Pratto: "Siempre intento superarme"

No fue al River del Muñeco Gallardo. Tampoco al Palmeiras del Flaco Gareca. Después de tantas idas y vueltas, Lucas Pratto continuó en Vélez y, si bien hasta el 31 de agosto existen posibilidades que emigre a Europa, en charla con Radio Vélez el Oso no se mostró nada preocupado por las ofertas: “No estoy ansioso ni nada, porque sé que voy a continuar en Vélez y no hay nada que diga lo contrario. Estaría mintiendo si digo que estoy esperando alguna oferta. Nadie me ha comentado nada, ni de la dirigencia ni de mi representante”.

"Sé que voy a continuar en Vélez"

“Sé que mi posición me obliga a hacer goles. Y lo estoy encontrando. En los amistosos que no pude convertir, ni con Tigre, y tampoco tuve demasiadas chances. Con Arsenal me tocó estar más cerca del gol, tener situaciones", detalló el delantero en referencia a su sequía de pretemporada, que pudo remediar en la fecha pasada, en el Amalfitani frente al Viaducto (2-1).

Párrafo aparte, el Oso habló acerca de la performance goleadora que preende para este semestre, junto a sus compañeros de ataque: "Yo intento superarme, vengo con torneos manteniendo regularidad, pero la idea es intentar meter más para suplantar los de Zárate, que metió 14 entre torneo y Copa. La idea es que no se sienta su falta. Quiero sumar goles y generarle confianza a al Flaco Nanni o a Caraglio”.

"Quiero ser goleador y que no extrañen a Mauro"

“Nunca me tocó ser goleador en ningún lado, ojalá se me dé. Acá me hacen sentir importante y a la hora de esforzarme, no pienso en mí sino en ser solidario con el equipo. Con Tigre, cuando nos quedamos con uno menos, lo hice y no tengo problema en seguir haciéndolo”, recalcó para concluir el atacante, que tiene entre ceja y ceja ser el máximo artillero de un certamen, en Liniers.

En el Fortín, en dos años, Pratto ya lleva 33 goles, en 112 partidos jugados. ¿Será goleador del Torneo de Transición?

Gol de Pratto a Arsenal