 3 a 0, con goles de Juan Elordi en contra, Maximiliano Gauto y Nicolás Fernández.

El cuadro local estuvo integrado por: Gabriel Arias; Joaquín Fontana, Franco Lizarraga, Federico González, Federico Maya; Diego Venturi, Leandro Fioravanti, Leonardo Landriel; Nicolás Stefanelli, Nicolás Fernández y Maximiliano Gauto. El técnico del equipo es Juan José Acuña.

Por el lado del elenco albiceleste, estuvo compuesto por: Juan Musso; Carlos Aguirre, Rodrigo Paillalef, Carlos De La Mata, Juan Elordi; Ezequiel Melillo, Michael Pierce, Guillermo Hauche, Nicolás Oroz; Augusto Lotti y Facundo Castro. El entrenador del combinado visitante es Jorge Cordon.